Irán desafía el alto el fuego que Donald Trump ha extendido. Esta mañana, la Guardia Revolucionaria lanzó un ataque contra tres barcos de carga en el estrecho de Ormuz, logrando apoderarse de dos: uno griego y otro panameño. Los incidentes se produjeron cerca de las costas iraníes y omaníes.

El presidente estadounidense ha prorrogado indefinidamente el cese de hostilidades, tras una solicitud de Pakistán, que actúa como mediador en las negociaciones. Trump mantiene su bloqueo naval sobre los puertos iraníes, afirmando que Irán pierde 500 millones de dólares diarios y que «pasa hambre de efectivo».

Abbas Araghchi, ministro iraní de Exteriores, califica este bloqueo como un acto de guerra que infringe el alto el fuego. Teherán acusa a Washington de romper el acuerdo al incautar un barco iraní este pasado domingo.

Antecedentes del conflicto

El bloqueo por parte de EE UU comenzó hace varias semanas, obligando a Irán a reconsiderar su posición. Antes, Teherán tenía control sobre el estrecho y cobraba peajes que alcanzaban hasta 2 millones de dólares por cada paso.

Trump retiró a EE UU del acuerdo nuclear JCPOA firmado en 2015.

retiró a EE UU del acuerdo nuclear JCPOA firmado en 2015. Impuso sanciones severas.

Ahora demanda un nuevo pacto: sin armas nucleares cercanas a Israel.

JD Vance, vicepresidente, ha cancelado su viaje a Islamabad. Irán rechazó participar debido a «demandas irrazonables». Pakistán ha solicitado más tiempo para mediar.

En las últimas 24 horas, las tensiones han aumentado:

Irán ha minado partes del estrecho.

ha minado partes del estrecho. EE UU intercepta barcos intentando sortear el bloqueo.

Se han producido protestas en el Congreso: 62 veteranos fueron arrestados por oponerse a la guerra.

Sigue la cobertura en vivo de los ataques y el bloqueo en Ormuz.

¿Por qué el retroceso de Trump en Irán va más allá de un TACO Tuesday?

La prórroga otorgada por Trump sorprende. Los analistas consideran que esto va más allá de un simple gesto táctico. Podría forzar a Teherán a sentarse a negociar en serio.

Razones clave:

Irán está fracturado por la guerra: tanto militares como policías se quejan por la falta de fondos.

está fracturado por la guerra: tanto militares como policías se quejan por la falta de fondos. El bloqueo ahoga las exportaciones petroleras.

Teherán desconfía de Washington ante sus movimientos impredecibles.

Victoria Coates, exasesora de seguridad nacional, afirma que no se trata del miedo a represalias. Para Trump, ceder poco podría resultar en grandes beneficios. Su objetivo es alcanzar un acuerdo con límites nucleares entre 12 y 20 años.

El almirante William McRaven sugiere levantar temporalmente las sanciones para facilitar un diálogo. Advierte sobre los peligros de los ataques militares.

Aspecto Posición de EE UU Posición de Irán Alto el fuego Prorrogado indefinidamente Lo considera un truco para atacar Bloqueo Ormuz Se mantiene total Lo califica como acto de guerra Negociaciones Exige propuesta unificada Rechaza bajo amenazas Nuclear Pacto más estricto que JCPOA Aspira a uranio civil

Negar Mortazavi, experta en política, subraya la escasa confianza hacia la Casa Blanca. Trump amenaza con bombardeos si no se alcanza un acuerdo.

Hacia dónde va esto

Con sus ataques en Ormuz, Irán está probando los límites. Busca forzar una apertura del estrecho mientras EE UU responde con firmeza al bloqueo.

Posibles escenarios futuros:

Teherán presenta una propuesta pronto. Se reanudan negociaciones en Pakistán. Si no hay avances, Trump podría retomar los bombardeos.

El estrecho representa el paso del 20% del petróleo mundial. Cualquier cierre impactará los precios globales. Mientras tanto, Trump tuitea sobre cómo Irán colapsa financieramente; por su parte, Teherán promete represalias.

La estrategia de Trump, aparentemente calculada como un TACO Tuesday, busca ejercer presión máxima antes del diálogo. Estaremos atentos para ver si Irán cae en la trampa o endurece aún más su postura.

Análisis de CNN sobre el alto el fuego de Trump y charlas en Pakistán.