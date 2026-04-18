Abogados han establecido un negocio muy rentable. Enseñan a simular ser homosexuales. Sus honorarios oscilan entre 2.500 y 7.000 libras (alrededor de 3.000-8.000 euros). Elaboran cartas de amantes ficticios, certificados médicos de VIH o depresión, así como fotografías en contextos LGBT. Todo ello con el objetivo de alegar una persecución en sus países de origen.

Un reportero encubierto se puso en contacto con varios profesionales del sector. Les confesó que no era gay realmente. La respuesta fue contundente: «No te preocupes, aquí nadie lo es». Uno de los asesores admitió tener 17 años en este negocio. Su servicio incluye formación para entrevistas extensas con funcionarios. Un cliente casado incluso llevó a su esposa desde Pakistán y le prepararon un dosier falso que la presentaba como lesbiana.

En 2023, el 42% de las solicitudes de asilo por orientación sexual provino de pakistaníes, aunque solo representaban el 6% del total de peticiones. Estos individuos ingresan al país con visados temporales, como el turístico o el estudiantil, y al expirar estos, solicitan asilo. La investigación de la BBC saca a la luz esta estafa sistemática.

Este fenómeno ocurre en Reino Unido, pero no podemos ignorar el caso español. En nuestro país, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez promueve una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular. Esta medida podría beneficiar a cientos de miles e incluso millones, según las estimaciones del PP. Se requerirá únicamente cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y bastará con un documento público o privado para comprobarlo.

Las fuerzas policiales han identificado enormes agujeros en este sistema. Algunos presos argelinos están tramitando papeles desde la cárcel; si no hay una condena firme antes, pueden salir legalizados. Fuentes policiales advierten sobre reincidentes en estos casos. La verificación de antecedentes presenta fallos: si el país de origen no responde en un mes, se acepta la declaración del propio inmigrante.

Organizaciones calculan que habrá hasta 700.000 beneficiarios directos con esta medida. El PP estima entre 1,2 y 3 millones si se suman los familiares. A esto se añade la Ley de nietos o Ley de Memoria Democrática. Hasta ahora, se han registrado 2,3 millones de solicitudes y medio millón ya ha sido aprobada, con una tasa de denegación inferior al 2%.

Datos clave en esta tabla:

Medida Estimación Gobierno Otras fuentes (PP, Policía) Regularización masiva 500.000 1,2-3 millones Ley de nietos – 2,3 millones solicitudes Total legalizaciones – Hasta 3,5 millones

Se comienza a notar un efecto llamada significativo. El flujo por la ruta turca ha aumentado: argelinos y marroquíes llegan a Estambul, entran a Schengen por Bulgaria, y finalmente alcanzan España por Irún o La Junquera. En apenas tres días se contabilizan hasta 15 entradas ilegales; mafias ofrecen billetes falsos por internet.

En el año 2025, las llegadas desde Argelia crecieron un 14%. Es la única ruta dentro de la UE que ha registrado un incremento notable, tal como lo confirma Frontex. Las autoridades temen que esto se convierta en un coladero para delincuentes; grupos argelinos son conocidos por su alta reincidencia delictiva. La regularización comenzará entre abril y junio del año 2026.

En España, también existe un mercado negro relacionado con las citas previas para gestionar papeles legales. Intermediarios acaparan turnos online y los revenden a precios que oscilan entre los 150 y los 200 euros mediante WhatsApp o Instagram. Esta situación afecta tanto las renovaciones de asilo como los trámites relacionados con extranjería. La Policía ha implementado soluciones temporales, como citas telefónicas para asilo; sin embargo, el problema persiste.

Tanto en Reino Unido como en España, las redes criminales están aprovechando sistemas generosos que permiten estas irregularidades. En UK se fingen identidades completas; mientras que en España se explotan vacíos legales existentes. Las fuerzas policiales piden más controles ante esta situación alarmante; aunque los gobiernos niegan que haya un efecto llamada, los datos evidencian flujos migratorios crecientes.

La trama británica podría extenderse aún más si no se toman medidas efectivas pronto; las mafias siempre encontrarán formas creativas para adaptarse a nuevas circunstancias. En España, la inminente regularización masiva podría acelerar todos estos procesos y cambiar drásticamente el panorama demográfico del país. Habrá que ver si logran cerrar esos peligrosos agujeros antes de que todo estalle.

Mientras tanto, son los inmigrantes quienes acaban pagando el precio más alto por esta situación tan compleja y desafiante.