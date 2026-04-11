Israel expulsa a España del centro de coordinación de ayuda a Gaza por el ‘feroz antisemitismo’ de Sánchez

Benjamin Netanyahu no se anduvo con rodeos. Este viernes, el primer ministro israelí anunció la expulsión de los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar de Kiryat Gat, el organismo que supervisa la ayuda humanitaria y el alto el fuego en Gaza bajo el plan diseñado por Donald Trump.

Y lo justificó con una claridad que no admite interpretación benévola para Pedro Sánchez:

«Cualquiera que ataque al Estado de Israel en vez de centrarse en los regímenes terroristas no será nuestro socio en lo que respecta al futuro de esta región. No estoy dispuesto a tolerar tal hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país nos declare una guerra diplomática sin enfrentar un costo inmediato por ello».

España queda fuera. Excluida del único mecanismo real de coordinación para la paz en Gaza. Irrelevante en el proceso que podría decidir el futuro de la región.

El resultado directo de tres años de una política exterior construida sobre el oportunismo electoral y el antisemitismo de escaparate.

La vara que daban los Bardem con “la justa causa del pueblo saharaui”, hasta que un día Marruecos hackeó el teléfono de Sánchez y este cedió todas nuestras responsabilidades sobre ese territorio a Mohamed VI. Ahora ya silban y miran hacia otro lado, como “obedientes… — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) April 10, 2026

El antisemitismo que da votos

Conviene llamar a las cosas por su nombre. Lo que Sánchez ha practicado desde el 7 de octubre de 2023 no es una política exterior coherente basada en el derecho internacional. Es una estrategia electoral diseñada para satisfacer al electorado de Sumar, Podemos y Bildu, y para ganar titulares en los medios progresistas europeos.

El reconocimiento unilateral del Estado palestino, las peticiones a la UE para suspender el Acuerdo de Asociación con Israel, las denuncias de genocidio, los llamamientos para imponer sanciones. Todo ello ejecutado mientras Sánchez necesitaba los votos de Yolanda Díaz para sobrevivir en La Moncloa y mientras su Gobierno pactaba con Bildu, la coalición heredera política de una organización terrorista que asesinó a cientos de españoles.

La coherencia moral de quien denuncia el genocidio israelí mientras estrecha la mano de los herederos de ETA es, como mínimo, discutible.

Pero la estrategia funcionó en términos electorales. Y eso es lo único que importa en Ferraz.

Los que felicitan a Sánchez

Hay una forma muy sencilla de evaluar una política exterior: mirar quién la aplaude.

La postura de Sánchez hacia Israel ha recibido el entusiasta respaldo de Hamás, la organización terrorista que masacró a 1.200 israelíes el 7 de octubre de 2023, violó a mujeres, decapitó bebés y tomó rehenes que siguen sin aparecer. También ha recibido elogios de los talibanes afganos, del régimen iraní y de todas las organizaciones islamistas que ven en el presidente español a un aliado útil en su narrativa contra Occidente y contra Israel.

Cuando Hamás felicita tu política exterior, algo está fundamentalmente mal en tu política exterior.

Yolanda Díaz, con la consistencia ideológica que la caracteriza, salió a Twitter a expresar su apoyo a «quienes luchan contra los criminales de guerra y genocidas». Una frase que en el contexto del conflicto de Gaza equivale a apoyar a la organización que inició la guerra con la mayor masacre de judíos desde el Holocausto.

La respuesta de La Moncloa: minimizar y atacar

Ante la expulsión, la reacción del Gobierno español siguió el guion habitual. Fuentes de La Moncloa minimizaron el alcance de la medida, aclarando que solo un diplomático de la embajada en Tel Aviv estaba involucrado. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calificó las acusaciones israelíes de «absurdas y calumniosas». Y lanzaron el mensaje de resistencia: «Israel no nos silenciará».

Es un mensaje pensado para el consumo interno, no para la diplomacia real. Porque la realidad es que España ha sido excluida del único mecanismo de coordinación operativo para la paz en Gaza. Que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, haya argumentado que el Gobierno de Sánchez presenta «un sesgo antiisraelí tan evidente que ha perdido su capacidad para ser un actor constructivo» dentro del plan de paz de Trump es una evaluación que comparten en privado muchos diplomáticos europeos que en público prefieren el silencio.

Netanyahu fue más directo todavía: calificó a Sánchez de «don nadie». No es un cumplido.

El precio económico del postureo

La política exterior tiene consecuencias que van más allá de los comunicados. Las empresas españolas exportan a Israel aceite de oliva, carnes, quesos, productos químicos y maquinaria. En el primer semestre del último ejercicio, las exportaciones españolas a Israel alcanzaron los 866,7 millones de euros, con un crecimiento del 2,5%.

Si las relaciones continúan deteriorándose, esas exportaciones están en riesgo. Los acuerdos comerciales pueden congelarse. Las empresas españolas con presencia en Israel asumen costes que nadie en Ferraz va a compensarles. El postureo diplomático de Sánchez lo pagan los exportadores andaluces, los productores de aceite de oliva y los fabricantes de maquinaria que no votan a Sumar pero que sí sufren las consecuencias de una política exterior diseñada para satisfacer a quienes sí lo hacen.

España, fuera del tablero

El resultado concreto de tres años de política exterior sanchista en Oriente Próximo es el siguiente: España ha sido expulsada del centro de coordinación humanitaria de Gaza, está excluida del proceso de paz diseñado por Trump, ha perdido toda influencia real sobre el conflicto que dice querer resolver y ha conseguido el aplauso entusiasta de Hamás y los talibanes.

Otros países europeos que han criticado a Israel con más moderación siguen dentro del proceso. Francia, Alemania, Italia. Críticos con determinadas acciones israelíes, sí. Pero no al punto de declarar una guerra diplomática que les deja sin silla en la mesa donde se toman las decisiones.

Sánchez eligió otra estrategia. Eligió el titular, la foto, el aplauso de la izquierda radical y el reconocimiento de Hamás. Y ha conseguido exactamente lo que esa estrategia merece: estar fuera cuando las cosas importantes se deciden.

La ayuda humanitaria a Gaza que España dice defender llegará, si llega, a través de canales en los que Madrid ya no tiene ninguna influencia. Las negociaciones de paz que Sánchez dice apoyar ocurrirán sin que ningún diplomático español esté en la sala.

Eso es lo que significa ser un «don nadie» en política exterior. Y eso es exactamente lo que Netanyahu, con toda su dureza, ha dejado claro este viernes.