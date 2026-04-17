El Irán de los ayatolás amigos de Pedro Sánchez condena a muerte a Bita por ‘protestar’

La acusación es tan vaga y falsa como letal.

Bita Hemmati ha sido condenada a muerte en Irán por colaborar con Estados Unidos y por usar explosivos durante las protestas de enero en Teherán.

Los explosivos eran botellas y trozos de hormigón lanzados desde los tejados. La colaboración con Washington consiste, en la práctica, en haberse atrevido a protestar contra el régimen de los ayatolás.

Si la ejecución se lleva a cabo, Bita se convertirá en la primera mujer ejecutada por alzar la voz en esas protestas. Su marido, Mohammadreza Majidi-Asl, tiene la misma condena. Dos vecinos del mismo edificio, Behrouz Zamaninejad y Kourosh Zamaninejad, también han sido sentenciados a muerte. Un quinto implicado se enfrenta a cinco años de prisión.

Los juicios se celebraron en secreto. En la Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán, sin abogados independientes, sin proceso digno de ese nombre. Las organizaciones de derechos humanos denuncian torturas para obtener confesiones que luego se emiten en televisión estatal. La juez que presidió los juicios se llama Iman Afshari.

Este es el régimen al que Pedro Sánchez llama a negociar. El régimen cuyos ayatolás reciben el apoyo implícito del Gobierno del marido de Begoña.

Cuatro ejecuciones diarias

Los números del régimen iraní no son estadísticas. Son cadáveres.

En 2025 se registraron 1.639 ejecuciones en Irán, un incremento del 68% respecto a 2024 y la cifra más alta desde 1989, según los datos de Iran Human Rights y Ensemble contre la Peine de Mort. Cuatro ahorcamientos diarios de media. Solo el 7% se anuncian oficialmente. En los tres primeros meses de 2026 ya van 657.

Desde la revolución de 1979, se estima que el régimen ha ejecutado a unas 120.000 personas. Mujeres ahorcadas por llevar mal el velo. Manifestantes ejecutados por lanzar piedras. Jóvenes colgados por publicar un tuit. Al menos siete personas han sido ahorcadas tras las protestas de enero, y hay 26 sentencias de muerte pendientes con cientos más en riesgo inminente.

Las familias, en muchos casos, ni siquiera reciben los cuerpos.

Desde las protestas Mujer, Vida, Libertad que sacudieron Irán en 2022, desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral por llevar el velo mal puesto, la represión no ha hecho más que aumentar. El régimen acusa a todos los manifestantes de actuar al servicio de Estados Unidos e Israel. Es la acusación que usan para justificar cada ejecución.

Los amigos de Sánchez

Y aquí está la cuestión que el Gobierno español prefiere no ver formulada con claridad.

Pedro Sánchez lleva meses construyendo una política exterior que se presenta como progresista, como defensora de los derechos humanos, como comprometida con las causas de los oprimidos del mundo. Reconoció el Estado palestino. Denunció el genocidio israelí. Recibió el aplauso de Hamás, de los talibanes afganos y del régimen iraní.

Ese régimen que ejecuta a cuatro personas al día. Que cuelga a mujeres por llevar mal el velo. Que acaba de condenar a muerte a Bita Hemmati por lanzar una botella desde un tejado.

Cuando Sánchez construye su postura en Oriente Próximo alineándose sistemáticamente contra Israel y a favor de los actores que Teherán financia y apoya, Hezbolá, los hutíes, Hamás, está tomando partido en un conflicto en el que uno de los bandos ejecuta a cuatro personas al día y el otro es la única democracia de la región.

No es neutralidad. Es una elección. Y tiene consecuencias para personas como Bita Hemmati, cuyo régimen sabe que puede actuar con la certeza de que determinados gobiernos occidentales van a mirar hacia otro lado porque tienen otros intereses que gestionar.

La presión que no llega de Madrid

Occidente está presionando, según los informes de las organizaciones de derechos humanos, para que la pena capital sea un tema central en las negociaciones con Irán. Algunos gobiernos europeos han elevado protestas formales. Algunos han llamado a sus embajadores.

El Gobierno de Sánchez brilla por su silencio cuando se trata de denunciar las ejecuciones iraníes con la misma contundencia con la que denuncia las operaciones militares israelíes. La indignación selectiva es también una política exterior. Y la ausencia de condena es también un mensaje.

Bita Hemmati podría ser ejecutada en cualquier momento. Sin apelación real. Sin proceso justo. Sin que las cámaras de TVE dediquen portadas al asunto con la insistencia que dedicarían si la víctima fuera de otro país y el verdugo otro régimen.

Tras la llamada «guerra de los 12 días» con Israel, los juicios en Irán se han acelerado. El régimen usa la tensión bélica para justificar la represión interna. Es el patrón de siempre: cuando hay presión exterior, los ayatolás aprietan más adentro.

Lo que significa el caso de Bita

La condena de Bita Hemmati no es un caso aislado. Es la síntesis de lo que es el régimen iraní: un sistema que ejecuta a quien protesta, que tortura para obtener confesiones, que emite esas confesiones en televisión estatal y que condena a muerte a una mujer por lanzar una botella desde un tejado mientras llama terrorismo a cualquier forma de resistencia.

Las organizaciones de derechos humanos advierten de que más de 500 ejecuciones no confirmadas están previstas para completar las cifras de 2025. Cuatro al día. Cada día. Incluyendo los días en los que Sánchez viaja a Pekín con su mujer imputada, los días en los que el Supremo escucha testimonios sobre sobres en Ferraz y los días en los que TVE habla de otra cosa.

El régimen de los ayatolás es uno de los más sanguinarios del planeta. Eso no es una opinión. Son 1.639 ejecuciones en un año, con una tendencia al alza, documentadas por organizaciones independientes.

Y es el régimen que recibe el aplauso implícito de quien desde La Moncloa construye su política exterior atacando a Israel y guardando silencio ante Teherán.

Bita Hemmati está esperando en una celda iraní. El Gobierno de Sánchez no ha dicho nada que merezca ser recordado al respecto.

Y eso también es una posición.