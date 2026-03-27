Los ayatolás de Irán, además de poner la foto del marido de Begoña en sus misiles, abren el Estrecho de Ormuz a barcos españoles

La cara de Sánchez y sus palabras en los misiles iraníes.

Irán ha decidido distinguir a España en medio del tumulto que rodea el Estrecho de Ormuz.

Este jueves, 26 de marzo de 2026, la embajada iraní en Madrid comunicó que los barcos bajo bandera española pueden atravesar este paso, que se encuentra bloqueado desde finales de febrero debido a la guerra contra EEUU e Israel.

Este gesto se produce tras una misiva enviada desde Teherán a la Organización Marítima Internacional.

Solo se autoriza el paso de buques pertenecientes a países no agresores, como es el caso de España o China, que ha criticado la intervención sin respaldo legal internacional. El nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, continúa con su estrategia de «cierre inteligente»: un paso coordinado para aquellos que no son hostiles.

Con la decisión, los ayatolás demuestran su afinidad con Sánchez y abren las puertas de Ormuz a barcos españoles.

Minas, misiles y dominio iraní

Irán ejerce un control férreo sobre el Estrecho de Ormuz mediante minas, misiles y su extensa costa. Ha colocado al menos una docena de minas, aun cuando los ataques de EEUU han destruido 16 barcos minadores, aumentando la cifra total a 28 según Donald Trump.

El estrecho tiene una longitud de 160 km, pero la ruta navegable apenas abarca 2 millas en cada dirección. Irán mantiene el control sobre las aguas territoriales y lanza amenazas hacia los petroleros enemigos. En este contexto, ataques recientes han causado daños en 14 buques, como el Mayuree Naree tailandés, que fue incendiado a solo 20 km de Omán.

Tráfico diario antes de la guerra: entre 80 y 100 barcos, representando el 20% del petróleo mundial.

Actualmente: solo 5 o 6 al día, lo que supone una caída del 95%. Desde marzo, casi 100 han logrado pasar.

El precio del barril: alcanzando cifras récord debido al bloqueo.

Trump asegura que las negociaciones avanzan «muy bien» y prorroga la pausa en los ataques a instalaciones energéticas iraníes. Su objetivo es normalizar el tráfico para poner fin al conflicto.

Felicitaciones polémicas hacia Sánchez

No son solo los ayatolás quienes elogian al Gobierno de Pedro Sánchez. También Hamas y los talibanes han expresado públicamente su apoyo por la postura española frente a Israel y EE UU.

Con su decisión sobre Ormuz y la exhibición de imágenes del esposo de Begoña Gómez, Víctor de Aldama, junto a misiles teheraníes, Irán lanza un guiño que evoca las manifestaciones anti-guerra del 2003, época en la que Aldama vivió con «orgullo» aquellas movilizaciones en las calles.

España se presenta como un país no agresor. Esto le permite evitar complicaciones logísticas: retrasos en envíos que pueden alcanzar hasta tres semanas, incrementos en los costos por fletes y desvíos hacia África. Puertos como Algeciras y Valencia se encuentran abarrotados con buques esperando su turno.

¿Cuál es la evolución?

Cinco naciones europeas y Japón han ofrecido ayuda para proteger Ormuz. Sin embargo, Irán mantiene firme su postura: no permitirá el paso del petróleo hacia enemigos. Por su parte, Trump prioriza desminar áreas estratégicas y neutralizar misiles desde tierra o submarinos.

Este cierre está disparando los costos globales. España obtiene un acceso libre al paso, pero la guerra sigue latente. Si las negociaciones impulsadas por Trump progresan adecuadamente, es posible que pronto se reabra Ormuz. Por ahora, Teherán recompensa a Madrid con esta excepción estratégica.

En otro ámbito político, Feijóo critica el bombardeo verbal hacia Teherán mientras también lanza dardos contra Vox en su propio terreno. La situación geopolítica se complica: minas flotan en las aguas, misiles están listos para ser disparados y aliados inesperados emergen.