Estas son las 7 islas iraníes que Trump ordenará asaltar para controlar el estrecho de Ormuz si los ayatolás no ceden

Donald Trump ha dado a los ayatolás un ultimátum hasta el 6 de abril. Si no ceden, dará la orden de asaltos a islas iraníes en el estrecho de Ormuz. Miles de marines y buques anfibios ya están en ruta. El precio del petróleo ronda los 100 dólares por barril debido al bloqueo iraní.

Irán mantiene cerrado el estrecho, un pasaje crucial para el 20% del petróleo mundial. Solo permite la entrada de algunos barcos a cambio de «peajes» pagados en yuanes chinos. Desde Teherán exigen reparaciones, soberanía sobre Ormuz y la retirada de tropas estadounidenses. Por su parte, Washington exige lo contrario: la apertura del paso, el fin del programa nuclear y un cese del apoyo a grupos islamistas.

Refuerzos masivos de EE UU

El Comando Central está recibiendo paracaidistas de élite, buques anfibios y un contingente de 5.000 infantes de Marina. Dos grupos de asalto anfibio transportan 5.000 marines cada uno, equipados con helicópteros y lanchas de desembarco. Aviones C-17 y MC-130J están trasladando fuerzas especiales como Delta Force y SEAL.

31.ª Unidad Expedicionaria de Marines : 2.500 soldados que llegan en buques desde Diego García.

: 2.500 soldados que llegan en buques desde Diego García. 11.ª Unidad : Otros 2.500 desde Irak, listos para operaciones.

: Otros 2.500 desde Irak, listos para operaciones. Paracaidistas de la 82.ª División: 1.000 ya desplegados en la región.

Estos movimientos sugieren que las operaciones se centrarán en las islas, más allá de simples bombardeos. El Pentágono ha ofrecido a Trump un «golpe definitivo»: invadir centros petroleros y puntos militares estratégicos.

Las islas en la mira

Investigadores chinos de la Sun Yat-sen University han denominado «arco defensivo» a siete islas iraníes que controlan Ormuz: Abu Musa, Greater Tunb, Lesser Tunb, Hengam, Qeshm, Larak y Hormuz. No obstante, el foco se centra en seis islas clave para posibles asaltos.

Estos son los principales objetivos:

Isla Rol estratégico Razón para asalto Kharg Maneja el 90% de las exportaciones petroleras iraníes Golpe económico; ya fue atacada hace dos semanas Larak Búnkeres, radares y fortificaciones Control militar estratégico sobre Ormuz Abu Musa Entrada oeste del estrecho; disputada con EAU Punto clave para bloquear el tráfico marítimo Jarg (Kharg) Núcleo petrolero, a 26 km de la costa Su tamaño coincide con las fuerzas preparadas Qeshm Gran isla con bases navales estratégicas Parte del «arco defensivo» Hormuz Vista directa al estrecho Control del paso marítimo

Estas son las seis islas iraníes que persigue Trump para tener un control absoluto sobre el estrecho de Ormuz, detalla un análisis exhaustivo sobre estas islas estratégicas.

En particular, Kharg destaca por ser el centro neurálgico del combustible en el norte del Golfo Pérsico. Su captura cortaría las exportaciones petroleras de Irán. Tanto Larak como Abu Musa poseen defensas diseñadas para bloquear embarcaciones enemigas. Irán ha comenzado a fortificar la isla de Jarg ante posibles ataques inminentes.

Antecedentes del conflicto

La guerra se encuentra ya en su cuarta semana. Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques el 28 de febrero, logrando destruir un impresionante 92% de los buques iraníes y dos tercios de sus misiles y drones disponibles. En este contexto, Trump advirtió que «desatará un infierno» si no se llega a un acuerdo satisfactorio. La muerte del comandante naval Alireza Tangsiri, jefe naval de la Guardia Revolucionaria iraní, marcó un punto álgido en este conflicto.

Irán ha respondido cerrando Ormuz y atacando bases estadounidenses en la zona del Golfo Pérsico. Ha propuesto cinco puntos: alto el fuego, reparaciones económicas y reconocimiento soberano sobre su territorio. Por su parte, EE UU ofrece quince condiciones que incluyen reabrir el estrecho y desactivar su programa nuclear. Las negociaciones mediadas por Pakistán avanzan con lentitud.

Según afirma Trump, Irán «suplica por un acuerdo». Sin embargo, los ayatolás han negado cualquier intención inmediata de negociar.

¿Cómo puede evolucionar?

Si fracasan los esfuerzos diplomáticos, es probable que los marines lleven a cabo asaltos a las islas para abrir nuevamente Ormuz al tráfico marítimo internacional. Los expertos consideran factible la toma de la isla Kharg con las fuerzas desplegadas actualmente; sin embargo, persiste el riesgo debido a la capacidad militar residual que aún posee Irán. Otra alternativa sería llevar a cabo bombardeos dirigidos contra instalaciones nucleares o bloquear los petroleros que transitan por la zona.

El teniente general Mundy opina que las dimensiones estratégicas de Jarg se alinean con los refuerzos enviados por EE UU. No obstante, analistas muestran dudas respecto a su utilidad sin una estrategia clara definida previamente; podría tratarse solo de una incursión limitada motivada por preocupaciones relacionadas con uranio subterráneo.

Irán ha instado a su población civil a evacuar áreas cercanas a bases estadounidenses. Mientras tanto, Trump evalúa incrementar su presencia militar con otros 10.000 efectivos adicionales. El precio del petróleo continúa al alza; toda la atención internacional está centrada en lo que ocurre en el Golfo.

La tensión crece conforme pasan las horas. Un desembarco cambiaría drásticamente la situación geopolítica en Ormuz para siempre.

]