La Puerta del Sol de Madrid es un clamor contra el chavismo y sus aliados Sánchez y Zapatero

Este sábado, 18 de abril de 2026, la Puerta del Sol en Madrid se convirtió en un mar de banderas venezolanas y gritos de protesta contra el chavismo.

Casi dos horas antes de la esperada reunión con María Corina Machado, el éxodo venezolano ya llenaba la plaza. Su demanda es clara: elecciones libres. Además, dirigen su ira hacia Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes acusan de estar demasiado cerca del régimen de Nicolás Maduro.

El ambiente se calienta rápidamente. Desde lugares tan lejanos como Valencia, Vigo, Asturias, e incluso desde Noruega, Italia o Chile, llegan venezolanos en autobuses. La coordinadora María Gabriela Olavarría detalla que el acceso se organiza por la calle Alcalá, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno para garantizar la seguridad.

Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, está en medio de una gira europea. Su primera reunión es con Edmundo González Urrutia, presidente electo que vive en el exilio en España desde 2025. Tras este encuentro, continúan su agenda política. Olavarría subraya: “Evidentemente, en esa reunión tendrán continuidad en la agenda política que ya han comenzado aquí en Europa”.

Críticas a Sánchez y Zapatero

Machado no tiene reparos en afirmar que no considera a Sánchez un líder democrático. Durante su visita, rechaza cualquier encuentro con él. Jaime Bayly lo comenta: “María Corina ha decidido no reunirse con Sánchez por un rechazo que va más allá de él; es un rechazo hacia Zapatero, quien está demasiado ligado a la dictadura venezolana”.

Por su parte, Zapatero siempre se muestra defensor del chavismo. Mientras tanto, los venezolanos congregados en la plaza no dudan en hacer escuchar sus voces: claman contra los socios del régimen. Para Machado, es preferible contar con aliados que “respeten la Constitución”, aunque no incluye a Sánchez entre ellos.

El rey Felipe VI envía una carta privada felicitando a Machado por su reciente Nobel. El alcalde, Almeida, le dice: “Después de la noche oscura siempre llega la luz”. El respaldo institucional hacia ella crece.

Apoyo de Trump y plan para Venezuela

En cuanto al futuro de Venezuela, Machado respalda el plan propuesto por Trump. En Washington, le entrega una medalla Nobel simbólica e intransferible, enfatizando que el expresidente merece reconocimiento por su liderazgo. Asegura: “Contamos con el presidente de los Estados Unidos para facilitar la transición hacia la democracia”.

A pesar de los rumores difundidos por el Washington Post sobre una posible pérdida de apoyo por parte de Trump debido al Nobel, ella desmiente tales afirmaciones mediante gestos concretos. Ambos se reunieron durante dos horas en la Casa Blanca para discutir cómo apoyar una transición pacífica.

Aspectos clave del plan : Promoción de una transición democrática. Salida pacífica del régimen. Respaldo decidido por parte de los gobiernos de EEUU y Europa.

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Contexto del éxodo y tensiones

El éxodo venezolano ha alcanzado cifras alarmantes, sumando millones que buscan refugio. En España, esta diáspora sigue creciendo. La Puerta del Sol hoy refleja esa rabia acumulada entre los presentes. Mientras tanto, Machado pasa de ser una figura clandestina a convertirse en una líder reconocida a nivel global, rechazando cualquier pacto con chavistas.

En cuanto a Sánchez, enfrenta problemas internos en España. Informes provenientes de la UCO lo vinculan con contratos relacionados con mascarillas; hay chats donde lo apodan “El Presi”. Para muchos venezolanos presentes hoy, parece débil ante Maduro.

¿Qué sigue?

El acto programado para las 18:00 en Sol marca un hito importante. Se espera que a esa hora, Machado reciba las llaves de Madrid. La presión sobre Sánchez aumenta considerablemente; si decide ignorar esta situación, podría perder apoyo entre los latinoamericanos. Además, desde EEUU, Trump también empuja por esa transición venezolana que parece acelerarse tras el Nobel y esta gira.

Los gritos resuenan: ¡la democracia está llegando! La Puerta del Sol hoy lo demuestra, y su eco se siente más allá de las fronteras españolas.

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