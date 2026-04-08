Trump impone en el último minuto un alto el fuego en Irán y fuerza a los ayatolás a abrir el Estrecho de Ormuz

Un ejercicio magistral de habilidad negociadora.

El presidente Donald Trump ha vuelto a demostrar por qué es uno de los mejores dealmakers de la historia moderna.

Brutal, a menudo bocazas y aparentemente descontrolado, pero siempre con un plan y jugando muy bien sus cartas.

Que en esta ocasión eran muchas, buenas y letales.

La madrugada de este miércoles 8 de abril de 2026 en el Golfo Pérsico, en el último minuto, cuando el reloj todavía no marcaba la medianoche en la Costa Este de EEUU, y el mundo contenía la respiración ante la amenaza de una escalada bestial, Trump impuso un alto el fuego en Irán y forzó a los ayatolás a aceptar la reapertura inmediata y segura del Estrecho de Ormuz.

Una presión implacable combinada con una astuta flexibilidad de última hora permitió que Estados Unidos lograra su objetivo estratégico sin necesidad de continuar con bombardeos masivos.

El Estrecho de Ormuz, arteria vital del suministro global de petróleo, vuelve a estar abierto gracias a la determinación de Trump.

Los críticos que lo acusaban de belicista o impredecible ahora se enfrentan a una realidad incómoda: el presidente consiguió en horas lo que otros no lograron en años.

LA BRONCA CON LA CNN Y EL URANIO

El presidente de EEUU, ha difundido una declaración sobre la difusión de un comunicado que CNN atribuye a Irán y que, según el mandatario norteamericano, es un «fraude» sacado de una «web de noticias falsas de Nigeria«. Fiel a su estilo, exige a la cadena que «retire inmediatamente esta declaración y que presente disculpas». La información de CNN hace referencia a que el régimen de los ayatolás habría condicionado el alto al fuego a que EEUU aceptase un plan de 10 puntos en el que se recogía que podría seguir con el enriquecimiento de uranio. Eso no, según Trump, no aparece en el acuerdo alcanzado entre los dos países, con la mediación de Pakistán.

BREAKING.🚨 President Trump responds to reports that he has “ACCEPTED” Iran’s alleged 10-point peace plan as “Fake News.” “The alleged Statement put out by CNN World News is a FRAUD, as CNN well knows.” CNN is boosting Iranian propaganda. A new low for the network. Trump vows… pic.twitter.com/8I87IEInP7 — Kyle Becker (@kylenabecker) April 8, 2026

UN TRIUNFO INDUDABLE

Un triunfo indudable que deja a sus detractores con el culo al aire.

Aquellos que pronosticaban fracaso, desastre diplomático o guerra interminable han quedado en evidencia.

Mientras los medios y analistas de siempre auguraban lo peor, Trump utilizó la fuerza militar como palanca y la negociación como arma definitiva.

Los ayatolás, acorralados por la superioridad estadounidense y la amenaza creíble de destrucción selectiva, cedieron ante la exigencia clara: alto el fuego a cambio de libertad de navegación.

Este acuerdo provisional de dos semanas no solo evita una catástrofe humanitaria y económica mundial, sino que abre la puerta a negociaciones de paz a largo plazo en condiciones ventajosas para Estados Unidos y sus aliados.

Trump ha vuelto a escribir un capítulo memorable en el arte de la negociación internacional: firmeza, timing perfecto y resultados concretos.

Mientras sus opositores siguen buscando excusas, el presidente entrega hechos: estabilidad en una de las zonas más volátiles del planeta y un mensaje claro al mundo de que América, bajo su liderazgo, no se deja intimidar ni negocia desde la debilidad.

El arte de cerrar el mejor trato posible en el momento preciso. Eso es Trump. Y una vez más, la historia lo reconoce como ganador indiscutible.

“Antes de dejar mi cargo, visitaré un Irán libre, una Habana libre, y una Caracas libre.” Donald Trump. pic.twitter.com/5Kthll2An2 — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) March 5, 2026

Maestría negociadora

Trump ha conseguido doblar la voluntad de los líderes iraníes.

A las 18:32, hora de Washington, el presidente anunció a través de su red social que Estados Unidos e Irán están en camino hacia un acuerdo de paz definitivo.

Se ha pactado un alto el fuego que durará dos semanas, evitando así los ataques masivos previstos contra la infraestructura energética y de transporte iraní para las 20:00 EDT.

