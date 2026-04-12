Hungría: Muchos sondeos predicen que Orbán perderá, pero el duro derechista prorruso tiene ‘bazas’ clave

Este domingo, los húngaros se han levantado sabiendo que su voto puede cerrar un capítulo de 16 años.

Viktor Orbán, el político que transformó Hungría de laboratorio liberal anticomunista a referente del nacionalismo soberanista europeo, se enfrenta al desafío electoral más serio de su carrera.

Y el mundo, desde Bruselas hasta Moscú, pasando por Washington, está mirando.

Péter Magyar, al frente del partido Tisza, ejerció su voto temprano en Budapest con el mensaje que ha repetido durante toda la campaña: esta elección es una decisión entre el Este y el Oeste, entre el modelo Putin y el modelo europeo. Y pidió a la ciudadanía que documente cualquier irregularidad.

«El fraude electoral es un delito grave», dijo con una firmeza que sugiere que no espera que el recuento sea sencillo.

Los números y la trampa del sistema electoral

Las encuestas independientes dan a Tisza una ventaja de unos 13 puntos sobre Fidesz: 50% frente a 37-40%. Median, una de las firmas más respetadas en el país, proyecta entre 138 y 143 escaños para Magyar frente a los 49-55 que esperan para Orbán. Si esos números se confirman en las urnas, el cambio de gobierno sería histórico.

Pero hay un obstáculo que las encuestas no capturan completamente: el sistema electoral húngaro ha sido modificado por el propio Orbán durante sus años en el poder de forma que beneficia estructuralmente a quien gana los distritos uninominales. Fidesz puede obtener significativamente más escaños que su porcentaje de voto popular sugeriría en un sistema proporcional puro. Para que Tisza alcance una mayoría parlamentaria funcional, necesitaría ganar por entre 3 y 6 puntos más de lo que las proyecciones de escaños indican.

Es la ventaja del que lleva 16 años dibujando el mapa.

Las encuestas de Fidesz y los medios afines al gobierno muestran, en cambio, una ventaja de 7 puntos para Orbán. La diferencia entre los sondeos independientes y los gubernamentales es de 20 puntos. Alguien miente. La participación, que se espera histórica, será determinante para saber quién.

Los apoyos de Orbán: Trump, Vance y Putin

Viktor Orbán no llega a estas elecciones solo. Esta semana, JD Vance visitó Budapest para mostrar su respaldo personal al líder húngaro, manifestó su deseo de «ayudar a Orbán en todo lo posible» y acusó a Bruselas de injerencia en los asuntos internos de Hungría. Donald Trump envió mensajes en vídeo de apoyo. Y Rusia contempla a Orbán como su principal aliado estratégico dentro de la Unión Europea, el hombre que ha bloqueado sistemáticamente las ayudas comunitarias a Ucrania y que se ha negado a sumarse a las sanciones contra Moscú.

La trayectoria de Orbán es una de las más llamativas de la política europea reciente. Comenzó su carrera como liberal anticomunista, uno de los jóvenes que se enfrentó al régimen soviético en los años ochenta. Fue admirado en Occidente. Y luego, en un giro que todavía genera debate entre los analistas, se convirtió en el principal representante del nacionalismo soberanista europeo, construyó un sistema político que concentra el poder en su partido y en sus allegados, y acabó alineándose con Moscú en los momentos en que Europa más necesitaba unidad frente a Rusia.

La economía ha erosionado su base. La inflación golpeó duramente a las clases medias húngaras. Los fondos europeos congelados por Bruselas debido a las violaciones del Estado de derecho han privado al país de recursos que sus ciudadanos sienten que les pertenecen. Y Magyar ha sabido capitalizar ese malestar atrayendo de vuelta a exvotantes de Fidesz que no se sienten representados por la oposición tradicional pero que tampoco están satisfechos con lo que Orbán ha construido.

Quién es Magyar y qué propone

Péter Magyar no es un revolucionario ni un candidato del establishment bruselense. Es un abogado que saltó a la política después de que su exesposa, exministra del gobierno Orbán, lo acusara públicamente de maltrato y él respondiera con revelaciones sobre la corrupción interna del partido. Su irrupción fue meteórica: en menos de dos años ha construido el desafío más serio que Fidesz ha enfrentado desde que llegó al poder.

