Trump sostiene que la guerra con Irán está «cerca de concluir»

Donald Trump ha afirmado que la guerra con Irán está “muy cerca de concluir”. El presidente estadounidense realizó esta declaración durante una entrevista en Fox Business este martes, justo cuando el bloqueo naval impuesto por EE UU afecta al 90% de la economía iraní, que depende en gran medida del comercio marítimo.

El Centcom ha confirmado que el cierre de puertos iraníes está completamente implementado. Según expertos, Irán tiene un mes para sobrevivir sin electricidad ni agua. Trump reafirma: “Si son inteligentes, esto terminará pronto”. Se refiere a victorias militares decisivas y se encuentra negociando un acuerdo que excluye armas nucleares.

Amenazas de Irán y bloqueo vigente

Irán ha advertido que atacará barcos en el Mar Rojo si el bloqueo persiste. Aseguran que ningún puerto del Golfo estará a salvo. Esta situación incrementa las tensiones en rutas críticas para el petróleo.

El cierre afecta al Estrecho de Ormuz , crucial para el crudo mundial.

, crucial para el crudo mundial. EE UU ha reabierto el estrecho para China, pero mantiene la presión.

Irán sugiere reabrirlo con coordinación militar bajo un cese al fuego de dos semanas.

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Cese al fuego y negociaciones en Pakistán

Recientemente, Trump celebró un cese al fuego condicional de dos semanas, mediado por Pakistán. Ambas partes se proclaman vencedoras: EE UU sostiene haber dejado fuera de combate al ejército iraní durante años; Irán promete consolidar su triunfo en la mesa de negociaciones.

Las conversaciones en Pakistán, dirigidas por JD Vance, se prolongaron durante 21 horas pero no lograron alcanzar un acuerdo final. Los puntos clave en disputa son:

Tema Posición EE UU Posición Irán Nuclear Cero enriquecimiento, sin armas Suspender durante 20 años, no más Ormuz Reapertura total inmediata Coordinada con su ejército Activos Desbloqueo a cambio de paz Congelados hasta llegar a un acuerdo

Pete Hegseth, secretario de Defensa, lo considera una “oportunidad real para la paz”. Trump advierte: los países que proporcionen armamento a Irán enfrentarán aranceles del 50%.

¿Paz que ambos puedan presentar como victoria?

Un acuerdo beneficioso podría contemplar:

Irán detiene la producción de uranio a cambio del levantamiento del bloqueo. EE UU suspende ataques y devuelve activos congelados. Mediadores como Pakistán firman garantías.

Trump busca “no un trato pequeño”. Asegura que Irán lo anhela profundamente. Las conversaciones podrían reanudarse jueves o viernes. Si no se logra un avance, amenazan con atacar plantas eléctricas y puentes iraníes.

Israel y sus aliados en la partida

En las próximas horas, el gabinete de seguridad de Israel está programado para discutir una tregua con Líbano, según fuentes cercanas. Esto está relacionado con Irán: los ataques israelíes en Líbano continúan tras el cese con Teherán.

Los aliados de EE UU rechazan involucrarse en la guerra promovida por Trump, aunque sufren las consecuencias:

Los precios del combustible aumentan en Europa y Asia.

China solicita un paso seguro por Ormuz.

Los demócratas en el Congreso califican el conflicto como “un desastre” y votan hoy en el Senado.

Trump minimiza la situación: “Ganamos pase lo que pase”. Este cese al fuego inestable marca un cambio significativo, aunque el bloqueo sigue siendo opresivo. Si Irán hace concesiones sobre su programa nuclear, podría haber una paz posible; si no es así, la escalada sería inminente. El mundo aguarda ansioso el próximo movimiento.