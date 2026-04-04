Los ayatolás ofrecen 60.000 dólares por el piloto derribado mientras Trump ordena al Pentágono ‘hacer lo que sea’ y rescatarlo vivo

El ayatola Jamenei, Trump, el F-15E Strike Eagle y sus restos en Irán.

Irán y Estados Unidos se encuentran en una frenética competencia para localizar al segundo tripulante de un F-15E Strike Eagle que fue derribado en el sur del país.

Los ayatolás han puesto sobre la mesa una recompensa de 60.000 dólares para quien logre capturarlo con vida, mientras Donald Trump ha dado instrucciones claras para que se haga todo lo posible por traerlo de regreso y vivo.

Esta creciente tensión se produce tras los recientes ataques israelíes a infraestructuras estratégicas en Teherán.

El pasado viernes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria derribó la aeronave sobre la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad.

Uno de los dos tripulantes ya ha sido rescatado gracias a fuerzas especiales de EE.UU., que llevaron a cabo una operación arriesgada para sacarlo de allí.

El segundo, sin embargo, sigue desaparecido en un terreno montañoso y hostil.

En declaraciones a NBC News, Trump afirmó: “Estamos en guerra”.

Insistió en que el rescate del piloto debe ser prioritario y no dudó en amenazar con destruir puentes y plantas eléctricas iraníes si es necesario.

Además, la Casa Blanca ha solicitado al Congreso una cifra astronómica de 1,5 billones de dólares para defensa en 2027, lo que representa el mayor incremento desde la Segunda Guerra Mundial.

En este clima tenso, Hegseth detalla la orden de Trump para rescatar vivo al piloto del F-15 derribado en Irán, según fuentes cercanas a la Casa Blanca.

La acción israelí no se hizo esperar: el viernes atacaron infraestructura clave en Teherán, incluyendo el puente B1 que conecta con Karaj. Desde Teherán, se ha calificado este ataque como un crimen contra civiles, aunque esto no parece haber debilitado su determinación.

Los pilotos de F-15 son entrenados con rigor para sobrevivir ante el fuego enemigo. Utilizan chalecos equipados con balizas GPS codificadas que envían su posición exacta. Según protocolo, deben esconderse, avisar y esperar ser rescatados mediante CSAR (búsqueda y rescate en combate).

A pesar de la indiscutible superioridad aérea de EE.UU. e Israel, empiezan a vislumbrarse fisuras. Irán ha demostrado tener capacidad para negar el acceso aéreo sobre su territorio. Un A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho de Ormuz durante el rescate; afortunadamente, su piloto fue salvado en Kuwait. Dos helicópteros Black Hawk también sufrieron impactos; uno tuvo que retirarse.

Rescatados: piloto del A-10 y un tripulante del F-15 .

y un tripulante del . Desaparecido: segundo del F-15 .

. Daños colaterales: helicópteros impactados sin bajas confirmadas.

Ayer, Irán ejecutó a dos hombres vinculados a un grupo opositor prohibido, lo que refleja la represión interna mientras intenta mostrar fortaleza ante el exterior.

Funcionarios anónimos han indicado que Israel colabora con EE.UU. en las operaciones de rescate. Aunque Centcom no ha emitido comentarios oficiales al respecto, Axios y WSJ han confirmado la existencia de dicha operación.

El conflicto tuvo su origen el 28 de febrero con una ofensiva aliada que resultó en la muerte del líder supremo Alí Jamenei. Desde entonces han transcurrido cinco semanas marcadas por un estado bélico y una crisis energética global.

¿Y ahora qué? Tanto EE.UU. como Irán aceleran sus búsquedas. Si logran capturar al piloto, Teherán podría obtener una valiosa propaganda; si lo rescatan, Washington reafirmaría su dominio militar. Trump podría intensificar los ataques sobre infraestructuras críticas mientras que Israel continúa con sus precisos bombardeos.

La recompensa ofrecida activa redes locales iraníes y complica aún más el escenario operativo. Los pilotos entrenados son conscientes del riesgo de ser capturados, pero el tiempo corre en una zona donde milicias están presentes.

Esta «caza del piloto» evoca tácticas empleadas en conflictos pasados, como las vividas durante Vietnam. En la actualidad, la tecnología GPS otorga ventajas a EE.UU., aunque esa superioridad no garantiza invulnerabilidad.

Las reuniones en la Ala Oeste son constantes y Trump mantiene las negociaciones activas pese al estado bélico declarado.

El tablero geopolítico se tensiona: un rescate exitoso podría fortalecer a Washington; un fracaso sería una grave humillación para su imagen militar.

Puntos clave del incidente

Elemento Detalle Avión derribado F-15E Strike Eagle, sur de Irán Tripulantes 1 rescatado, 1 buscado Recompensa Irán 60.000 dólares por captura viva Órdenes Trump Rescatar vivo, por todos los medios Apoyo Israel Strikes en Teherán, colaboración rescate Entrenamiento pilotos Balizas GPS, protocolo esconderse y avisar

La prioridad es encontrar al tripulante antes que lo hagan los ayatolás.

Este pulso militar determinará cuál será el siguiente movimiento en Oriente Medio.