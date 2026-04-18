Los ayatolás de Irán vuelven a cerrar el estrecho de Ormuz tras acusar a EE.UU. de piratería

Este sábado, lanchas iraníes abrieron fuego contra un petrolero en el Estrecho de Ormuz.

Lo hicieron sin previo aviso, según informa el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido.

Afortunadamente, la tripulación se encuentra a salvo, pero este incidente marca el cierre total de un paso clave para la circulación de un quinto del petróleo mundial.

Irán volvió a imponer restricciones horas después de haber abierto el estrecho el viernes. El régimen acusa a Estados Unidos de incumplir acuerdos y mantener un bloqueo naval.

«Esto son actos de piratería y robo marítimo», declaró el portavoz del mando militar iraní, Khatam al-Anbiya. Así, el estrecho queda bajo un control estricto por parte de las fuerzas armadas, permitiendo únicamente la circulación de buques autorizados.

BBC Mundo detalla el incidente con lanchas iraníes. Dos guardacostas de la Guardia Revolucionaria Islámica dispararon contra el tanque. Fuentes marítimas han confirmado impactos en dos buques mercantes; uno indio que transportaba crudo iraquí tuvo que dar media vuelta.

Antecedentes de la tensión

La confrontación entre EE.UU., Israel e Irán se inició el 28 de febrero, todo por el programa nuclear que desarrolla Teherán. Aunque hubo intentos de diálogo en Pakistán, estos fracasaron. Donald Trump impuso un bloqueo naval el lunes pasado con la intención de cortar los ingresos iraníes y amenazó con eliminar activos iraníes que interfieran.

El viernes, Irán reabrió el estrecho tras un alto el fuego que había durado diez días con Hezbolá en Líbano, lo que provocó una caída en los precios del petróleo. Sin embargo, Trump dejó claro que el bloqueo continuará hasta lograr un acuerdo total que incluya cuestiones sobre uranio enriquecido: «El bloqueo permanece en plena fuerza», aseguró.

La respuesta iraní fue contundente. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional consideró esto como una violación del alto al fuego vigente hasta el miércoles próximo. Exigen rutas designadas, pagos correspondientes y certificados para el tránsito marítimo. Mediadores paquistaníes están tratando de organizar nuevas conversaciones directas para este lunes.

Disparos y control reforzado

Lanchas de la Guardia Revolucionaria dispararon contra un petrolero ubicado a 20 millas náuticas al noreste de Omán.

Un proyectil causó daños en contenedores de otro buque.

TankerTrackers.com ha rastreado a dos tanqueros indios que han retrocedido.

ha rastreado a dos tanqueros indios que han retrocedido. Según Irán, solo permitirán un paso controlado para los tanqueros limitados, como establecen acuerdos previos.

El mando iraní atribuye al bloqueo impuesto por EE.UU. la devolución de 23 barcos desde el lunes pasado, según informa el Mando Central estadounidense. Teherán advierte que no abrirá nuevamente el estrecho mientras persista esta situación.

Trump advierte sobre chantaje

Desde la Rosaleda en la Casa Blanca, Trump lanzó una dura crítica: «No podemos permitir que un país chantajee al mundo. Eso es lo que hacen». Acusó a Irán de tener intenciones destructivas con armas nucleares y afirmó que las negociaciones marchan bien; sin embargo, subrayó que sin acuerdo no habrá pacto alguno. «Estoy convencido de que cederán».

Según informa CNN, hay propuestas frescas provenientes de EE.UU. dirigidas hacia Irán, mientras Pakistán actúa como mediador para buscar negociaciones este lunes. Además, Trump ha amenazado con poner fin al alto al fuego si no se llega a un acuerdo antes del miércoles; insiste en que Irán ha contactado a la Casa Blanca para continuar las conversaciones.

Por su parte, Reuters recoge cierto optimismo por parte de Trump, quien asegura que hay buenas noticias en camino aunque no se ofrece claridad sobre los términos del posible pacto.

Impacto y evolución posible

El estrecho es responsable del tráfico marítimo correspondiente a un quinto del petróleo mundial. Los cierres dificultan los suministros y provocan aumentos en los precios del crudo. La economía iraní, ya debilitada, enfrenta más dificultades bajo esta presión impuesta por EE.UU., que busca forzar concesiones relacionadas con su programa nuclear.

Entre las posibles acciones futuras se encuentran:

Las charlas programadas en Pakistán este lunes determinarán si hay acuerdo. Si no se logra consenso, finalizará el alto al fuego este miércoles; esto incrementaría el riesgo de una guerra abierta. Tanto Israel como Hezbolá podrían intensificar sus acciones en Líbano. Los mercados permanecen alerta: hoy ya se ha registrado un aumento en los precios del petróleo.

En este panorama tenso, Irán utiliza el estrecho como su principal arma estratégica mientras que para Trump, esto se traduce como una forma más de extorsión internacional. El vicecanciller iraní, Saeed Khatibzadeh, advierte sobre los riesgos que representa para la economía global hacer «malos cálculos». Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria promete responder ante cualquier acto considerado «piratería».

La situación es frágil y cualquier nuevo disparo podría desencadenar una crisis mayor. El mundo observa expectante mientras los intereses energéticos están en juego.