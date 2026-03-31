Marco Rubio mete miedo en el cuerpo de Pedro Sánchez: critica fuertemente a España por bloquear bases y espacio aéreo

Marco Rubio, nuevo secretario de Estado de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, no ha tenido reparos en expresar su descontento este lunes. En una entrevista con la cadena qatarí Al Yazira, ha arremetido contra España por prohibir el uso de las bases conjuntas de Rota y Morón, así como su espacio aéreo, para operaciones en contra de Irán. Lo que más le indigna es que el Gobierno español «presuma» de tal negativa, en medio de un conflicto bélico.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue clara en su postura: «España no va a autorizar en ningún caso la utilización de las bases de Rota y Morón para participar en una guerra que rechazamos totalmente, considerándola profundamente ilegal e injusta». Esta declaración choca directamente con la ofensiva estadounidense contra el régimen iraní, al que se le acusa de financiar el terrorismo y desarrollar misiles que representan una amenaza para aliados como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Rubio lo resume así: «Nos encontramos con países como España, un miembro de la OTAN al que nos hemos comprometido a proteger y que nos niega el uso de su espacio aéreo mientras se jacta de ello».

El veto español no es una decisión tomada a la ligera. Se produce en el marco de una guerra abierta con Irán, donde EE.UU. busca máxima flexibilidad logística. Las bases situadas en Cádiz y Sevilla, compartidas mediante un convenio bilateral, son esenciales para Washington debido a su «influencia, flexibilidad y capacidad operativa global», según indica Rubio. Sin embargo, desde Moncloa se prioriza una política de neutralidad ante conflictos que consideran «injustos».

Además, Rubio no se detiene ahí y pone en tela de juicio la esencia misma de la OTAN: «¿Qué obtiene Estados Unidos? Si la OTAN solo sirve para que defendamos a Europa cuando son atacados, mientras ellos nos cierran las puertas a sus bases cuando las necesitamos… no parece un acuerdo muy ventajoso». Advierte sobre una posible revisión de compromisos: aunque EE.UU. tiene desplegados decenas de miles de soldados y miles de millones en equipo en Europa, la frustración va en aumento. «Si decidimos retirar nuestras tropas mañana, sería el fin de la OTAN«, sentencia, aunque aclara que no hay planes inmediatos para ello.

Posibles consecuencias y el coste de la soberanía

Este choque diplomático tensa las relaciones entre ambos países. Ya se han escuchado críticas por parte de Trump, quien ha amenazado con imponer un embargo comercial. Otros aliados también han tomado decisiones similares, lo que podría debilitar la cohesión dentro de la OTAN, especialmente ahora que las amenazas rusas están más presentes.

En cuanto a España: enfrenta el riesgo del aislamiento dentro de la Alianza, pérdida potencial de inversiones estadounidenses en sus bases y posibles represalias económicas.

Para EE.UU.: podría reducirse su dependencia logística; sin embargo, un funcionario del gobierno asegura que «no necesitan la ayuda ni del Gobierno español ni del resto».

Un toque humorístico: imaginen a Rubio, exsenador floridano con raíces cubanas, reprochando a Pedro Sánchez por «presumir» como si estuviese compartiendo un selfie en Instagram. ¿Un asunto serio o simple postureo?

Es interesante destacar que Rota alberga el único puerto europeo destinado a submarinos nucleares para la OTAN, contando con 5.000 militares estadounidenses. Por su parte, Morón es crucial para operaciones aéreas logísticas. Como asesor del Consejo Nacional de Seguridad durante el mandato de Trump, Rubio insiste en que su apoyo a la Alianza depende del acceso recíproco. Y atención: esta entrevista concedida a Al Yazira busca captar audiencia árabe, justo donde se considera a Irán como el villano principal.