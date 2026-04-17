Irán abre Ormuz y sacude los mercados mientras la tregua en Líbano pende de un hilo

El Gobierno iraní ha decidido levantar por completo las restricciones al tránsito marítimo en el estrecho estratégico de Ormuz, permitiendo la circulación de buques comerciales en plena tregua entre Israel y el Líbano. El anuncio lo hizo público el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, quien precisó que el paso permanecería operativo durante todo el período de alto el fuego y bajo rutas previamente coordinadas con las autoridades portuarias del país.

La medida llega en paralelo a la entrada en vigor del acuerdo de cese de hostilidades en territorio libanés, impulsado por Estados Unidos. Sin embargo, la calma distante de ser total. Desde Israel, el ministro de Defensa, Israel Katz, dejó claro que las tropas no abandonarán las posiciones tomadas en el sur del Líbano y advirtió que podrían reanudarse las operaciones militares si no se logra el desarme de Hezbolá en el plazo fijado.

En respuesta, la milicia chií también ha elevado el tono y asegura estar preparada para reaccionar ante cualquier incumplimiento del pacto. La tensión, lejos de disiparse, se mantiene latente en el terreno.

Mientras tanto, sobre el asfalto libanés se vive otra escena: millas de desplazados intentan regresar a sus hogares, generando colapsos en las principales carreteras hacia el sur del país. El Ejército libanés ha pedido prudencia a la población tras denunciar nuevos ataques y bombardeos esporádicos en las últimas horas.

En el plano económico, la reapertura de Ormuz ha tenido un impacto inmediato. El barril de Brent ha sufrido una caída cercana al 9%, situándose en torno a los 90 dólares, en reacción al alivio temporal sobre el suministro global de crudo.

Desde Washington, Donald Trump experimentó el movimiento de Teherán, destacando que el estrecho vuelve a estar disponible para el tráfico internacional sin restricciones. La decisión iraní, sin embargo, estaba condicionada desde el inicio a la instalación de la tregua en Líbano, en un delicado equilibrio entre diplomacia y presión militar.