Irán y EEUU negocian en Pakistán los detalles del plan de paz, mientras sigue casi cerrado el Estrecho de Ormuz

No todos llegan igual a la mesa de negociaciones.

En los 39 días de guerra que han sacudido a Irán desde el 28 de febrero de 2026, el país ha sufrido pérdidas brutales.

No son sólo los vaciles fallecidos, que los hay, sino -sobre todo- el descabezamiento de su cúpula religiosa y militar.

Según estimaciones de fuentes estadounidenses e israelíes, más de 6.000 militares iraníes han muerto y alrededor de 15.000 han resultado heridos, mientras que el Ministerio de Salud iraní reporta al menos 2.076 fallecidos y 26.500 heridos en total, incluyendo civiles.

Estas cifras no solo reflejan el impacto directo de los miles de ataques aéreos y navales, sino también el colapso de infraestructuras esenciales que ha provocado desplazamientos masivos de más de tres millones de personas y un sufrimiento humanitario sin precedentes en regiones clave como Teherán, Bandar Abbas y Khojir.

Las pérdidas materiales son devastadoras, alcanzando los 145.000 millones de dólares en daños directos, con la destrucción de más de 190 lanzadores de misiles balísticos y 155 buques navales dañados o hundidos, incluyendo corbetas de clase Soleimani y el submarino Fateh, el único operativo de su tipo.

Las fuerzas combinadas de Estados Unidos e Israel han arrasado instalaciones de producción de misiles en complejos como Khojir y Shahroud, paralizando la capacidad industrial militar de Irán y dejando sus defensas antiaéreas prácticamente inoperativas. Este desmantelamiento sistemático ha convertido a las Fuerzas Armadas iraníes en un espectro de su antigua potencia, sin capacidad real para proyectar fuerza ni defender su territorio de manera efectiva.

Al final de estos 39 días de conflicto, Irán se ha quedado sin fuerzas militares significativas y con su programa nuclear maltrecho, un golpe estratégico que ha degradado gravemente sus instalaciones de enriquecimiento en Natanz, Fordow e Isfahán, aunque parte del material fisible persiste. Los ataques han eliminado expertise nuclear clave y han retrasado por años cualquier avance hacia la capacidad armamentística, según evaluaciones de inteligencia occidental.

En medio de este panorama de ruina, Teherán se ve obligado a negociar un alto el fuego mientras su ejército, su armada y su ambición atómica yacen en escombros, marcando un antes y un después en la estabilidad regional.

LLEGA VANCE

JD Vance aterrizo hoy, 11 de abril de 2026, en Islamabad para llevar a cabo negociaciones con representantes iraníes sobre el plan de paz.

El Estrecho de Ormuz, crucial para el alto el fuego alcanzado hace dos semanas, permanece prácticamente cerrado. Enlace a la cobertura en vivo de la BBC sobre las tensiones en Ormuz y las charlas de paz.

Irán ha sufrido pérdidas devastadoras en 39 días de conflicto.

Más de 2.300 personas han perdido la vida, mientras que 33.000 han resultado heridas y 3,2 millones se han visto desplazadas.

Las fuerzas de EE.UU. e Israel atacaron alrededor de 1.250 objetivos, incluyendo bases de misiles y la planta nuclear de Natanz.

El coste para Washington se acerca a los 280.000 millones de dólares, con un gasto diario que asciende a 1.000 millones solo en operaciones aéreas.

Teherán plantea exigencias estrictas antes de entablar un diálogo. Busca extender el alto el fuego a Líbano, donde los ataques israelíes continúan a pesar de que Netanyahu ha iniciado negociaciones con Beirut.

Además, reclama la liberación de 6.000 millones de euros en activos congelados y un alivio en las sanciones impuestas. Su propuesta, compuesta por diez puntos, incluye un pacto de no agresión, control sobre el acceso a Ormuz, reparaciones por daños sufridos y la retirada de tropas estadounidenses.

En este escenario, Pakistán actúa como mediador en Islamabad. La delegación estadounidense es liderada por el vicepresidente Vance, acompañado por Steve Witkoff y Jared Kushner. Por parte iraní, participan el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi. Sin embargo, Irán ha amenazado con no asistir si no se satisfacen «condiciones previas». El embajador iraní en Pakistán llegó a tuitear sobre su participación, aunque luego eliminó su mensaje.

Mientras tanto, las palabras del expresidente Trump añaden tensión al ambiente. Ha acusado a Irán de incumplir el acuerdo en Ormuz, donde se están considerando peajes similares a los que existen en el canal de Suez. Su advertencia es clara: «Si no hay pacto, reanudaremos los ataques con mayor intensidad».

Además, asegura que mantendrá fuerzas listas para una «destrucción letal» si fracasan las negociaciones. No se permitirá la proliferación nuclear y es indispensable que se restablezca el tránsito por Ormuz.

La inteligencia estadounidense ha detectado posibles influencias externas.

Se informa que China está preparando un envío de armas hacia Irán, incluyendo misiles antiaéreos tipo MANPADS, a través de terceros países; estos mismos misiles habrían derribado un avión estadounidense F-15.

Desde Pekín se niega esta información, afirmando que su objetivo es lograr un alto el fuego. Por otro lado, se conoce que Rusia proporciona inteligencia a Irán, lo cual complica aún más la ya frágil tregua.

¿Quién tiene realmente el poder en Irán? La cúpula religiosa y militar ha sido severamente golpeada por los bombardeos; actualmente son Ghalibaf y Araghchi, junto al gobernador del Banco Central y altos mandos militares quienes toman decisiones colectivas. A pesar del caos interno, Teherán parece mostrar una unidad sorprendente en sus demandas.

El impacto del cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, tiene repercusiones globales significativas. Este bloqueo selectivo frustra al presidente Trump, quien evoca escenarios apocalípticos si la situación no mejora pronto. La influencia tanto de Pakistán como de China es evidente; Islamabad acoge estas conversaciones mientras Pekín envía armamento clandestinamente.

Posibles evoluciones

Si Irán cede respecto a Ormuz , habrá avances hacia la paz; sin embargo, Líbano podría ser un obstáculo.

, habrá avances hacia la paz; sin embargo, Líbano podría ser un obstáculo. Es posible que Trump opte por atacar si las negociaciones no prosperan hoy.

opte por atacar si las negociaciones no prosperan hoy. Un posible envío chino de armas podría escalar aún más las tensiones.

La delegación iraní llegó ayer a Islamabad, pero nada está garantizado aún. Mientras tanto, Vance insiste en establecer un marco viable para las conversaciones. Las tensiones son altas pero existe una posibilidad real de diálogo. El mundo aguarda ansioso para ver si finalmente se abre el paso por Ormuz.