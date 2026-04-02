Trump exhibe éxitos militares en Irán y promete llevar a los ayatolas a la ‘Edad de Piedra’ si no se llega a un acuerdo, pero no da un plazo para terminar la guerra.

Trump se dirigió anoche a la nación desde la Casa Blanca.

Durante un discurso que se extendió por 20 minutos, presentó la guerra contra Irán como un éxito casi absoluto.

Aseguró que Estados Unidos está “muy cerca” de alcanzar objetivos fundamentales, como la destrucción de misiles, drones, fuerza aérea y la base industrial iraní.

Sin embargo, no ofreció una fecha precisa para el término de este conflicto que ya lleva cinco semanas.

El presidente advirtió este 1 de abril de 2026 que se intensificarán los ataques durante las próximas dos o tres semanas.

Prometió llevar a Irán a la “Edad de Piedra” si no se llega a un acuerdo. Subrayó que el cambio de régimen ya se había producido gracias a las muertes de líderes iraníes.

“No necesitábamos un cambio de régimen, pero lo conseguimos”, afirmó. También garantizó que Irán ya no tiene ni desea poseer armas nucleares.

🚨#BREAKING: President Donald Trump has announced that the United States will take extremely strong action against Iran, warning that the U.S. is prepared to hit them extremely hard within the next 2–3 weeks that will put them back to the strobe age where they belong pic.twitter.com/19UnkFMAK3 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 2, 2026

Precios del petróleo en aumento

Los mercados no compartieron el optimismo del presidente.

El crudo Brent superó los 115 dólares por barril tras su discurso, mientras que el WTI alcanzó casi los 101 dólares.

En Estados Unidos, el precio medio de la gasolina es de 3,99 dólares por galón, un notable aumento desde los 2,98 en febrero. El cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, genera una mayor tensión en el suministro global.

Los Houthis de Yemen han entrado en combate: lanzaron misiles y drones hacia Israel .

de Yemen han entrado en combate: lanzaron misiles y drones hacia . Los daños en centros petroleros del Golfo agravan aún más la crisis.

La Agencia Internacional de Energía ha liberado 400 millones de barriles de reservas estratégicas.

Trump tiene como objetivo tomar la isla de Kharg, vital para las exportaciones iraníes.

En una conversación con Financial Times, expresó: “Mi cosa favorita es tomar el petróleo de Irán”. Sin embargo, expertos advierten sobre los riesgos: tener tropas en tierra podría prolongar el conflicto.

En una entrevista con Reuters, Trump reiteró: “Saldremos bastante rápido”, aunque con posibles “golpes puntuales” posteriores.

Criticó a la OTAN, tildándola de “tigre de papel” y amenazando con retirarse.

También arremetió contra sus aliados por no colaborar en la reapertura del Ormuz: “No es cosa nuestra”, sentenció.

Contexto del conflicto

Todo comenzó a finales de febrero cuando EE UU e Israel bombardearon instalaciones nucleares iraníes.

La respuesta de Irán fue lanzar misiles y cerrar Ormuz. Según Netanyahu, han cumplido más de la mitad de sus objetivos, aunque sin establecer plazos.

En junio pasado, Israel atacó Isfahán , donde sigue existiendo uranio enriquecido al 60%, cerca del nivel necesario para armamento (440 kg serían suficientes para 10 bombas, según AIEA).

atacó , donde sigue existiendo uranio enriquecido al 60%, cerca del nivel necesario para armamento (440 kg serían suficientes para 10 bombas, según AIEA). Sin embargo, Trump desestimó esta situación: “Está tan bajo tierra que no me importa”.

Las negociaciones indirectas se llevan a cabo a través de Pakistán, donde JD Vance ha hablado con intermediarios. Por su parte, Irán niega cualquier avance; su portavoz, Esmaeil Baghaei, descalificó una propuesta de 15 puntos como “irreal”. Además, Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, amenazó con incinerar tropas estadounidenses.

Despliegue militar y escalada

Estados Unidos está moviendo sus fuerzas:

Un buque con 2.500 marines ha llegado al Golfo. Un contingente de 1.000 paracaidistas pertenecientes a la 82ª División está en camino. Otros 2.500 marines partirán desde California.

El Pentágono está preparando operaciones terrestres que podrían extenderse durante varias semanas, según informa el Washington Post. Además, Trump ha amenazado con atacar plantas eléctricas y desalinizadoras si no se alcanza un pacto pronto.

¿Cuál es el desenlace?

Trump argumenta su postura: una guerra breve puede ser vista como una “inversión” frente a conflictos pasados como Vietnam o Irak. Celebra también el fin de la amenaza nuclear y los grupos afines a Irán. Sin embargo, esto no logra calmar las inquietudes existentes. La falta de una salida clara junto con los altos precios y la volatilidad en los mercados –el S&P cayó un 0,75% tras su discurso– impactan negativamente en la economía.

El público y los mercados muestran dudas sobre este enfoque. Trump insta a sus aliados a liderar las acciones en Ormuz; si no hay acuerdo pronto, más ataques podrían perpetuar esta crisis energética. La presión recae sobre Teherán mientras las alarmas sonaron en Jerusalén, causando temores entre los inversores.

CNN ha analizado cómo las amenazas impactan en los precios del petróleo. La guerra se presenta incierta, con Trump al mando entre bravatas y promesas poco concretas.

Fuentes