Los ayatolás prometen represalias tras la captura de un gran buque iraní por EE UU

Un destructor de la Marina de Estados Unidos disparó contra la sala de máquinas del carguero iraní Touska mientras navegaba desde China hacia Bandar Abbas.

Lo dejó inmovilizado. Los marines tomaron el control sin encontrar resistencia.

Donald Trump lo confirmó en sus redes con la concisión que le caracteriza: «Nuestro barco de la Armada los detuvo en seco al hacer un agujero en la sala de máquinas. Ahora los marines tienen custodia del buque».

Teherán lo llamó «piratería armada».

Y prometió venganza.

Pero la pregunta real no es si Irán tiene voluntad de responder.

Es si tiene capacidad para hacerlo sin acelerar su propio colapso.

El contexto: un bloqueo que ahoga

El bloqueo naval que Washington impuso a los puertos iraníes lleva varias semanas en marcha y está funcionando. El Estrecho de Ormuz mueve el 20% del crudo mundial, y cada vez que Irán lo cierra o lo reabre a su antojo, los mercados energéticos tiemblan. Más de 35 buques han dado media vuelta por los cierres iraníes. Los precios del petróleo han subido. Y la economía iraní, que ya estaba al borde del colapso antes de que empezaran los bombardeos, está recibiendo una presión adicional que sus finanzas no pueden absorber indefinidamente.

Este fin de semana, las fuerzas iraníes desviaron dos petroleros de gas licuado, uno procedente de Angola. Irán disparó contra un barco indio. Y ahora el Touska está bajo custodia estadounidense mientras el CENTCOM revisa su carga buscando bienes de doble uso. Si encuentran armas, Washington tendrá la justificación perfecta para cada acción tomada hasta ahora.

El cese al fuego acordado hace dos semanas expira entre martes y miércoles. Trump quiere extenderlo. Irán vincula su continuidad a concesiones que Washington no está dispuesto a hacer.

Vance en Islamabad: la negociación que puede reanudarse

Este lunes, EE.UU. envía a Islamabad un equipo encabezado por el vicepresidente JD Vance, acompañado de Steve Witkoff y Jared Kushner. Pakistán ha reforzado su seguridad ante la situación. Las conversaciones directas entre Washington y Teherán, las primeras desde 1979, podrían retomarse.

La señal más significativa de las últimas horas es que, a pesar de la captura del Touska y de las amenazas iraníes, los canales diplomáticos siguen abiertos. Irán no ha confirmado su asistencia a Islamabad, pero tampoco la ha descartado definitivamente. Los medios estatales iraníes rechazan las conversaciones por el incidente del buque, pero el portavoz militar Mohammed Bagher Qalibaf reconoció públicamente la «amplia brecha» entre las posiciones, sin cerrar la puerta al diálogo.

En diplomacia, reconocer que existe una brecha es también una señal de que se está dispuesto a negociarla.

Por qué Irán no tiene otra salida

Y aquí está la clave que explica por qué, a pesar de la retórica de venganza, Teherán acabará sentándose a negociar.

Irán sale de este conflicto con la Fuerza Aérea diezmada, las defensas antiaéreas destruidas, las lanzaderas de misiles y drones reducidas a una fracción de su capacidad anterior y figuras clave del mando militar eliminadas. El régimen lanzó más de 1.000 misiles y 4.000 drones en las primeras semanas. Buena parte de ese arsenal ya no existe. Reponerlo, bajo las sanciones actuales y con la economía en el estado en que está, es un proceso que llevaría años.

A eso se suma el bloqueo naval, que estrangula las exportaciones de petróleo que son el oxígeno financiero del régimen. Y el descontento interno, que los ayatolás conocen mejor que nadie: las protestas que precedieron al conflicto no han desaparecido, solo han sido tapadas por la urgencia de la guerra.

Irán puede lanzar drones contra embarcaciones estadounidenses, como ya ha hecho tras la captura del Touska. Puede mantener la retórica de resistencia en la televisión estatal. Puede usar a Mojtaba Jomeini, que emerge como nueva figura de autoridad en Teherán, para enviar señales de firmeza.

Pero no puede ganar una guerra de desgaste contra Estados Unidos con las capacidades militares que le quedan. Y su economía no aguanta indefinidamente el coste de intentarlo.

Lo que puede ocurrir ahora

Si Irán boicotea las negociaciones en Islamabad, el cese al fuego se derrumba, los precios del petróleo se disparan y Trump tiene la justificación para ampliar las operaciones. Si acepta sentarse, puede negociar desde una posición débil pero con la posibilidad de obtener alivio económico y una salida que preserve algo de la narrativa de resistencia que el régimen necesita para consumo interno.

La lógica de los intereses apunta en una dirección. Irán irá a Islamabad, o a donde haga falta, porque no tiene otra opción viable. La cuestión es a qué precio y con qué calendario.

Trump advierte sobre la destrucción de puentes y plantas eléctricas si no hay acuerdo. El CENTCOM revisa la carga del Touska. Y Teherán grita piratería mientras sus negociadores calculan en privado cuánto tiempo más pueden aguantar.

El Golfo Pérsico hierve. Pero los termómetros de la diplomacia, si se miran con atención, apuntan hacia una dirección que no es la del conflicto abierto.

Al menos por ahora.

Para más información sobre esta escalada, consulta este seguimiento en vivo de CNN.

¿Cómo puede evolucionar?

Si Irán decide boicotear las negociaciones en Pakistán, es probable que el cese al fuego se derrumbe por completo. Esto haría que los precios del petróleo se disparen al reabrirse mercados afectados. Más de 35 buques ya han dado media vuelta debido a los cierres iraníes. Existe también la posibilidad de ataques mutuos: drones persas podrían dirigirse contra la flota de Trump, o bien más capturas por parte estadounidense.

Mojtaba Jomeini, quien ha emergido como nueva figura clave en Teherán, envía señales contundentes. Las fuerzas leales han lanzado drones contra embarcaciones estadounidenses tras la captura del Touska. Mientras tanto, Washington activa sus defensas ante este panorama tenso. El Golfo hierve con incertidumbre.

La diplomacia se encuentra al borde del abismo. Desde CENTCOM, se informa que están revisando la carga del Touska para detectar posibles bienes de doble uso. Si encuentran armas, esto justificaría todas las acciones tomadas hasta ahora por EE UU. Irán responderá con fuerza ante cualquier provocación adicional.

El mundo observa conteniendo el aliento ante este polvorín.