Pedro Sánchez y su administración han dado el visto bueno a la nominación de Irán para un cargo en el Comité de Programación y Coordinación (CPC) del ECOSOC de la ONU. Aunque no se trata de un «comité exclusivo para mujeres», este órgano tiene la responsabilidad de establecer prioridades y asignar presupuestos en áreas como derechos femeninos, derechos humanos, desarme y prevención del terrorismo. La elección fue aprobada por consenso en abril de 2026, lo que permitirá a Irán ocupar el puesto durante tres años.

Varios países europeos, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Noruega, Países Bajos y Australia, también han apoyado esta decisión. Por su parte, únicamente Estados Unidos ha expresado su oposición públicamente. Generalmente, la Asamblea General de la ONU ratifica estas nominaciones sin necesidad de votación.

El contexto de Irán es alarmante

Recordemos las manifestaciones que tuvieron lugar en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini. En aquel entonces, Irán fue expulsado de la CSW (Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer) debido a su represión brutal: imposición del hiyab, ejecuciones y golpizas a mujeres. Ahora, ese mismo régimen se incorpora a un comité que aborda políticas de género.

La ONG UN Watch, dedicada a supervisar las actividades de la ONU, emitió un comunicado este viernes donde denuncia que democracias como España eligen a «violadores reincidentes de derechos humanos» para ocupar cargos relevantes. Hillel Neuer, su director, ha exigido explicaciones a los gobiernos involucrados.

En el análisis detallado publicado por Outono.net, se expone cómo España participó en el consenso del ECOSOC. Se critica la incoherencia: mientras que Sánchez condena las acciones de Irán en otros foros internacionales, aquí opta por el silencio.

¿Por qué ocurre esto?

El CPC no es comparable a la CSW, pero su influencia es considerable. Establece el plan estratégico para la ONU. Incluir a Irán en debates sobre derechos humanos y feminismo pone en entredicho la credibilidad del sistema internacional.

Apoyo europeo : Países como España , junto con el Reino Unido , Francia y otros aliados no vetaron esta nominación. Optaron por priorizar el consenso frente a una confrontación directa.

: Países como , junto con el , y otros aliados no vetaron esta nominación. Optaron por priorizar el consenso frente a una confrontación directa. Rechazo estadounidense : Desde EE.UU., se ha calificado a Irán como «no apto», argumentando que representa una amenaza para sus vecinos y vulnera los derechos humanos.

: Desde EE.UU., se ha calificado a como «no apto», argumentando que representa una amenaza para sus vecinos y vulnera los derechos humanos. Críticas en redes sociales: Medios españoles y usuarios en Twitter han cuestionado abiertamente a Sánchez, acusándolo de hipocresía.

Simultáneamente, el gobierno español ha rechazado las ofensivas provenientes de EE.UU. e Israel contra Irán durante las tensiones surgidas en 2026. Esto sitúa la postura española dentro de un marco más amplio: evitar choques directos con Teherán.

¿Qué se espera ahora?

La ratificación parece ser un hecho inminente. A partir de ahora, Irán tendrá voz en los presupuestos relacionados con género hasta 2029. Organizaciones como UN Watch están pidiendo un boicot ante esta situación. Mientras tanto, Amnistía Internacional continúa denunciando ejecuciones y represiones sistemáticas dentro del país persa.

A pesar de que España defiende fervientemente el multilateralismo, este movimiento le da munición a sus críticos. En un mundo cada vez más polarizado, elegir al régimen iraní para tratar asuntos relacionados con las mujeres deja un sabor amargo. Será interesante observar si esto genera rectificaciones o simplemente más controversia dentro de la ONU.

Palabras breves: la paradoja resulta dolorosa, y el debate apenas comienza.