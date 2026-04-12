Vance se marcha de Islamabad sin pacto con Irán y dejando ‘líneas rojas’ a los ayatolas

Sube de nuevo la tensión a máximos.

Y el forcejeo.

Las primeras negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán desde 1979 terminaron este domingo, 12 de abril de 2026, sin acuerdo.

JD Vance abandonó Islamabad después de 21 horas de conversaciones, con las manos vacías y un mensaje que intentaba disfrazar el fracaso: «No me importa si se llega a un pacto, porque hemos salido ganando».

Donald Trump como siempre: la victoria es suya haya o no haya acuerdo. Una caja de sorpresas que nadie sabe cómo va a abrir en las próximas horas.

Las fuertes lluvias en la isla de Ormuz arrastran suelo rico en óxido de hierro hacia el mar, tiñendo la costa de rojo sangre.

Justo el día de las negociaciones entre Irán y EE.UU. pic.twitter.com/4RAqELEoxa — Malamente® (@MalaMalamente) April 11, 2026

Lo que se negoció y lo que no se pudo cerrar

Las delegaciones no eran menores. Por Estados Unidos, Vance junto a Jared Kushner y Steve Witkoff. Por Irán, Mohamad Baqer Qalibaf y Abás Araqchí. Pakistán ejerció de anfitrión en un hotel seguro de Islamabad, convirtiéndose por primera vez en mediador de un conflicto de esta magnitud.

Las exigencias de Washington son conocidas y no han variado: fin del programa nuclear iraní, reapertura total del Estrecho de Ormuz y cese de los ataques en Líbano e Israel. Vance las presentó como «nuestras líneas rojas» y no cedió en ninguna de las tres.

Teherán respondió con sus propias condiciones: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados, tregua regional y control del Estrecho. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, pidió a Washington que evitara «demandas excesivas» y reconociera los «derechos e intereses legítimos de Irán».

Dos listas que chocan frontalmente. Ninguna de las dos partes movió sus posiciones lo suficiente como para encontrar un punto de encuentro. Y Vance se fue.

🚨 BREAKING: JD Vance says the US delegation will return to America WITHOUT a deal with Iran, but that this outcome is MUCH worse for Iran than the US “We've been at it for 21 HOURS. We've had substantive discussions…but the bad news is, we have NOT reached an agreement.”… pic.twitter.com/0TdvHT97OA — Nick Sortor (@nicksortor) April 12, 2026

Ormuz: la batalla de los relatos

El punto más caliente, más allá de lo nuclear, es el Estrecho de Ormuz. Por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, y su control parcial o total por parte de Irán es el arma más poderosa que Teherán tiene sobre la mesa.

Trump anunció que 28 barcos minadores iraníes «yacen en el fondo» del mar y que dos destructores de la Armada estadounidense, el USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy, navegaron por la zona sin problemas. El Centcom confirmó el paso. Petroleros vacíos se dirigen ya hacia la zona para cargar crudo en cuanto se limpie el corredor.

Irán lo niega todo. Un coronel iraní refutó la entrada de buques en el estrecho y sostuvo que Teherán mantiene el control y exige peajes por el paso como «reparación por guerra».

Dos versiones opuestas sobre el mismo estrecho de 33 kilómetros. El precio del petróleo, que lleva días nervioso, refleja la incertidumbre: los mercados no saben a quién creer porque ninguna de las dos partes tiene incentivos para decir la verdad completa.

Lo que Israel no tiene prisa en terminar

Hay un actor en este conflicto cuya posición resulta clave para entender por qué las negociaciones son tan difíciles: Israel.

Y Israel, dicho sin rodeos, no tiene ninguna prisa en que esto termine.

Cada semana que el conflicto se prolonga es una semana en la que las capacidades militares iraníes siguen siendo degradadas. La Fuerza Aérea de Irán ha sufrido pérdidas que los analistas militares occidentales califican como irreversibles a corto plazo. Las defensas antiaéreas han sido sistemáticamente destruidas. Las lanzaderas de misiles y drones que permitían a Teherán proyectar poder sobre la región han sido diezmadas. Y figuras clave del mando militar iraní han sido eliminadas.

