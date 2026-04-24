Trump ordena hundir barcos iraníes que coloquen minas en Ormuz

Donald Trump ha elevado la temperatura del conflicto. Ha dado instrucciones a la Marina de Estados Unidos para que dispare y aniquile cualquier embarcación iraní que intente minar el estrecho de Ormuz. Esta medida responde al bloqueo que ha impuesto Irán, afectando así el 20% del petróleo mundial que transita por esa vía. Las negociaciones han fracasado y los apresamientos de barcos por parte de Irán han avivado aún más las llamas del enfrentamiento.

El presidente estadounidense no se anda con rodeos. A través de su red social Truth, Trump declara que Estados Unidos bombardeará la costa iraní y hundirá buques sin dudarlo. Su objetivo es mantener el estrecho abierto, seguro y libre. Además, hace un llamado a formar una alianza internacional. Países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido deben contribuir enviando sus propios buques de guerra.

Antecedentes del conflicto

La postura de Irán ha cambiado tras la muerte de su anterior líder supremo. Mojtaba Jameneí, quien ahora está al mando, anunció el cierre de Ormuz el pasado jueves. Utiliza esta estrategia como palanca de presión frente a los ataques provenientes de Estados Unidos e Israel. Trump asegura haber desmantelado completamente la capacidad militar iraní, aunque no olvida advertir que Irán podría utilizar drones, minas o misiles sin complicaciones.

Trump solicita escolta para los petroleros si es necesario.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent , menciona la necesidad de una coalición internacional.

, menciona la necesidad de una coalición internacional. Irán responde con advertencias sobre destruir infraestructura petrolera estadounidense en Oriente Medio.

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Los apresamientos por parte de Irán han bloqueado cualquier posibilidad de negociación. En este contexto, Trump aumenta su retórica y señala que otros países dependientes del petróleo que transita por Ormuz también deben actuar. Asegura que Estados Unidos brindará un apoyo significativo. Se están realizando coordinaciones para garantizar un flujo rápido.

Cómo puede evolucionar

La tensión se incrementa rápidamente. Trump hace hincapié en la necesidad de un esfuerzo conjunto global. Su objetivo es unir al mundo en torno a la armonía, la seguridad y una paz duradera. Sin embargo, Irán no cede ante estas presiones y amenaza con generar más caos en el sector energético.

Entre las posibles acciones:

Despliegue de buques aliados hacia Ormuz en cuestión de días. Bombarderos estadounidenses podrían atacar las costas iraníes. Una crisis petrolera mundial podría surgir si el bloqueo se prolonga.

Trump ya ha debilitado considerablemente el poderío iraní. No obstante, queda poco tiempo antes de que respondan con minas o drones. La Marina de EE.UU. está lista para escoltar los petroleros en breve. Este bloqueo está frenando el comercio a nivel global y los precios del crudo ya comienzan a dispararse.

Irán considera este cierre como una medida defensiva. Mojtaba Jameneí mantendrá esta estrategia mientras continúen los bombardeos sobre su territorio. Por su parte, Trump no se detiene; exige acciones contundentes contra las minas colocadas en las aguas estratégicas. Los países asiáticos y europeos están presionando para abrir nuevamente el paso.

La coalición comienza a tomar forma. Tanto Japón como Corea del Sur son dependientes del petróleo proveniente de esa zona. Mientras tanto, China observa atentamente; si decide enviar buques, esto podría cambiar las reglas del juego. Aunque Estados Unidos lidera esta iniciativa, está dispuesto a repartir responsabilidades.

El estrecho apenas mide 33 kilómetros en su punto más angosto; un solo misil podría causar un verdadero caos en la región. Trump es consciente de ello, por lo que repetir disparar y aniquilar se ha convertido en su lema actual. Las negociaciones parecen ser cosa del pasado; ahora solo queda recurrir a la fuerza.

Esta semana, Irán ha apresado varios barcos y retenido sus tripulaciones, lo que ha enfurecido aún más a Trump. Con esta situación, eleva su tono para forzar una apertura necesaria. A nivel mundial, hay un urgente clamor por la paz; sin embargo, el petróleo sigue siendo la prioridad.

Si finalmente se forma esta alianza internacional, es posible que se logre abrir nuevamente el paso en Ormuz dentro de unas semanas; si no ocurre así, podríamos estar ante una guerra total. La apuesta de Trump parece inclinarse hacia lo primero; su red social Truth marca cada día el pulso de esta crisis inminente.