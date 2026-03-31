Trump contempla un audaz plan para robar uranio iraní con la ayuda de la CIA y los SEALs

Donald Trump está considerando una operación que parece sacada de una película de acción para extraer uranio de Irán. Fuentes cercanas a la Casa Blanca han confirmado esta información al Wall Street Journal. La estrategia incluye la participación de fuerzas especiales como la CIA y los SEALs, que entrarían en territorio hostil.

Imagínate la escena: tropas estadounidenses aterrizan bajo un intenso fuego antiaéreo. Aseguran la zona. Ingenieros se ponen a trabajar entre escombros, buscando trampas y peligros. Localizan entre 40 y 50 cilindros que contienen uranio con un 60% de pureza. Lo cargan en camiones, improvisan un aeródromo y logran sacar el material en menos de una semana.

Irán ha acumulado ya 440 kilos de este uranio, lo que lo sitúa muy cerca del 90% necesario para fabricar bombas nucleares. Desde 2019, el OIEA no tiene acceso a sus instalaciones. En junio pasado, EE.UU. e Israel llevaron a cabo ataques en las instalaciones de Isfahán y Natanz. Existe la posibilidad de que el uranio siga allí, escondido en túneles.

El domingo, Trump afirmó: «Nos van a entregar el polvo nuclear». Aunque no hizo mención directa a la operación, el WSJ resalta los riesgos involucrados. Este movimiento podría alargar el conflicto y poner en peligro a los soldados estadounidenses, ya que Irán ha amenazado con capturarlos y arrojarlos al golfo Pérsico como «alimento para tiburones».

En comparación con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, esta misión se asemeja más a una superproducción cinematográfica. La operación contra Maduro sería un aburrido telefilme del sábado por la tarde; aquí sí intervienen los SEALs, excavadoras y drones enemigos. Como lo resume el general retirado Joseph Votel, «No es entrar y salir rápido».

Antecedentes del pulso nuclear

Irán niega tener intenciones bélicas, pero continúa enriqueciendo uranio a gran velocidad. EE.UU. teme lo peor mientras Trump sostiene que «todas las opciones están sobre la mesa». Existen precedentes:

En 1994, EE.UU. logró extraer uranio de Kazajistán mediante negociaciones.

mediante negociaciones. En 1998 se repitió el proceso en Georgia.

¿Por qué no intentar negociar ahora? Irán se niega rotundamente y advierte sobre las consecuencias. Trump duda y analiza si realmente merece correr el riesgo para detener el programa nuclear iraní.

El New York Times añade que las fuerzas en la región están vigilando lugares estratégicos como Isfahán, la isla de Jarg o el estrecho de Ormuz. Cualquier movimiento podría tensar aún más la situación.

Riesgos y posibles giros

Esta misión supondría un grave riesgo para las tropas involucradas: misiles tierra-aire, drones enemigos y minas podrían estar al acecho. Además, las represalias por parte de los ayatolás son muy probables. La operación podría extenderse durante días e implicaría camiones blindados y aviones para la extracción.

Entre las opciones alternativas:

La negociación : como se hizo en los años 90, aunque Irán cierra las puertas.

: como se hizo en los años 90, aunque Irán cierra las puertas. Los ataques aéreos : ya realizados sin garantizar resultados sobre el uranio.

: ya realizados sin garantizar resultados sobre el uranio. La presión diplomática: ejercida por parte del OIEA, aunque sin éxito hasta ahora.

Si Trump da luz verde, sería la CIA junto con los SEALs quienes lideren esta arriesgada misión: entrarán volando, combatirán, extraerán y saldrán rápidamente. En caso de éxito, habría 450 kilos menos disponibles para bombas iraníes; si fracasan, podría desencadenarse una escalada total.

Irán respondería con dureza: humillación pública, captura o incluso guerra abierta son posibles reacciones. Trump está calculando sus opciones sin tomar aún una decisión definitiva. Desde la Casa Blanca intentan minimizar el asunto, pero el plan ya está circulando entre los altos mandos.

Este escenario redefine completamente el tablero geopolítico actual. Es más impactante que lo ocurrido con Maduro o cualquier otro golpe reciente. Hollywood puede quedarse corto ante este drama real; solo queda esperar si Trump finalmente autoriza esta operación o si opta por buscar otro camino.