Para Israel, este conflicto está cumpliendo un objetivo estratégico que llevaba décadas en la agenda: destruir el poder militar de Irán de forma suficientemente profunda como para que el régimen no pueda reconstruirlo en años. Cada día adicional de operaciones es un día más de degradación del enemigo que más amenazas ha lanzado sobre Tel Aviv en las últimas décadas.

Los ataques israelíes en Líbano que han violado la tregua, señalados por Pakistán e Irán como una ruptura de los acuerdos, no son accidentales. Son parte de una estrategia que Netanyahu no tiene ningún interés en detener mientras las condiciones sobre el terreno sigan siendo favorables.

Las pérdidas iraníes: el factor que obliga a negociar

Y sin embargo, Irán no puede permitirse rechazar indefinidamente la negociación. Porque las pérdidas son ya enormes y el tiempo juega en su contra.

La economía iraní estaba al borde del colapso antes de que empezara el conflicto. Las sanciones internacionales habían reducido las exportaciones de petróleo a una fracción de su capacidad. La inflación era desbocada. La moneda había perdido la mayor parte de su valor. El descontento interno hervía.

El conflicto ha añadido a eso la destrucción de infraestructura militar que costó décadas y miles de millones construir. Irán lanzó más de 1.000 misiles y 4.000 drones en las primeras semanas. Una parte significativa de esos arsenales ya no existe. Y reponerlos, en las condiciones actuales de aislamiento internacional y presión económica, no es posible en el corto plazo.

El régimen de los ayatolás se enfrenta a un dilema brutal: si negocia ahora, cede en condiciones de debilidad. Si no negocia, sigue perdiendo capacidades militares que no puede reponer y arriesga una implosión interna que los analistas llevan meses señalando como el escenario más probable de colapso del régimen.

Irán volverá a la mesa. La pregunta es cuánto más tiene que perder antes de hacerlo en serio.

Trump: la victoria existe haya o no acuerdo

El presidente estadounidense es, en este conflicto como en todos los que toca, una variable impredecible. Su declaración del domingo, «no me importa si se llega a un pacto, porque hemos salido ganando», puede interpretarse como fanfarronería o como una posición negociadora deliberada. Con Trump, nunca se sabe exactamente dónde termina una cosa y empieza la otra.

Lo que sí es consistente en su posición es la narrativa de victoria militar. Dos destructores navegando por Ormuz. Barcos minadores iraníes hundidos. Petroléros en camino. Trump construye un relato en el que Estados Unidos ha ganado independientemente de lo que ocurra en la mesa de negociación. Es el mismo estilo que usó con Corea del Norte, con China y con todos los conflictos en los que se ha involucrado: el proceso de negociación es en sí mismo una victoria que él puede vender.

La diferencia con Oriente Próximo es que aquí hay barcos de guerra, minas en el estrecho más importante del mundo y un régimen iraní que puede tomar decisiones impredecibles cuando siente que está siendo humillado.

¿Qué viene ahora?

El escenario más probable es una nueva ronda de negociaciones bajo mayor presión. Las pérdidas iraníes, el deterioro económico y la presión de sus propios aliados, incluyendo China, que necesita el petróleo del Golfo y no puede permitirse un cierre prolongado de Ormuz, empujarán a Teherán de vuelta a la mesa.

La pregunta es con qué posición llegará Irán en esa segunda ronda y si Trump habrá subido o bajado sus exigencias para entonces. Porque Trump es eso: una caja de sorpresas. Puede aparecer mañana con un tuit anunciando que ha hecho el mejor acuerdo de la historia. O puede aparecer con una nueva amenaza que haga saltar todo por los aires.

El desminado de Ormuz continúa. Israel sigue operando en Líbano. Irán sangra militarmente y económicamente. Y el mundo observa a Washington esperando que la caja de sorpresas revele su próximo movimiento.

En este juego, quien parpadea primero pierde. Y Irán, con las pérdidas que acumula, tiene los ojos cada vez más cansados.