EE.UU. prepara una invasión terrestre en Irán en plena escalada

El conflicto en Oriente Próximo entra en su quinto semana con incertidumbre creciente. Estados Unidos e Israel mantienen operaciones aéreas contra Irán, mientras el Pentágono despliega 3.500 marines adicionales y prepara «incursiones limitadas» terrestres con fuerzas especiales, según fuentes citadas por The Washington Post. Estas acciones requieren aprobación final de Trump y no implican una invasión a gran escala.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, afirma que Irán está preparado para responder firmemente a cualquier avance terrestre, rechazando cualquier rendición: «Jamás aceptaremos la humillación». La Guardia Revolucionaria, por su parte, advierte de consecuencias severas para tropas estadounidenses, aunque sin detalles específicos.

Los bombardeos continúan sobre Teherán, afectando sitios como la Universidad de Ciencia y Tecnología y la planta de Jondab, confirmada como inoperativa por el OIEA (sin material nuclear declarado). Irán condena estos ataques contra instituciones educativas y nucleares, con el ministro Abbas Araqchi criticando la estrategia de Israel y EE.UU., pero destacando que fomentan la resiliencia científica iraní. En respuesta, Teherán señala universidades regionales vinculadas a ambos países como posibles objetivos.

El frente se amplía con la entrada de los hutíes yemeníes, ocupaciones israelíes en Líbano y misiles iraníes hacia Israel. Sin embargo, Pakistán anuncia conversaciones inminentes en Islamabad entre EE.UU. e Irán, que podrían ser directas o indirectas, abriendo una ventana a la desescalada en este primer mes de guerra.