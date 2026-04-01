Los políticos iraníes piden un alto el fuego pero la Guardia Reublicana amenaza con atacar 20 grandes empresas de Estados Unidos en Oriente Medio

Irán se parte en dos en medio del conflicto: mientras los políticos del régimen se abren por primera vez a terminar la guerra y reconocen contactos «directos» con el enviado especial de Trump, el brazo armado del régimen —la Guardia Revolucionaria— amenaza con atacar hasta 18 compañías estadounidenses que operan en la región, a las que acusa de participar en la ofensiva. El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, ha admitido en Al Jazeera el intercambio de mensajes con Steve Witkoff, aunque insiste en que no se trata aún de negociaciones formales.

En paralelo, Estados Unidos no depende del petróleo de la zona, lo que le da una posición de fuerza notable. Trump insta a sus aliados a comprar petróleo estadounidense —»tenemos de sobra»— y sopesa acabar la guerra sin necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz. Con tono directo y desafiante, el presidente ha escrito: «Id vosotros» al estrecho y tomadlo, dejando claro que EEUU no estará ahí para ayudaros más.

Estas declaraciones empiezan a agitar la Casa Blanca con la posibilidad de dejar a la intemperie a los ‘flojos’ europeos, reprochándoles su falta de implicación y obligándoles a asumir su propia defensa y suministro energético. El mensaje es rotundo: ha llegado el momento de que Europa aprenda a luchar por sí misma.

La Guardia Revolucionaria iraní ha emitido una advertencia sin precedentes que pone en la mira a la infraestructura empresarial estadounidense en Oriente Medio. Este martes, el cuerpo militar de élite anunció que llevará a cabo ataques contra las instalaciones de cerca de veinte grandes compañías, fundamentalmente del sector tecnológico, comenzando a las 20:00 hora local iraní del miércoles 1 de abril. Entre las entidades mencionadas se encuentran Microsoft, Apple, Google, Meta, Boeing y Tesla, además de otras como Cisco, HP, Intel, Oracle, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, J.P. Morgan, General Electric, Spire Solutions y G42.

Este anuncio se produce justo un mes después del inicio de una ofensiva militar conjunta por parte de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní desde el 28 de febrero. La Guardia Revolucionaria justifica sus represalias al señalar que estas corporaciones «han desoído nuestras reiteradas advertencias sobre la necesidad de cesar las operaciones terroristas», acusándolas además de colaborar en acciones hostiles hacia la República Islámica. En su comunicado, estas empresas son calificadas como «compañías terroristas espías» y se les considera «objetivos legítimos» debido a su implicación en el diseño y seguimiento de objetivos militares mediante tecnologías digitales e inteligencia artificial.

Además, la amenaza incluye una orden para una evacuación inmediata. Las autoridades iraníes han instado a los empleados de estas empresas a «dejar sus lugares de trabajo sin demora para proteger sus vidas». También han solicitado a los residentes cercanos que se mantengan alejados en un radio de un kilómetro. Esta medida preventiva pone de manifiesto la gravedad con que Teherán aborda sus intenciones, trasladando el conflicto desde el ámbito militar convencional al corazón mismo de la infraestructura tecnológica y empresarial en la región.

En las últimas semanas, el conflicto ha escalado notablemente. Según información oficial, la ofensiva estadounidense e israelí ha causado más de 2.000 muertes en territorio iraní, incluyendo a altos mandos y funcionarios de seguridad. En respuesta a esta situación, Irán ha llevado a cabo bombardeos sobre instalaciones estadounidenses y ha atacado infraestructuras energéticas. Además, ha cerrado el estrecho de Ormuz, una ruta comercial crucial para el mundo. Aunque los ataques con misiles balísticos y drones iraníes han disminuido un 90% según datos estadounidenses, la amenaza actual indica un posible cambio estratégico hacia objetivos civiles y corporativos.

La reacción desde Washington ha sido rápida. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que «el Ejército de Estados Unidos está preparado y siempre lo ha estado para contrarrestar cualquier ataque proveniente de Irán», citando la reducción en los ataques iraníes como evidencia de su capacidad defensiva. Sin embargo, esta amenaza presenta dilemas complejos para las empresas estadounidenses que operan en el Golfo. Microsoft ya ha confirmado que su región dedicada a centros de datos en Arabia Saudí estará operativa en el cuarto trimestre del 2026 con tres zonas disponibles; esto refleja la importancia crítica que está adquiriendo la infraestructura tecnológica estadounidense en esa área.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha denunciado bombardeos dirigidos a instalaciones farmacéuticas en Teherán e identificó a los perpetradores como «criminales de guerra israelíes». Aseguró que «no están enfrentándose a civiles palestinos indefensos» y prometió «castigos severos» contra los responsables. Esta retórica sugiere que Irán mantiene su postura beligerante frente a posibles represalias directas; no obstante, queda por ver cuán efectivas serán las acciones anunciadas.

La amenaza ha suscitado inquietud internacional y volatilidad en los mercados financieros. Las empresas tanto tecnológicas como energéticas han experimentado fluctuaciones notables en sus cotizaciones debido a esta incertidumbre sobre la defensa regional y su posible impacto en las operaciones continuas. Para las corporaciones estadounidenses con sede en Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Arabia Saudí, este anuncio representa un riesgo operativo sin precedentes que les obliga a reconsiderar sus protocolos de seguridad y continuidad operativa en una región geopolíticamente inestable.