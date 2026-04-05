Los comandos de EEUU rescatan sano y salvo al piloto norteamericano derribado en Irán

El guerrero americano regresa a casa.

Sano y salvo.

En una operación relámpago y de poderío abrumador, las fuerzas de élite de Estados Unidos han rescatado sano y salvo al tripulante del F-15 derribado en territorio iraní.

El Oficial de Sistemas de Armas (Weapons Systems Officer – WSO) del F-15E Strike Eagle, que ha resultado ser un coronel, permaneció evadiendo en territorio iraní durante aproximadamente 48 horas antes de ser localizado y extraído .

El Departamento de Defensa y la Casa Blanca no han revelado todavía su nombre por razones de seguridad operativa y protección familiar, algo habitual en estos casos.

⛔️⛔️ Breaking: First footage of the destruction of two Black Hawk helicopters and one C130 military transport plane destroyed in rescue of F-15 Airman pic.twitter.com/dXPc1r6wsx — Beyond Borders (@beyondborders95) April 5, 2026

El piloto, al que Trump se refirió como un altamente respetado Coronel, evadió a los iraníes que lo perseguían durante casi dos días, mientras que drones Reaper sobrevolaban la zona protegiéndolo del peligro.

Armado únicamente con una pistola para defenderse, el Coronel se ocultó del peligro antes de realizar una audaz carrera hacia el punto de rescate.

La compleja misión de rescate involucró a cientos de efectivos de fuerzas especiales, junto con varias decenas de aviones de combate y helicópteros.

Se desató un intenso tiroteo en tierra cuando las fuerzas iraníes se acercaron al coronel en apuros.

Durante la extracción, dos de los cinco helicópteros de rescate quedaron atrapados en un remoto aeródromo dentro de Irán y fueron volados por las fuerzas especiales para evitar que fueran capturados por el enemigo.

El montañoso lugar de Irán donde cayó el piloto del F15

MENSAJE TRIUNFAL

Según confirmaron fuentes oficiales y el propio Presidente Donald Trump, ambos miembros de la tripulación —el piloto y el oficial de sistemas de armas— han sido recuperados tras una compleja operación de búsqueda y rescate en territorio iraní.

El primero fue extraído poco después del derribo; el segundo, un coronel altamente respetado, permaneció desaparecido durante aproximadamente 48 horas antes de ser localizado y evacuado en las últimas horas.

Declaraciones del Presidente Trump

“WE GOT HIM!”, escribió Trump en Truth Social.

“Queridos compatriotas estadounidenses, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de nuestro país, para rescatar a uno de nuestros extraordinarios oficiales de tripulación, quien además es un altamente respetado Coronel, y me complace enormemente informarles que ya se encuentra SEGURO Y SALVO.”

🚨“WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible Crew Office Members, who also happens to be a highly respected Colonel, and who I… pic.twitter.com/FNPWV6MPvA — The White House (@WhiteHouse) April 5, 2026

El mandatario añadió que el oficial rescatado sufrió algunas lesiones, pero que se encuentra estable y “will be just fine”.

Trump destacó que, bajo su dirección, las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegaron docenas de aeronaves equipadas con armamento de alta capacidad para llevar a cabo la misión.

La operación se desarrolló en una zona remota y hostil, con riesgos adicionales como fuego de armas ligeras contra los helicópteros de rescate. +A pesar de ello, ambos tripulantes fueron recuperados sin que se reporten bajas estadounidenses en la fase de extracción.

Este rescate subraya la prioridad que las fuerzas armadas de Estados Unidos otorgan a la recuperación de su personal, incluso en entornos de alto riesgo. El incidente ocurrió en el marco de las operaciones aéreas estadounidenses contra Irán, en las que un F-15E fue alcanzado por defensas antiaéreas iraníes.

Los equipos de élite han puesto en marcha los protocolos CSAR para llevar a cabo el rescate de los pilotos en territorio hostil.

Un F-15E Strike Eagle se estrelló en el sur de Irán, específicamente en la provincia de Juzestán.

Ambos tripulantes lograron eyectarse. EE.UU. consiguió rescatar a uno de ellos mediante helicópteros y aviones cisterna que brindaron apoyo. Sin embargo, el segundo piloto sigue desaparecido. Al mismo tiempo, un A-10 Warthog se desplomó cerca del golfo Pérsico; Teherán asegura haberlo derribado y ya ha recuperado a su piloto.

