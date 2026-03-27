Israel acaba con un alto mando iraní crucial en el bloqueo del estrecho de Ormuz

Israel ha asestado un duro golpe a Irán. Un ataque aéreo nocturno en Bandar Abbas resultó en la muerte de Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de los Guardias Revolucionarios (IRGC). Este oficial era el encargado del bloqueo efectivo del Estrecho de Ormuz, un pasaje esencial por donde transita el 20% del petróleo mundial.

El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó la noticia en un vídeo desde la base militar Kirya en Tel Aviv. En sus declaraciones, Katz afirmó que Tangsiri era directamente responsable del uso de minas navales y del bloqueo del estrecho. En el ataque también perdieron la vida otros altos mandos navales. Katz describió esta acción como una contribución a Estados Unidos para reabrir la importante ruta marítima.

Antecedentes del conflicto

El conflicto se desencadenó el 28 de febrero con ataques coordinados entre EEUU e Israel contra objetivos en Irán. La respuesta de Teherán no se hizo esperar e incluyó misiles y drones. Desde entonces, Irán ha bloqueado casi todo el tráfico por el estrecho, permitiendo únicamente sus propios envíos de petróleo y gas, así como barcos que acceden mediante un «peaje».

Trump lanzó un ultimátum: reabrid el estrecho en 48 horas o procederemos a destruir vuestras centrales eléctricas, comenzando por la más grande.

lanzó un ultimátum: reabrid el estrecho en 48 horas o procederemos a destruir vuestras centrales eléctricas, comenzando por la más grande. Por su parte, Irán amenazó con cerrar completamente el estrecho y atacar infraestructuras energéticas de EEUU , Israel y sus aliados en la región.

amenazó con cerrar completamente el estrecho y atacar infraestructuras energéticas de , y sus aliados en la región. Ante esta situación, Trump decidió posponer los ataques cinco días para intentar negociar.

En anteriores ocasiones, Israel ya había eliminado a otros líderes iraníes como el máximo líder religioso, Ali Jamenei, y al ex presidente del Parlamento, Ali Larijani. Ahora, con firmeza, Katz se comprometió a intensificar los ataques esta semana junto a EEUU contra el régimen iraní y su infraestructura.

Defensas en isla Kharg y precios del petróleo

Mientras tanto, Teherán está reforzando la isla de Kharg, un punto estratégico que maneja el 90% de sus exportaciones de crudo. El régimen se prepara ante una posible invasión estadounidense:

Ha desplegado tropas adicionales y sistemas defensivos.

Se han colocado minas antipersonal y antitanque en las costas y áreas de aterrizaje.

Además, han instalado misiles antiaéreos portátiles (MANPADS) para protegerse.

La administración de Trump está considerando tomar control de Kharg como una medida para forzar la reapertura del estrecho. Sin embargo, algunos oficiales estadounidenses advierten que esto podría resultar en un alto número de bajas sin tener un impacto significativo en la crisis energética. Informe en directo de CNN sobre preparativos iraníes en Kharg.

Los inversores muestran incertidumbre sobre una resolución rápida al conflicto. Los precios del petróleo han vuelto a aumentar debido al bloqueo y los ataques dirigidos a infraestructuras en países como Israel, Kuwait, Qatar y Arabia Saudí.

¿Cómo evoluciona?

En este juego estratégico, Irán busca ganar tiempo. Aspira a establecer un «nuevo régimen legal» para el estrecho. Su venganza podría dirigirse hacia vecinos del Golfo o incluso hacia el estrecho de Bab el-Mandeb. Por su parte, EEUU e Israel planean un bloqueo selectivo: permitirán pasar alimentos a Irán pero detendrán materias primas. Además, Trump ha amenazado con destruir las infraestructuras energéticas en Kharg y también en South Pars, ya afectado por ataques israelíes el pasado 18 de marzo.

Por otro lado, se ha sabido que Pakistán ha solicitado a Washington que evite que Israel ataque al ministro iraní, Abbas Araghchi, ni al presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, para mantener abiertos canales de diálogo. Al parecer, Israel ya ha decidido excluirlos de su lista objetivo.

El bloqueo actual está frenando alrededor del 80% de las importaciones iraníes a través del Estrecho. Si finalmente EEUU decide invadir Kharg, es probable que el conflicto se expanda aún más. Analistas advierten sobre el riesgo de una guerra prolongada que podría disparar aún más los precios y causar estragos regionales. En este sentido, Katz reafirma que continuarán eliminando comandantes enemigos. El futuro del estrecho es crucial: puede ser el detonante para una escalada o una oportunidad para negociar.