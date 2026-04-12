Elecciones en Hungría: el conservador Péter Magyar arrasa y pone fin a la ‘era Orbán’

Dieciséis años. Cuatro mandatos consecutivos. Un sistema electoral diseñado para perpetuarse. Y 138 escaños frente a 55.

Péter Magyar ha ganado las elecciones legislativas de Hungría con una contundencia que los sondeos insinuaban pero que pocas veces la política cumple con tanta exactitud.

Viktor Orbán, el hombre que redefinió el populismo soberanista europeo, el que construyó un Estado a su medida y exportó ese modelo a medio continente, ha perdido el poder.

La participación lo dice todo: más del 77% de los 7,5 millones de electores registrados acudieron a las urnas, el porcentaje más alto desde la caída del comunismo.

Hungría no se abstuvo.

Hungría votó.

¿Se sabe algo de izquierda húngara?

NI UN SOLO ESCAÑO HAN SACADO Lo digo porque solo les veo celebrando la victoria del PP húngaro pic.twitter.com/pk5n5wESEP — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) April 12, 2026

Quién es el hombre que lo logró

Péter Magyar no es un héroe sin mácula ni un outsider caído del cielo. Es, en muchos sentidos, un producto del sistema que derrotó. Nació en Budapest en 1981, estudió derecho y construyó su carrera en las tuberías del Estado y en las empresas públicas bajo el paraguas de Fidesz.

Durante casi dos décadas estuvo casado con Judit Varga, entonces ministra de Justicia de Orbán, con quien tuvo tres hijos.

Conocía el régimen desde dentro porque, durante años, formó parte de él.

La ruptura llegó en 2024, cuando el escándalo del indulto concedido a un responsable de encubrir abusos sexuales contra menores en un hogar infantil sacudió la cúpula del Estado.

Judit Varga había refrendado la medida y tuvo que dimitir. Magyar irrumpió entonces en el espacio público con una denuncia que tenía el peso de la experiencia directa: no hablaba de Orbán desde fuera, sino desde dentro. No era ideología. Era testimonio.

Su partido, Tisza, creció con una velocidad que desconcertó a los analistas. Sin estructura tradicional, sin programa detallado, sin una élite política consolidada detrás.

Actos multitudinarios, redes sociales, movilización directa y un liderazgo personalista que concentraba en su figura toda la energía del movimiento. En su último acto de campaña, la pregunta que lanzó a los húngaros fue simple y directa: «¿Corrupción o vida pública limpia?»

Millones eligieron la segunda opción.

No es especialmente querido incluso entre parte de sus propios votantes. No genera fervor. Genera algo diferente y, en este caso, más eficaz: credibilidad suficiente para ser la palanca que sacara a Orbán del poder. Su ex mujer lo ha acusado de comportamiento abusivo en el ámbito privado. Su financiación sigue generando interrogantes. Su estructura política sigue siendo difusa. Nada de eso fue suficiente para detener lo que los húngaros habían decidido que era necesario hacer.

MISMA POLITICA CON INMIGRANTES ILEGALES

Tanto Viktor Orbán como Magyar Péter (líder del partido Tisza) comparten una postura muy restrictiva y prácticamente idéntica en materia migratoria.

Ambos defienden una política de “cero inmigración ilegal”, el cierre efectivo de las fronteras y el rechazo frontal a las cuotas de reubicación de migrantes impuestas por la Unión Europea.

Orbán ha construido su narrativa durante más de una década en torno a la defensa de la soberanía húngara y la preservación de la identidad cultural cristiana frente a la inmigración musulmana.

Magyar, aunque se presenta como una alternativa renovadora, ha adoptado un discurso casi calcado: rechaza la inmigración descontrolada, critica el Pacto Migratorio Europeo y defiende el derecho de Hungría a decidir quién entra en su territorio.

Esta similitud refleja el amplio consenso que existe en la sociedad húngara sobre el tema migratorio.

