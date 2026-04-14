Trump amenaza con dureza a Irán mientras entra en vigor el bloqueo naval a sus puertos

Donald Trump ha implementado un bloqueo naval dirigido a los puertos iraníes, que ha entrado en vigor hoy, lunes 13 de abril de 2026, a las 16:00 hora peninsular española.

El Mando Central de EE UU, conocido como Centcom, aplicará esta medida sin distinción a cualquier buque que intente entrar o salir de los puertos iraníes en el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el mar Arábigo.

El presidente estadounidense hizo este anuncio a través de su red social Truth, tras la frustración de unas negociaciones que se extendieron durante 21 horas en Islamabad, mediadas por Pakistán.

Irán continúa bloqueando el estrecho desde hace más de un mes, un paso clave por donde transita el 20% del petróleo mundial.

Trump exige su reapertura y acusa a Teherán de extorsión internacional mediante el uso de minas y peajes ilegales.

¿En qué consiste el bloqueo?

Centcom ha especificado las principales medidas que componen esta acción:

Se prohíbe la navegación a buques que tengan origen o destino en Irán, independientemente de su bandera.

Se permite el tránsito entre puertos que no sean iraníes.

Se interceptará en aguas internacionales a aquellos barcos que paguen peajes a Irán: “Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro”.

Se procederá a la destrucción de minas submarinas iraníes en el estrecho.

Los puertos más afectados son: Bandar Abbas (el principal en Ormuz), Bandar Imam Khomeini (destinado a importaciones a granel) y otros situados en el Golfo.

Trump advierte que cualquier embarcación rápida iraní que se acerque será “eliminada inmediatamente”, tal como ocurrió con narcolanchas venezolanas. Asegura que Irán desea llegar a un acuerdo “muy mal” y sostiene que EE UU saldrá victorioso: ya han destruido 150 buques iraníes, neutralizado el 97% de sus minas y debilitado su fuerza aérea.

Puedes seguir la cobertura en directo de la BBC sobre la tensión en Ormuz.

Irán no se queda atrás. La Guardia Revolucionaria considera cualquier buque militar cercano a Ormuz como una infracción del alto el fuego y promete una respuesta firme. El presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, ha declarado que las amenazas de Trump no les afectan y que impartirán una “lección aún mayor”. Un portavoz militar ha calificado estas acciones como “piratería”.

Antecedentes del conflicto

Este conflicto tiene su origen en una ofensiva conjunta de EE UU e Israel contra Irán llevada a cabo hace 40 días. Washington se declara victorioso: se han atacado 13.000 objetivos, destruidos misiles balísticos y debilitados proxies iraníes. Las negociaciones fracasaron debido al programa nuclear de Teherán, visto por Trump como una seria amenaza.

Benjamín Netanyahu respalda firmemente a Trump. Resalta la “coordinación constante” entre ambos países y advierte sobre la fragilidad del alto el fuego.

¿Cómo puede evolucionar?

El bloqueo provoca un aumento en los precios del petróleo, aunque Trump asegura que la economía estadounidense resistirá hasta las elecciones de noviembre. Expertos como el almirante retirado Gary Roughead expresan su preocupación por posibles ataques iraníes contra bases en el Golfo o infraestructuras aliadas.

Las opciones son claras:

Irán podría ceder y abrir Ormuz para alcanzar un acuerdo nuclear.

La situación podría escalar hacia enfrentamientos navales directos.

Mediadores como Pakistán podrían intentar iniciar una nueva ronda de negociaciones.

Trump insiste: “En algún momento llegaremos a un acuerdo donde todos entren y salgan libremente”. La tensión aumenta en la región, mientras todo el mundo observa atentamente cuál será el siguiente movimiento.