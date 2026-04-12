Mojtaba Jamenei, gravemente herido al frente de un Irán desmantelado

Mojtaba Jamenei tomó el mando como líder supremo el 8 de marzo, pero su presencia ha sido completamente ausente. Fuentes cercanas indican que presenta graves heridas en el rostro y en las piernas tras el ataque del 28 de febrero que segó la vida de Ali Jamenei, su padre y anterior líder desde 1989.

El bombardeo en Teherán dejó su cara desfigurada y lo ha obligado a comunicarse únicamente a través de conferencias telefónicas. A pesar de sus lesiones, está consciente, toma decisiones sobre la guerra y sigue mostrando una mente ágil, según afirman tres personas de su entorno.

El misterio que rodea su estado actual genera especulaciones. La televisión estatal lo ha catalogado como herido de guerra, un término que implica lesiones permanentes. Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU., confirmó el 13 de marzo que está herido y probablemente desfigurado. Rumores provenientes de The Sun sugieren que podría estar en coma, haber perdido una pierna o sufrir daños abdominales. Desde un hospital en Teherán, opera bajo estrictas medidas de seguridad. Reuters ofrece más detalles sobre estas lesiones.

Líderes iraníes eliminados en masa

Desde el 28 de febrero, Israel y EE.UU. han diezmado la élite iraní. Donald Trump afirmó que el banco de sucesión ha sido borrado. Aquí se presenta una lista destacada de los caídos:

Ali Khamenei : Líder supremo, fallecido el primer día en Teherán junto a familiares, incluyendo a una hija.

: Líder supremo, fallecido el primer día en Teherán junto a familiares, incluyendo a una hija. Mohammad Pakpour : Comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, eliminado el 28 de febrero.

: Comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, eliminado el 28 de febrero. Ali Shamkhani : Asesor en seguridad y temas nucleares, muerto durante los ataques iniciales.

: Asesor en seguridad y temas nucleares, muerto durante los ataques iniciales. Aziz Nasirzadeh : Ministro de Defensa, fallecido también el 28 de febrero.

: Ministro de Defensa, fallecido también el 28 de febrero. Abdolrahim Mousavi : Jefe del Estado Mayor, caído ese mismo día.

: Jefe del Estado Mayor, caído ese mismo día. Esmail Khatib : Ministro de Inteligencia, asesinado el 18 de marzo por un bombardeo israelí.

: Ministro de Inteligencia, asesinado el 18 de marzo por un bombardeo israelí. Ali Larijani : Ex presidente del Parlamento, muerto el 17 de marzo junto a su hijo.

: Ex presidente del Parlamento, muerto el 17 de marzo junto a su hijo. Gholamreza Soleimani: Jefe de la milicia Basij, eliminado el 17 de marzo.

Israel ha hecho pública una lista con los blancos eliminados: políticos, militares, clérigos e integrantes del ámbito de inteligencia. Irán solo confirma algunos casos; sin embargo, la pérdida es abrumadora. La Guardia Revolucionaria ha prometido venganza, aunque las bajas sufridas debilitan su capacidad para actuar.

Cargo clave Nombre Fecha de muerte Responsable Líder Supremo Ali Khamenei 28 feb EE.UU./Israel Min. Defensa Aziz Nasirzadeh 28 feb EE.UU./Israel Min. Inteligencia Esmail Khatib 18 mar Israel Cmdte. Basij Gholamreza Soleimani 17 mar EE.UU./Israel Jefe Parlamento Ali Larijani 17 mar EE.UU./Israel

Antecedentes y evolución

La guerra se inició el 28 de febrero con ataques dirigidos a instalaciones nucleares bajo las operaciones denominadas Furia Épica y Rugido de León. Anteriormente, en 2025, ya habían caído generales como Mohammad Bagheri. Estos ataques tienen como objetivo desmantelar tanto el programa nuclear como lo que se conoce como eje de la resistencia.

Con 56 años, Mojtaba había estado preparando su ascenso al liderazgo durante años. Su papel represivo durante las protestas tanto en 2009 como en 2022 es conocido. Ahora, a raíz de sus heridas, delega responsabilidades a sobrevivientes como Ahmad Vahidi, quien asume como nuevo jefe de los Guardianes.

Irán continúa resistiendo con misiles; no obstante, la cúpula debilitada complica la cadena de mando. Las protestas internas aumentan debido a la represión del pasado. Mientras tanto, EE.UU. e Israel planean más ataques selectivos.

Sin un líder visible como Mojtaba, el régimen se encuentra al borde del colapso. ¿Logrará sobrevivir su liderazgo herido ante esta ofensiva? Teherán aprieta los puños con firmeza; sin embargo, las circunstancias están cambiando rápidamente.