Sus posiciones son conservadoras en muchos aspectos, lo que le diferencia de la oposición tradicional húngara y explica parte de su éxito al capturar voto del centro-derecha descontento. Promete restablecer el diálogo con Bruselas y desbloquear los fondos europeos congelados, limpiar las instituciones judiciales y los medios de comunicación de los leales a Orbán y mantener una postura más equilibrada sobre Ucrania dentro del marco europeo, sin la confrontación sistemática que ha caracterizado la posición de Fidesz.

No propone un giro radical hacia la izquierda. Propone, básicamente, normalidad democrática: instituciones independientes, medios libres, jueces que no dependan del gobierno de turno.

Las implicaciones para Vox y los Patriotas

Y aquí es donde estas elecciones trascienden las fronteras húngaras para convertirse en una cuestión relevante para la derecha soberanista de toda Europa, incluida España.

Orbán es el fundador y figura central del grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, la formación que agrupa a los partidos soberanistas y nacionalistas del continente. Vox forma parte de ese grupo. Marine Le Pen en Francia, Geert Wilders en los Países Bajos, Giorgia Meloni en Italia y otras fuerzas de derecha soberanista han construido parte de su identidad política en torno al modelo que Orbán representa: la defensa de la soberanía nacional frente a Bruselas, el control de la inmigración, la resistencia a determinadas políticas de la agenda progresista europea.

Si Orbán pierde el poder, las consecuencias para ese espacio político son difíciles de predecir con exactitud pero merecen ser analizadas con seriedad.

En términos prácticos, Patriotas por Europa perdería a su figura más influyente y experimentada. Orbán no es solo un miembro del grupo: es quien le da coherencia, quien tiene más horas de vuelo en las negociaciones europeas y quien ha demostrado mayor capacidad para bloquear iniciativas desde dentro del sistema comunitario. Sin él en el gobierno, el grupo pierde peso negociador real en Bruselas.

Para Vox en particular, la pérdida de Orbán como referente y como socio europeo sería un golpe simbólico considerable. Santiago Abascal ha señalado al modelo húngaro en múltiples ocasiones como ejemplo de lo que puede conseguirse desde el poder con una agenda soberanista. Una derrota de Orbán en las urnas debilitaría ese argumento y daría munición a quienes sostienen que el soberanismo europeo es una corriente en retroceso.

Dicho esto, conviene no exagerar las consecuencias. Meloni gobierna en Italia con una agenda que en muchos aspectos se solapa con la de Orbán, aunque con una postura más favorable a Ucrania y más constructiva hacia Bruselas. Le Pen mantiene una presencia determinante en la política francesa aunque no gobierne. Wilders es la fuerza más votada en los Países Bajos. El espacio soberanista europeo no desaparecería con una derrota de Orbán: simplemente perdería a su figura más veterana y más radical.

Lo que sí podría ocurrir es una reconfiguración interna del grupo. Sin Orbán, la tensión entre los soberanistas más extremos y los que, como Meloni, han optado por una postura más integradora dentro del marco europeo, podría resolverse en una dirección más moderada. Lo cual, dependiendo de la perspectiva, podría interpretarse como una pérdida de identidad o como una oportunidad de ampliación de base.

Lo que Bruselas y Moscú esperan

La Unión Europea observa estas elecciones con una esperanza que no disimula del todo. Una victoria de Magyar desbloquearía los fondos congelados a Hungría, eliminaría el veto más consistente a las ayudas a Ucrania dentro del Consejo Europeo y devolvería a Budapest al carril de la cooperación institucional. Para Bruselas, Orbán ha sido durante años el principal dolor de cabeza interno de la UE, el aliado que vota en contra desde dentro.

Para Moscú, la situación es la inversa. Orbán ha sido el único líder europeo que ha mantenido relaciones normales con Putin durante la guerra, que ha bloqueado sanciones, que ha viajado a Moscú y que ha dado cobertura diplomática a Rusia desde dentro de la UE. Perderlo sería un golpe a la estrategia de Putin de mantener grietas dentro del bloque occidental.

El margen lo decide todo

La jornada electoral húngara tiene todos los ingredientes para una noche larga. La ventaja de Magyar en las encuestas independientes es clara. Las distorsiones del sistema electoral añaden incertidumbre. La participación será récord. Y Orbán tiene 16 años de experiencia en extraer rendimiento político de sistemas que él mismo ha diseñado.

Si Tisza gana con claridad, Hungría cambia. Europa cambia un poco. Y el mapa de la derecha soberanista europea tendrá que redibujarse sin su figura más emblemática.

Si Fidesz resiste, el debate sobre la salud democrática de Hungría volverá a Bruselas con más intensidad que nunca.

El margen será decisivo. Y esta noche sabremos de qué lado cae.