Israel carga contra Pedro Sánchez, al que tilda de hipócrita, y desata una tormenta política en Europa

El enfrentamiento entre España e Israel ha escalado con fuerza este domingo tras las declaraciones del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien ha arremetido contra Pedro Sánchez por su intención de impulsar en Bruselas la ruptura del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.

Saar no solo rechazó la iniciativa española, sino que cuestionó la autoridad moral del presidente del Gobierno para hablar de derechos humanos. En un mensaje difundido en español, acusó al Ejecutivo de mantener vínculos con gobiernos como los de Turquía o Venezuela y de recibir el respaldo de Irán y grupos considerados terroristas, denunciando además lo que calificó como una actitud “hipócrita”.

Desde Israel subrayan que sus críticas no van dirigidas a la sociedad española, sino a lo que consideran un “doble rasero” del actual Gobierno. Las palabras del jefe de la diplomacia israelí elevan aún más la tensión en una relación bilateral ya deteriorada en los últimos meses.

El detonante ha sido el anuncio de Sánchez de que España propondrá este martes a los socios europeos romper el marco de cooperación con Israel, al considerar que el Gobierno de Benjamin Netanyahu incurre en violaciones del derecho internacional incompatibles con el acuerdo vigente.

En paralelo, España, junto a Irlanda y Eslovenia, ha solicitado formalmente a la Unión Europea reabrir el debate sobre ese pacto, planteando incluso su suspensión. Los tres países sostienen que Israel no cumple con las obligaciones en materia de derechos humanos recogidas en el propio acuerdo, una situación que, aseguran, ha empeorado desde la última revisión.

Sin embargo, la iniciativa española choca con la realidad comunitaria: cualquier decisión de este calibre requiere unanimidad entre los 27 Estados miembros, un respaldo que por ahora parece lejano.

Este nuevo episodio se suma a una cadena de desencuentros recientes, como la exclusión de representantes españoles de un mecanismo internacional de supervisión del alto el fuego en Gaza por parte de Israel, alegando un supuesto sesgo antiisraelí. Todo ello en un contexto marcado por la guerra tras los ataques de Hamás del 7 de octubre y la ofensiva israelí en la Franja, que ha dejado decenas de miles de víctimas.

La crisis también ha tenido consecuencias diplomáticas directas, con la salida de la embajadora española en Israel y la rebaja del nivel de representación entre ambos países, reflejo de unas relaciones cada vez más tensas y alejadas del entendimiento.