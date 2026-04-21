Trump prolonga el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió este martes alargar el alto el fuego que expiraba el miércoles, tras una solicitud de Pakistán, y lo supeditó a que Irán presente una propuesta conjunta que permita avanzar en las negociaciones. El anuncio, difundido a través de Truth Social, vino acompañado de una orden clara a las Fuerzas Armadas: mantener activo el bloqueo militar.

Trump dejó claro que la tregua no tiene un plazo definido. Según sus palabras, se mantendrá vigente hasta que exista una propuesta concreta sobre la mesa y las conversaciones concluyan, independientemente del desenlace.

Mientras tanto, la posibilidad de un nuevo encuentro entre Washington y Teherán en Islamabad se vuelve cada vez más incierta. La esperada visita del vicepresidente JD Vance a Pakistán quedó en suspenso tras retrasar su salida sin nueva fecha confirmada, en un contexto marcado por tensiones crecientes y mensajes contradictorios.

Fuentes estadounidenses señalaron que Vance permanecerá en Washington participando en reuniones en la Casa Blanca, mientras Irán evita comprometerse con el diálogo. Desde Teherán, el portavoz de Exteriores, Ismail Bagaei, rebajó las expectativas al asegurar que no hay planes para enviar una delegación a la capital paquistaní.

En paralelo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, endureció el tono y acusó a Estados Unidos de buscar una capitulación. “Irán no se doblega ante la presión”, advirtió, elevando aún más la tensión en un escenario donde la diplomacia sigue sin despegar.