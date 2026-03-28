Washington y Tel Aviv atacan instalaciones claves de Irán sin dejar víctimas ni contaminación radiactiva

En una jornada marcada por ataques simultáneos, varias infraestructuras críticas del país persa han sido alcanzadas, elevando el nivel de confrontación en la región.

Según fuentes iraníes, dos instalaciones vinculadas al programa nuclear fueron impactadas: el reactor de agua pesada de Jondab, en la provincia central de Markazi, y la planta de procesamiento de uranio de Ardakan. Ambas forman parte de fases esenciales en la producción de combustible nuclear. Pese a la gravedad del ataque, las autoridades aseguraron que no se registraron fugas radiactivas ni víctimas.

El vicegobernador Hasan Qamari trató de transmitir calma, insistiendo en que la población “no debe preocuparse en absoluto”, mientras los organismos nucleares del país confirmaban que los daños no provocaron contaminación externa.

Paralelamente, la ofensiva también alcanzó el músculo industrial de Irán. Las siderúrgicas de Mobarakeh, en Isfahán —la mayor del país—, y de Juzestán, en Ahvaz, fueron bombardeadas, sufriendo daños materiales de consideración. Aun así, no se han reportado muertos ni heridos.

Israel, por su parte, habló de una operación en múltiples puntos del país, en lo que parece ser un intento de debilitar tanto la capacidad energética como la industrial iraní, en un escenario que apunta a una escalada sostenida del conflicto.