La policía iraní ha hecho un llamado a los civiles de provincias como Kohkiluyeh y Buyer Ahmad para que busquen al tripulante perdido, ofreciendo una generosa recompensa a quien logre entregarlo con vida. Esta situación complica la misión estadounidense, que ha desplegado entre 10 y 20 paracaidistas especializados en rescate.

Protocolos CSAR en acción

Los equipos de élite pertenecientes a la Fuerza Aérea, conocidos como Pararescuemen o PJs, son quienes lideran estas operaciones críticas. Solo el 20% de los aspirantes logra completar el exigente entrenamiento que dura dos años. Durante este tiempo, aprenden habilidades como paracaidismo, buceo, supervivencia, técnicas de demolición, medicina en combate y evasión.

Localización : Emplean balizas GPS, radios cifradas y beacons del piloto para determinar su ubicación exacta.

: Emplean balizas GPS, radios cifradas y beacons del piloto para determinar su ubicación exacta. Despliegue : Helicópteros UH-60 Black Hawk y aviones de combate cubren la zona mientras repelen el fuego enemigo.

: Helicópteros y aviones de combate cubren la zona mientras repelen el fuego enemigo. Extracción: Una vez en el lugar, estabilizan las heridas y evacuan al piloto hacia una zona segura, como puede ser Irak.

Durante esta misión, fuerzas iraníes dispararon contra un Black Hawk, pero este logró escapar ileso. Además, Israel está colaborando con información de inteligencia. Puedes leer más detalles en este reportaje de la BBC sobre operaciones CSAR en Irán.

El piloto desaparecido cuenta con un kit de primeros auxilios y tiene entrenamiento para evadir posibles capturas. Tiene la capacidad de engañar sobre su posición si percibe amenazas cercanas.

Antecedentes y evolución

El programa CSAR se originó durante la Primera Guerra Mundial, cuando pilotos arriesgaban sus vidas para rescatar a sus compañeros. El primer helicóptero utilizado en combate extrajo soldados en Birmania en 1944. Hoy día, estas operaciones requieren una coordinación precisa entre inteligencia, logística y apoyo aéreo en tiempo real.

Este conflicto comenzó el 28 de febrero con la operación Furia Épica llevada a cabo por EE.UU. e Israel contra Irán. Se trata del primer caso confirmado del derribo de un F-15 por parte del enemigo dentro del territorio iraní. Anteriormente, tres aviones sufrieron fuego amigo durante un incidente en Kuwait, pero todos sus tripulantes fueron salvados; además, Irán destruyó un avión espía tipo E-3.

Incidente Avión Tripulantes rescatados Estado F-15E en Juzestán 2 1 1 desaparecido A-10 en golfo Pérsico 1 1 Completado F-15 previos (Kuwait) Varios Todos Fuego amigo

Mientras tanto, Donald Trump sostiene que se están destruyendo las capacidades militares iraníes; sin embargo, estos recientes derribos evidencian una notable resistencia por parte del país persa. La estrategia iraní ha pasado de declaraciones contundentes a una cacería civil que incrementa los riesgos involucrados.

La búsqueda se complica aún más debido a la competencia con milicias locales. Por su parte, EE.UU. prioriza actuar con rapidez: cada hora es crucial. Si logran capturar al piloto desaparecido, podría convertirse en un poderoso instrumento propagandístico para Teherán. Según informes recientes, ya han comenzado operativos terrestres.

El Pentágono ha confirmado que han sido notificados sobre el derribo del avión en Oriente Medio. La Casa Blanca, por su parte, mantiene informado a Trump, mientras encuestas indican una oposición mayoritaria entre la población hacia este conflicto bélico.

Los equipos de los PJs ajustan sus estrategias sobre la marcha. Su experiencia ha salvado numerosas vidas en escenarios hostiles y esta misión representa un verdadero desafío ante las recompensas ofrecidas y el fuego antiaéreo que enfrentan.

La tensión sigue aumentando. Un piloto atrapado entre las montañas iraníes puede cambiar drásticamente el rumbo del conflicto. Desde Washington no se detienen; el éxito del rescate marcará el próximo paso a seguir.