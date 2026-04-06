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Escalada militar en Oriente Medio

Irán asegura que la operación secreta de rescate del piloto de EE.UU. fue un fracaso

Teherán afirma haber destruido cuatro aeronaves estadounidenses durante un intento fallido de recuperar a un piloto derribado, mientras Washington sostiene que la misión fue un éxito

Irán asegura que la operación secreta de rescate del piloto de EE.UU. fue un fracaso
Helicóptero Apache PD.
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La tensión entre Irán y Estados Unidos suma un nuevo episodio cargado de versiones contradictorias. Este domingo, autoridades iraníes afirmaron haber frustrado una operación militar estadounidense destinada a rescatar al piloto de un caza previamente derribado en la región, en lo que describieron como un golpe contundente contra las capacidades operativas de Washington.

Según el coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, las fuerzas iraníes detectaron y respondieron a la incursión con un operativo que, asegura, terminó con la destrucción de cuatro aeronaves estadounidenses. Entre ellas, detalló, se encontraban dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk, piezas clave en este tipo de misiones de extracción en zonas hostiles.

Zolfagari calificó la operación como un “fracaso total”, subrayando que los equipos desplegados por Estados Unidos no lograron cumplir su objetivo y sufrieron pérdidas significativas en el proceso. La versión fue difundida por la agencia iraní Tasnim, cercana a los sectores más duros del régimen.

Sin embargo, desde Washington el relato es radicalmente distinto. El presidente Donald Trump aseguró que el piloto fue rescatado con vida, sin ofrecer detalles precisos sobre el desarrollo de la misión ni responder directamente a las afirmaciones iraníes sobre la supuesta destrucción de aeronaves.

Este cruce de declaraciones vuelve a evidenciar la opacidad que rodea las operaciones militares en escenarios de alta tensión, donde la información se convierte en un arma más del conflicto. Analistas señalan que, más allá de lo ocurrido sobre el terreno, ambas potencias buscan imponer su narrativa en un contexto marcado por la rivalidad estratégica y la guerra de percepciones.

El incidente añade presión a una región ya volátil y deja en el aire interrogantes clave: ¿hubo realmente pérdidas significativas para Estados Unidos?, ¿o se trata de una maniobra propagandística de Teherán? Por ahora, la verdad completa permanece atrapada entre versiones enfrentadas.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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