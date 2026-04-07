Donald Trump amenaza con «destruir todo Irán» este martes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este lunes el tono de la confrontación con Irán al reiterar un ultimátum directo para la reapertura del estrecho de Ormuz, advirtiendo de consecuencias “totales” si Teherán no cede.

Desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su país dispone de un plan militar capaz de destruir la infraestructura clave iraní en cuestión de horas. “Podríamos acabar con todo el país en una sola noche, y ese momento podría llegar muy pronto”, afirmó ante los medios, dejando claro que la amenaza no es simbólica.

Trump detalló que el objetivo sería desmantelar por completo la red energética y de transporte iraní, con ataques coordinados que afectarían a puentes y centrales eléctricas en un corto intervalo de tiempo. La operación, según explicó, se ejecutaría de forma simultánea y devastadora.

El reloj corre en contra de Teherán. Washington ha fijado como límite la noche del martes, tras la cual podría iniciarse la ofensiva. “Todo depende de sus decisiones”, subrayó el presidente, quien aseguró que aún hay contactos en marcha, aunque sin garantías de éxito.

En paralelo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó una escalada militar sin precedentes, señalando que la jornada actual ya ha registrado el mayor volumen de ataques desde el inicio del conflicto y advirtiendo de que la presión aumentará en las próximas horas. “Irán tiene una elección que hacer, pero este presidente actúa sin titubeos”, recalcó.

Durante la comparecencia, Trump también puso en valor una compleja operación de rescate llevada a cabo en territorio iraní, en la que un piloto estadounidense logró ser evacuado tras sobrevivir oculto en zona montañosa. El despliegue, que involucró múltiples aeronaves, fue descrito como una misión histórica.

La crisis se agrava tras el rechazo conjunto de Irán y Estados Unidos a una propuesta de alto el fuego impulsada por Pakistán, que contemplaba una tregua de 45 días para abrir negociaciones. Mientras Teherán insiste en sus propias condiciones para un eventual acuerdo, Washington ha optado por mantener la presión y alejarse de cualquier pausa en las hostilidades.