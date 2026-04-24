Los hijos de soldados británicos, que nacieron cerca de una base militar en Kenia, descubren a sus padres tras décadas de silencio

Tienen entre 50 y 65 años. Nacieron cerca de la base militar británica de Nanyuki, en Kenia. Sus madres trabajaban allí como lavanderas o cocineras. Sus padres eran soldados británicos destinados durante la Guerra Fría que, al terminar su servicio, partieron sin dejar rastro ni responsabilidad.

Durante décadas, esos hijos crecieron sin saber quiénes eran realmente. Ahora, las pruebas de ADN están respondiendo preguntas que nadie quiso responder entonces.

Al menos 20 de ellos han presentado demandas legales contra el Ministerio de Defensa británico en los últimos días. Exigen pensiones, documentos y el derecho a viajar al Reino Unido. En Nairobi, un grupo se ha reunido para intercambiar resultados de pruebas genéticas a través de compañías como Ancestry. Desde 2023 se han registrado más de 50 pruebas positivas. Abogados kenianos trabajan en coordinación con despachos británicos.

El Gobierno británico ha rechazado cualquier responsabilidad generalizada y ofrece lo que llama «apoyo caso por caso». Es la fórmula que usan los estados cuando quieren dar la apariencia de que gestionan el problema sin asumir la responsabilidad sistémica que el problema implica.

Lo que documentan los archivos desclasificados

Los documentos desclasificados del ejército británico revelan algo que hace más grave la situación: las autoridades militares sabían que se estaban produciendo embarazos. Sabían que las mujeres locales quedaban solas, criando a esos hijos en condiciones precarias, cuando los soldados regresaban a Reino Unido. Y no hicieron nada.

La base de Nanyuki operó desde la independencia de Kenia en 1964 hasta los años noventa. Durante ese período, la presencia militar británica fue continua y la relación entre los soldados y las mujeres locales que trabajaban en la base, documentada. No era un secreto para los mandos. Era una realidad que se administraba con silencio institucional.

Un hombre de 55 años localizó mediante ADN a su padre, un exsoldado escocés ya fallecido. Otro, de 48 años, consiguió contactar con primos en Inglaterra. Son los casos que han llegado a la prensa. Los que no han llegado son probablemente muchos más.

Un fenómeno que no es exclusivo de Kenia

Lo que está aflorando en Kenia es la versión más reciente de un patrón que se repite en todos los lugares donde los ejércitos occidentales han mantenido bases militares durante décadas.

En Okinawa, Japón, los llamados ainoko, hijos de soldados estadounidenses y mujeres okinawenses nacidos desde 1945, llevan décadas reclamando ciudadanía y pensiones. Las bases militares estadounidenses ocupan el 75% del territorio militar de Japón y siguen siendo un foco de tensión social que los okinawenses expresan en referéndums, protestas y en una cultura popular que procesa ese malestar. El manga Okinawa del autor Susumu Higa documenta esas cicatrices con una dureza que la diplomacia oficial evita.

Después de la batalla de 1945, que fue una de las más sangrientas del Pacífico, las bases permanentes llegaron con decenas de miles de soldados. Las mujeres okinawenses que dieron a luz hijos de marines estadounidenses lo hicieron en una situación de vulnerabilidad extrema: país ocupado, economía destruida, sin ningún mecanismo legal que obligara a los padres a responsabilizarse.

En Alemania, los hijos nacidos de soldados de la OTAN durante la Guerra Fría, tanto estadounidenses como británicos, llevan años buscando sus identidades a través de procesos judiciales que comenzaron en la década de 2000. La reunificación alemana abrió archivos que habían permanecido cerrados y reveló una dimensión del problema que la Guerra Fría había mantenido oculta.

En Chipre, donde el Reino Unido mantiene bases soberanas desde la independencia de 1960, siguen activas reclamaciones por abandonos y abusos que los gobiernos prefieren no airear.

El ADN como instrumento de justicia histórica

Lo que ha cambiado en los últimos años es la tecnología. Las pruebas de ADN y las plataformas de genealogía genética como Ancestry o 23andMe han dado a estas personas un instrumento que antes no existía: la capacidad de demostrar biológicamente una paternidad que los estados y los individuos habían negado durante décadas.

Un hombre de 55 años en Kenia puede ahora obtener un resultado que le confirma que su padre era un soldado escocés. Puede encontrar primos en Edimburgo o Glasgow que ni siquiera sabían que existía. Puede construir un expediente legal con una evidencia que ningún tribunal puede descartar como anecdótica.

Los abogados kenianos que trabajan en estos casos ven en el precedente de las compensaciones a los veteranos de la Guerra de Malvinas y en las indemnizaciones que el Reino Unido pagó a los supervivientes del levantamiento Mau Mau una posible vía judicial. Si un juez británico falla a favor en uno de estos casos, podría abrir la puerta a cientos de demandas similares.

Lo que buscan estas personas

Ninguno de los afectados que ha hablado públicamente dice buscar venganza. Lo que buscan es más simple y más fundamental: un nombre. Un lugar en una familia. El reconocimiento de que existen, de que su historia es real y de que el estado que envió a sus padres a Nanyuki tiene alguna responsabilidad sobre las consecuencias de esa presencia.

El Gobierno británico que paga pensiones a excombatientes, que reconoce la deuda histórica con comunidades que sirvieron al Imperio en las dos guerras mundiales, que indemnizó a los supervivientes del Mau Mau después de décadas de negación, enfrenta ahora una pregunta que la tecnología ha hecho imposible de ignorar indefinidamente.

Los documentos desclasificados demuestran que los mandos sabían. El ADN demuestra la paternidad. Y los hijos de Nanyuki tienen cincuenta años de silencio institucional que ya no están dispuestos a seguir guardando.

Enlace a la investigación completa de la BBC sobre estos casos.

Este fenómeno no es exclusivo de Kenia. Las bases militares han dejado legados similares en otras naciones:

Lugar Ejército Problemas reportados Okinawa, Japón Estadounidense Miles de hijos «ainoko» nacidos de soldados yankis y mujeres locales desde 1945 exigen ciudadanía y pensiones. Las bases ocupan el 75% del territorio militar estadounidense en Japón. Alemania (ex-RDA) Estadounidense y británico Hijos resultantes de la OTAN buscan identidades tras la Guerra Fría; se han presentado casos judiciales desde los años 2000. Chipre Británico Se mantienen reclamaciones activas por abusos y abandonos ocurridos en bases soberanas.

Gracias al ADN, estas verdades comienzan a salir a la luz. Estos hijos no buscan venganza; anhelan simplemente un nombre y un lugar dentro de una familia. Así termina el silencio y quizás también un capítulo marcado por la impunidad.