Papa León XIV llega a Camerún en directo: criticado por Trump, clama por la paz y se reúne con el líder más longevo del mundo

Papa León XIV ha comenzado su visita a Camerún con una ceremonia de recepción en el Aeropuerto Internacional de Yaundé-Nsimalen. Su llegada se produjo tras un vuelo de cinco horas desde Argel, donde ya había marcado el inicio de su viaje africano con un mensaje contundente sobre la paz.

El pontífice, primer papa estadounidense, se enfrenta a críticas directas por parte de Donald Trump. El presidente de EE.UU. lo ha calificado de «débil» y «pésimo en política exterior» debido a su oposición a la guerra en Irán y sus comentarios sobre las intervenciones en Venezuela. Trump publicó en Truth Social: “¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha asesinado al menos a 42.000 manifestantes inocentes?”. Además, compartió y luego eliminó una imagen generada por inteligencia artificial donde aparecía como Jesucristo, lo que desató acusaciones de blasfemia.

En respuesta, León XIV se mostró sereno desde el avión rumbo a África: “No temo a la Administración Trump” y aclaró que “no soy un político”, subrayando que su misión es pastoral, centrada en clamar por la paz y la reconciliación según los principios del Evangelio. Durante su estancia en Argel, visitó la histórica Hipona, evocando el legado de San Agustín para argumentar que la paz no es una simple ilusión, sino un objetivo moral que requiere responsabilidad. Allí también rezó en la Basílica de Nuestra Señora de África junto a la comunidad argelina, pidiendo unidad y armonía.

Un viaje cargado de simbolismo en África

Este recorrido, el más significativo de su pontificado hasta la fecha, abarca Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. En Camerún, el énfasis está puesto en la búsqueda de la paz frente a conflictos internos y la creciente violencia contra cristianos en diversas localidades. Regiones como el norte del país y naciones vecinas padecen matanzas sistemáticas de fieles debido a ataques por parte de grupos extremistas que han forzado el desplazamiento de miles. El Papa advierte sobre los peligros del mal uso del poder y el dominio ejercido por élites económicas y tecnológicas.

Hoy, León XIV se reunirá con el presidente Paul Biya, quien con 93 años es el mandatario más longevo del mundo, ocupando el cargo desde 1982. Esta visita al Palacio Presidencial representa un momento clave para establecer compromisos institucionales importantes. Mañana celebrará una misa en Bamenda, una zona marcada por tensiones anglófonas.

Agenda en Camerún : Ceremonia de bienvenida y cortesía con Biya . Misa en Bamenda (16 abril). Misa en Aeropuerto de Yaundé-Ville (18 abril).

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¿Por qué no se incluyó a Nigeria? Fuentes vaticanas indican que existen riesgos significativos relacionados con secuestros y ataques contra cristianos, con miles de víctimas registradas en los últimos años; así que se prioriza un viaje que garantice estabilidad. En África, la persecución religiosa continúa siendo una realidad: en 2025, al menos 5.000 cristianos perdieron la vida a causa de ataques, muchos de ellos ocurridos en el Sahel y Centroáfrica.

Sigue la cobertura en directo de la llegada del Papa a Camerún.

El Papa continúa su camino, recordándonos que alcanzar la paz requiere un verdadero coraje ante tiempos tan convulsos como los actuales.