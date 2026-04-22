¿Por qué ha prorrogado ‘indefinidamente’ Trump el alto el fuego con Irán?

Iba a reanudar los bombardeos. Lo había dicho. El plazo expiraba. Y en el último momento, Donald Trump anunció el martes -21 de abril de 2026- la extensión ‘indefinida‘ del alto el fuego con Irán.

Es la quinta vez que el presidente retrasa su propio ultimátum.

La explicación que ofreció Trump para el giro tiene una lógica interna: el liderazgo iraní está «seriamente fracturado» y necesita más tiempo para elaborar una propuesta unificada. Pakistán, que actúa como mediador en el proceso, formalizó la solicitud de prórroga. Y Washington cedió.

El vicepresidente JD Vance canceló su viaje a Islamabad. Las conversaciones que debían celebrarse allí no se celebraron. Y el proceso diplomático sigue en el mismo punto en que estaba hace dos semanas.

Lo que no cambia: el bloqueo

La extensión del alto el fuego no es una señal de distensión. Trump lo dejó claro: el bloqueo naval sobre los puertos iraníes se mantendrá vigente por tiempo indefinido.

Ese bloqueo es el nudo de todo. Irán sostiene que viola los términos del cese al fuego y se niega a participar en nuevas rondas de negociación mientras siga activo. Washington responde que es Irán quien ha violado los términos del alto el fuego y que el bloqueo es una herramienta legítima de presión negociadora.

Dos posiciones irreconciliables sobre el mismo punto. Y mientras dure ese desacuerdo, no hay negociación posible.

Ormuz cerrado y el petróleo americano de beneficio

El Estrecho de Ormuz sigue sin resolverse. Por ese paso transita habitualmente cerca del 21% del comercio mundial de crudo. Su cierre ha obligado a los compradores internacionales a buscar fuentes alternativas con urgencia.

Estados Unidos ha sido el principal beneficiario de esa urgencia. Con el crudo del Golfo Pérsico fuera del mercado, la demanda de petróleo americano ha subido, los precios han mejorado para los productores y las reservas estratégicas estadounidenses han ganado valor estratégico y comercial simultáneamente.

No es un detalle menor en el cálculo de Trump. La estrategia combina presión militar con incentivos comerciales de forma que el coste de mantener el bloqueo para EE.UU. es, en términos económicos, bastante más llevadero que para Irán.

El problema de los plazos que no se cumplen

Trump mantiene su amenaza de reanudar los bombardeos si Irán no presenta una propuesta satisfactoria. Pero no ha especificado cuándo. Y esa ambigüedad es el problema estructural de toda la negociación.

Cinco prórrogas del mismo ultimátum generan una dinámica previsible: Teherán aprende que los plazos de Washington se mueven. Que la amenaza de bombardeos tiene una vida útil que se renueva cada vez que expira sin consecuencias. Y que esperar puede ser tan racional como negociar, especialmente si el liderazgo iraní está dividido internamente sobre qué concesiones son aceptables.

Los analistas que siguen el proceso señalan que sin una presión temporal creíble, Irán tiene pocos incentivos para ceder en los puntos que Washington considera esenciales: la entrega de uranio enriquecido y restricciones verificables en el programa nuclear.

Trump sostiene que Irán ya ha accedido a sus principales demandas. Los informes sobre las divisiones internas del liderazgo iraní sugieren que esa afirmación es, en el mejor de los casos, prematura.

El juego de la espera

Lo que describe esta situación es un conflicto enquistado en el que ambas partes intentan que la otra ceda primero sin asumir el coste político de dar el primer paso.

Irán no puede levantar las manos ante sus propios sectores duros si acepta las condiciones nucleares americanas sin que se levante el bloqueo. Trump no puede levantar el bloqueo sin obtener concesiones verificables porque eso se leería como una derrota negociadora.

Y así el alto el fuego se prorroga indefinidamente. El bloqueo continúa. Ormuz sigue cerrado. Los compradores de crudo buscan alternativas. Y los negociadores de ambas partes esperan que el otro lado parpadee primero.

La quinta prórroga del ultimátum de Trump no es una señal de paz. Es la señal de que nadie sabe todavía cómo salir de esto.