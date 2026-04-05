Alemania exige permiso militar a hombres de 17 a 45 años para salir del pais más de tres meses

Los varones alemanes de menos de 45 años tendrán que pedir permiso al Ejército para salir del país más de tres meses.

Alemania da un paso más en su rearme militar.

A partir del 1 de enero de 2026, los hombres con edades entre 17 y 45 años deberán solicitar autorización al Ejército para poder salir del país por más de tres meses. Esta iniciativa forma parte de un ambicioso plan que pretende alcanzar los 260.000 soldados activos y 200.000 reservistas para el año 2035.

El Gobierno liderado por Friedrich Merz y el ministro de Defensa Boris Pistorius promueven esta medida debido a la creciente amenaza rusa y la necesidad de que Alemania asuma un papel de liderazgo en el Ejército convencional europeo dentro de la OTAN. Esta legislación moderniza el servicio militar, que fue suspendido en 2011, comenzando con un esquema para voluntarios. Si no se logra cubrir las plazas necesarias, se activará el reclutamiento obligatorio.

La norma del permiso en detalle

Quién : Hombres de 17 a 45 años .

: Hombres de . Qué : Autorización del Karrierecenter der Bundeswehr para estancias superiores a 90 días (ya sea por estudios, trabajo o viajes).

: Autorización del para estancias superiores a 90 días (ya sea por estudios, trabajo o viajes). Por qué : Para registrar la ubicación en caso de emergencias y preparar exámenes médicos obligatorios desde julio de 2027 para quienes nacieron en 2008 o después.

: Para registrar la ubicación en caso de emergencias y preparar exámenes médicos obligatorios desde julio de 2027 para quienes nacieron en 2008 o después. Ahora: Se concede automáticamente mientras se trate de voluntarios, pero se crea una base de datos inicial.

Esta normativa evoca la lógica del Wehrpflichtgesetz, vigente desde 1956 durante la Guerra Fría. No impide viajar, pero sí obliga a notificar cualquier salida. Así se busca reducir las «desapariciones administrativas» entre potenciales reclutas.

Para obtener más información sobre esta nueva disposición, puedes consultar el análisis de la BBC sobre el rearme alemán.

Europa recupera la mili

Desde 2014, tras la anexión de Crimea y el conflicto en Ucrania, ha crecido una tendencia hacia el restablecimiento del servicio militar. Actualmente, diez países de la UE cuentan con un servicio militar activo: Austria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Suecia y Croacia (que lo implementará en 2026).

Aquí algunos países destacados y sus cambios recientes:

País Duración Notas Letonia Variable Reintroducido en 2023 Suecia 9-15 meses Recuperado en 2018 Lituania 9 meses Desde 2015, mediante sorteo Dinamarca Hasta 11 meses Se ampliará a mujeres en 2026 Croacia 2 meses (hombres) Obligatorio desde enero de 2026 Polonia En estudio Formación para todos los hombres adultos

Por su parte, Francia ha aprobado un servicio militar voluntario de diez meses para jóvenes entre 18 y 19 años. En Bélgica, se ofrecen hasta 500 plazas voluntarias por un periodo de doce meses con una compensación económica de dos mil euros al mes. Otros países como Rumanía están debatiendo sobre este asunto. Las encuestas reflejan cierto apoyo: un notable 77% en Alemania y un significativo 63% en Lituania respaldan estas iniciativas.

Antecedentes y evolución

Después de la Guerra Fría, Europa experimentó una notable reducción en sus tropas. Entre los años 2010 y 2020, quince países vieron disminuir su personal militar medio en un16%; Alemania sufrió una caída del 25%. La invasión rusa ha acelerado este proceso transformador. El ministro Pistorius se inspira en el «modelo sueco»: comienza con un enfoque voluntario que puede transformarse en obligatorio si es necesario.

En España se ha descartado volver al servicio militar obligatorio, optando por mantener reservas exclusivamente voluntarias. El presidente letón, Edgars Rinkevics, hace un llamado a Europa: “Muchos otros países tienen que seguir”.

¿Hacia dónde va?

Alemania busca incentivar el reclutamiento voluntario ofreciendo atractivos económicos (hasta dos mil seiscientos euros al mes). Si no logra suficientes inscripciones, recurrirá al sorteo o al reclutamiento obligatorio. Esta estrategia refuerza la posición de OTAN en su flanco este. La movilidad juvenil podría complicarse, pero todo apunta a que se está preparando una defensa robusta. Europa avanza hacia su rearme silenciosamente, lista ante cualquier eventualidad.