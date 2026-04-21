Trump advierte que el alto el fuego con Irán concluye el miércoles y una extensión es “muy improbable”

Donald Trump ha adoptado una postura más firme ante la inminente expiración del alto el fuego con Irán. El presidente de EE UU ha afirmado que este acuerdo finalizará el miércoles por la noche, hora del Este, y que una posible extensión es “muy improbable”. Esta declaración se produce tras la incautación de un barco iraní por parte de la Marina estadounidense, un hecho que ha provocado la ira de Teherán.

El alto el fuego, acordado hace dos semanas, estaba previsto para concluir el martes por la noche. Sin embargo, Trump precisó ayer a Bloomberg que la fecha límite real es el miércoles. En caso de no alcanzarse un pacto, anticipa que los enfrentamientos se reanudarán de inmediato, y ha amenazado con atacar infraestructuras clave en Irán, como centrales eléctricas y puentes.

Frente a esto, Teherán responde con una actitud fría. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, declaró el lunes que “no hay planes” para una nueva ronda de negociaciones. Acusa a EE UU de falta de seriedad en sus esfuerzos diplomáticos. Menciona el bloqueo naval, el ataque al buque y la negativa estadounidense a incluir un alto el fuego en Líbano.

El incidente del barco que cambia las reglas del juego

La tensión aumentó dramáticamente el domingo cuando el destructor USS Spruance disparó contra el carguero iraní Touska. Trump lo anunció a través de sus redes sociales: la tripulación se negó a detenerse ante las órdenes del bloqueo naval estadounidense. La Marina logró abrir un agujero en la sala de máquinas para hacerse con el control del barco.

Irán ha calificado este acto como “piratería armada” y promete represalias. Baghaei considera que esto demuestra cómo Washington está violando los términos del alto el fuego. Además, un petrolero fue atacado cerca de Omán, lo cual complica aún más la situación en el Estrecho de Ormuz, vital para alrededor del 20% del petróleo mundial.

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Antecedentes de un conflicto al borde

Este conflicto lleva ya siete semanas en curso. Todo comenzó por incidentes en el Golfo. Trump ha insistido en la necesidad urgente de reabrir el Estrecho de Ormuz. Ha advertido que “una civilización entera morirá” si no se llega a un acuerdo.

La primera ronda de negociaciones se llevó a cabo en Pakistán. Irán presentó una propuesta con diez puntos, pidiendo levantar las sanciones impuestas. EE UU envió a JD Vance, Steve Witkoff y Jared Kushner como representantes. Sin embargo, Teherán muestra dudas sobre estas gestiones. Un funcionario iraní sugirió que el comportamiento errático de Trump, influenciado por Israel, podría dar lugar a nuevos ataques.

Pakistán actúa como mediador. El primer ministro Shehbaz Sharif y su ministro de Exteriores Ishaq Dar han mantenido conversaciones con líderes iraníes con la intención de evitar un colapso total.

¿Qué sucederá ahora?

Los mercados están nerviosos. Los precios del petróleo están aumentando debido al cierre del Estrecho de Ormuz, mientras las acciones estadounidenses caen. Las cifras indican que los muertos en Irán superan ya los 3.300.

Mientras tanto, Israel sigue activo en Líbano, incluso con un alto el fuego vigente, sin incluir a Hezbollah, aliado cercano de Irán.

Las opciones actuales son:

EE UU viaja hoy a Pakistán , liderado por Vance , aunque Irán aún no ha confirmado su asistencia.

, liderado por , aunque Irán aún no ha confirmado su asistencia. Irán se mantiene firme , sin creer en ultimátums y advirtiendo que responderá con fuerza ante cualquier agresión.

, sin creer en ultimátums y advirtiendo que responderá con fuerza ante cualquier agresión. Un escenario desastroso sería: sin acuerdo, los ataques podrían reanudarse el miércoles; Teherán cortaría canales diplomáticos y aumentaría costes para los intereses estadounidenses.

Trump sostiene que Irán está negociando “de buena fe”, pero sus acciones parecen indicar lo contrario. Pakistán apura esfuerzos para alcanzar un acuerdo antes del plazo final. El mundo está atento para ver si las llamas del conflicto vuelven a encenderse o si hay espacio para la calma.

El tiempo corre. Un tuit de Trump podría cambiarlo todo.