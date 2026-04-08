Todo lo que hay que saber sobre el acuerdo de alto el fuego en la guerra contra Irán

A hora y media de que expirara el plazo, y con el dedo en el gatillo, Donald Trump decidió parar. Sin bombardeos. Sin escalada. El presidente de Estados Unidos suspendió los ataques contra Irán a cambio de una promesa: paso libre por el Estrecho de Ormuz durante dos semanas. Los mercados respiraron. El petróleo cayó por debajo de los 100 dólares por barril casi de inmediato.

Lo que parecía abocado a una confrontación de consecuencias imprevisibles se resolvió, al menos por ahora, con una tregua frágil y una ronda de negociaciones convocada en Islamabad para el viernes 10 de abril.

Desde su red social Truth Social, Trump no tardó en proclamar la victoria. Según él, Estados Unidos ya había cumplido sus objetivos militares: destruidas las defensas antiaéreas iraníes, neutralizadas lanzaderas de misiles y drones, y eliminadas figuras clave del régimen, incluido el ayatolá Ali Jamenei. El alto el fuego, en su relato, no es una retirada. Es una doble vía: ambas partes ceden, ambas partes ganan.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, uno de sus hombres de mayor confianza, lo resumió sin rodeos: «Una oportunidad real para alcanzar la paz».

Desde Teherán, el mensaje fue el contrario y, a la vez, el mismo: victoria propia, concesión ajena. Cada bando se atribuye el triunfo. Es la aritmética habitual de estos acuerdos.

Pakistán, el mediador que nadie esperaba

El papel más sorprendente en esta historia lo ha jugado Pakistán. El primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del Ejército, Asim Munir, se convirtieron en los interlocutores que convencieron a ambas partes de sentarse a hablar. Fueron ellos quienes pidieron a Trump que frenara el ataque. Y fueron ellos quienes lograron que Irán confirmara que no abriría fuego y coordinaría el tráfico marítimo con sus Fuerzas Armadas.

La reunión está fijada en Islamabad. Sobre la mesa, un plan propuesto por Irán que Trump ha aceptado como base de negociación: cese de ataques contra sus aliados regionales —Hezbolá, los hutíes, Hamás—, retirada de tropas estadounidenses, levantamiento de sanciones y un control acordado del paso por Ormuz.

Las primeras señales son cautelosamente positivas. Dos buques cruzaron el estrecho apenas horas después del anuncio.

El balance de un mes de guerra

Conviene no perder de vista el contexto. La guerra duró más de un mes. Estados Unidos e Israel atacaron 13.000 objetivos. Irán respondió con 1.000 misiles —600 de ellos dirigidos a territorio israelí— y 4.000 drones. No es un conflicto menor que se apaga con un comunicado.

Las dudas persisten. Tras el anuncio del alto el fuego, Irán atacó Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin. La Guardia Revolucionaria desconfía profundamente de Washington. Israel respalda la tregua, pero sigue operando en Líbano contra Hezbolá. Y en la ONU, la resolución sobre Ormuz no salió adelante: Rusia y China vetaron, Pakistán se abstuvo.

¿Pausa o paz?

Trump habla de la «Edad Dorada de Oriente Próximo». Irán habla de una pausa momentánea, no del final del conflicto. Las dos semanas de tregua son, en el mejor de los casos, un margen para negociar. En el peor, un aplazamiento.

Las conversaciones de Islamabad serán la primera prueba real. Si hay acuerdo sobre el enriquecimiento nuclear iraní y las sanciones, algo cambiará de verdad en la región. Si no, el ultimátum volverá.

Por ahora, el petróleo baja, los buques navegan y el mundo contiene la respiración. No es poco. Tampoco es suficiente.

Pakistán, mediador inesperado

Pakistán se convierte en un actor clave en esta situación. Sharif y Munir convencieron a ambas partes para que se reunieran. Han invitado a delegaciones a Islamabad este viernes 10 de abril para negociar sobre un plan propuesto por Irán, que Trump acepta como base. Este plan incluye el cese de ataques contra aliados iraníes como Hezbolá, hutíes y Hamás.

Irán exige la retirada de tropas estadounidenses, el levantamiento de sanciones y un control regulado del paso por Ormuz. Mientras tanto, Trump busca una apertura total. Los primeros buques ya han comenzado a cruzar; dos lo hicieron apenas horas después del anuncio.

Para más información sobre la declaración iraní, consulta este reportaje de la BBC.

Repercusiones en España

En España, Alfonso Rojo sentencia: «Trump impone la paz a los ayatolás mientras Mustafa Sánchez está que muerde». Critica lo que considera ridículo en medios como El País y TVE, quienes afirman que el fin de las hostilidades valida la postura de Sánchez y su «No a la guerra». Para Rojo, esto resulta absurdo.

La guerra se prolongó más de un mes. Estados Unidos e Israel atacaron 13.000 objetivos. Irán lanzó 1.000 misiles —600 dirigidos a Israel— y 4.000 drones. No obstante, persisten las dudas: Irán atacó Kuwait, EAU y Baréin tras el anuncio. La Guardia Revolucionaria desconfía profundamente de Washington.

¿Hacia una paz duradera o nuevo enfrentamiento?

Las negociaciones en Islamabad serán determinantes. Trump anticipa un alivio en las sanciones y un cese del enriquecimiento nuclear iraní; podría ser lo que él llama la «Edad Dorada del Oriente Próximo». Sin embargo, Irán advierte que esto no significa el final del conflicto, sino solo una pausa momentánea.

Israel continúa con sus operaciones en Líbano mientras que la ONU no logró aprobar una resolución sobre Ormuz debido a los vetos impuestos por Rusia y China; Pakistán optó por abstenerse.

Este respiro otorga oxígeno a toda la región. Trump parece salir victorioso junto con Israel, mientras Estados Unidos gana tiempo valioso. Los ayatolás ceden ante la presión internacional; habrá que ver si estas dos semanas son suficientes para alcanzar un acuerdo real.