Este pacto ha sido posible gracias a la mediación de Pakistán.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, sugirió la prórroga del alto el fuego. Trump ha decidido suspender los bombardeos a cambio de que Irán permita el paso comercial por el Estrecho de Ormuz. Los líderes iraníes han cedido, anunciando un tránsito seguro durante dos semanas, coordinado con sus Fuerzas Armadas.

El presidente estadounidense presenta este acuerdo como una victoria para ambas partes. Asegura que Estados Unidos ya ha cumplido sus objetivos militares y vaticina una «edad dorada para Oriente Medio». En Truth Social, escribió: «¡Un gran día para la paz mundial! Irán quiere que esto suceda, ya están hartos!». También se comprometió a ayudar a descongestionar Ormuz y a generar ingresos con la reconstrucción.

Irán continuará controlando el estrecho.

El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, confirmó: «Durante un periodo de dos semanas, será posible el tránsito seguro por el Estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán». Desde el viernes, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional se encuentra en negociaciones en Islamabad y ha aceptado su plan de diez puntos como base: no agresión por parte de EE.UU., enriquecimiento de uranio y retirada de tropas estadounidenses.

Antecedentes de la crisis

La tensión aumentó drásticamente el 21 de marzo cuando Irán cerró Ormuz en represalia. Trump dio un ultimátum de 48 horas para reabrirlo o bombardearía instalaciones eléctricas. Este ultimátum se ha prorrogado en cuatro ocasiones:

22 de marzo: +5 días.

27 de marzo: +10 días hasta el 6 de abril.

Ahora llega la quinta prórroga: +14 días.

Durante este periodo, EE.UU. e Israel realizaron bombardeos continuos. Irán conserva la mitad de sus misiles y miles de drones disponibles. Trump logró evitar una elección entre escalada o retroceso con su amenaza: «una civilización entera morirá esta noche».

Para más información sobre el anuncio inicial realizado por Trump, consulta este análisis de BBC Mundo.

Israel acepta esta tregua, aunque con ciertas condiciones. El Gobierno israelí manifiesta su apoyo a Trump pero condiciona esa aceptación a una apertura inmediata del estrecho y al cese inmediato de los bombardeos iraníes. Además, aclaran que este alto el fuego «no incluye al Líbano». Allí continúa la guerra con Hezbolá, mientras que Pakistán insiste en que se aplique «en todas partes, incluido Líbano». Sin duda, una discrepancia notable.

¿Cómo evolucionará?

Las negociaciones comenzarán el viernes en Islamabad. Trump considera que el plan iraní de diez puntos es una «base viable», pero Irán mantiene su postura: no se trata del fin del conflicto. Afirman: «Nuestras manos siguen sobre el gatillo». Si las conversaciones fracasan, Trump podría retomar las hostilidades.

Algunos factores clave son:

Economía : El cierre del estrecho paralizó un 20% del petróleo mundial; su reapertura podría aliviar los precios.

: El cierre del estrecho paralizó un 20% del petróleo mundial; su reapertura podría aliviar los precios. China : Ha solicitado flexibilidad a Irán debido a los daños económicos sufridos.

: Ha solicitado flexibilidad a Irán debido a los daños económicos sufridos. Líbano : Israel no cesa sus acciones; podría acabar rompiendo la tregua.

: Israel no cesa sus acciones; podría acabar rompiendo la tregua. Nucleares: Israel exige garantías para que Irán no desarrolle armas atómicas.

Trump ha conseguido ganar tiempo y evitar un desastre inminente. Los ayatolás obtienen así algo más de aire fresco. Oriente Medio respira momentáneamente, pero la paz sigue siendo frágil. Si logran negociar adecuadamente, podríamos estar ante una nueva era dorada; si no, las llamas podrían reavivarse rápidamente.

Punto clave Posición EE.UU./Trump Posición Irán Ormuz Apertura total e inmediata Paso seguro bajo control y coordinación Duración Dos semanas para negociar No fin del conflicto, manos listas Base negociaciones Acepta plan iraní de diez puntos Triunfo en no agresión, uranio y retirada tropas Alcance Bilateral; objetivos militares cumplidos Negociaciones en Islamabad

El mundo tiene los ojos puestos en Islamabad. Por ahora, Trump se lleva una victoria espectacular. La reconstrucción está a la espera, pero el tiempo avanza rápidamente.