Lo que cae con Orbán

Viktor Orbán no era simplemente el primer ministro de Hungría. Era el principal aliado de Vladímir Putin dentro de la Unión Europea. El único líder del bloque que mantuvo relaciones normales con Moscú durante la guerra de Ucrania, que viajó a Rusia mientras sus socios europeos imponían sanciones, que bloqueó sistemáticamente las ayudas comunitarias a Kiev usando el veto como arma de negociación, que sembró división en el Consejo Europeo en los momentos en que la unidad era más necesaria.

Su derrota elimina ese obstáculo de un plumazo. Magyar llega al poder con una agenda explícitamente proeuropea, con el respaldo del Partido Popular Europeo y con la promesa de desbloquear los fondos congelados a Hungría por violaciones del Estado de derecho. Las ayudas a Ucrania que Orbán vetaba tienen ahora el camino despejado. La grieta que Moscú había mantenido abierta dentro del bloque occidental se cierra.

Para Putin, la noche del domingo fue mala. Pierde a su hombre más valioso en Europa, el que le daba cobertura diplomática desde dentro de la UE, el que le permitía decir que no todos los europeos estaban contra Rusia.

Para Trump y su vicepresidente JD Vance, que viajó a Budapest esta semana para mostrar su apoyo personal a Orbán y acusó a Bruselas de injerencia, la derrota también duele. El modelo que querían exportar acaba de ser rechazado en las urnas por el 77% del electorado húngaro.

Lo que significa para la derecha soberanista europea

Orbán era mucho más que un líder nacional. Era el modelo. El que había demostrado que se podía llegar al poder con un discurso soberanista, mantenerse en él durante décadas, remodelar las instituciones desde dentro y resistir la presión de Bruselas. Los movimientos de extrema derecha de media Europa, desde el Rassemblement National francés hasta Vox en España, lo citaban como ejemplo de lo posible.

Ese ejemplo acaba de ser derrotado por el 77% del electorado del país donde nació.

Las implicaciones para el grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, del que forman parte Vox y otras fuerzas soberanistas europeas, son reales aunque no inmediatas. Orbán era la figura central del grupo, quien le daba coherencia y peso negociador real. Sin él en el gobierno, el grupo pierde a su miembro más experimentado y más influyente.

Para Vox en particular, la derrota de Orbán retira un referente que Santiago Abascal había señalado en múltiples ocasiones como ejemplo de lo que puede conseguirse desde el poder con una agenda soberanista. No hace desaparecer ese espacio político. Pero lo priva de su argumento más sólido: que el modelo funciona.

Dicho esto, conviene no precipitarse en las conclusiones. Meloni gobierna en Italia. Le Pen es la fuerza más votada en Francia. Wilders lidera en los Países Bajos. El soberanismo europeo no muere con Orbán. Solo pierde a su figura más emblemática y a su laboratorio más avanzado.

Lo que Magyar tiene por delante

Ganar con 138 escaños frente a 55 es una cosa. Gobernar lo que Orbán dejó atrás es otra.

Hungría tiene el sistema judicial colonizado por leales al régimen saliente. Los medios de comunicación están en manos de empresarios afines a Fidesz. Las instituciones clave han sido rediseñadas durante 16 años para funcionar con una lógica de partido. Desmantelar ese sistema sin caer en el autoritarismo inverso, sin convertir la depuración en venganza, y sin perder la mayoría parlamentaria en el intento, es el desafío real que Magyar tiene por delante.

Su estructura política sigue siendo difusa. No hay un segundo nivel claro de liderazgo. Su movimiento creció más rápido que su capacidad institucional. Y en Bruselas, donde es visto con esperanza, las expectativas son altas y la paciencia no es infinita.

Pero esta noche, nada de eso importa todavía. Esta noche Hungría ha demostrado que el modelo iliberal no es inevitable, que los sistemas diseñados para perpetuarse pueden ser derrotados en las urnas cuando la participación es suficientemente alta y el hartazgo suficientemente profundo.

El 77% de los húngaros decidió que había llegado el momento. Y lo hicieron con papeletas, no con revoluciones.

Eso, en el Europa de 2026, no es poca cosa.