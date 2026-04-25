¿Quién manda en Irán y firmará la paz en la mesa de negociación de Islamabad?

Ahmad Vahidi ha pasado de ser el segundo al mando de la Guardia Revolucionaria Islámica a ser su líder absoluto.

El vacío de poder que dejó la muerte del ayatolá Jamenei en los ataques israelíes tiene ahora un primer ocupante: el hombre que controla las milicias, la represión interna y la economía paralela que sostiene al régimen.

Su nombre suena también como posible sucesor en la cúspide del poder iraní.

El otro candidato es Ali Larijani, el veterano político con décadas de experiencia en el Parlamento y en los consejos de poder del sistema.

Dos perfiles distintos para el mismo vacío: el militar que controla la fuerza y el político que conoce el sistema.

Mientras Teherán gestiona esa transición, tres portaaviones estadounidenses esperan en Oriente Medio.

La presión militar más alta desde 2003

El USS George H.W. Bush ha llegado a la zona, sumándose al USS Abraham Lincoln y al USS Gerald R. Ford. Es la primera vez desde 2003 que EE.UU. despliega tres portaaviones simultáneamente en la región. El cálculo es sencillo: 15.000 marineros, más de 200 aviones y 12 barcos de escolta.

Trump lo acompaña con el mismo mensaje que repite desde hace semanas: «No me metáis prisa». No tiene urgencia. El tiempo juega en contra de Teherán, no de Washington. El bloqueo del Estrecho de Ormuz sigue activo. Irán cobra peajes a los tanqueros que pasan pero no puede exportar su propio petróleo libremente. Cada día que pasa sin acuerdo son 500 millones de dólares que Teherán no ingresa.

La amenaza que acompaña a esa paciencia es concreta: si las negociaciones fracasan, el Pentágono destruirá puentes y centrales eléctricas iraníes. No es retórica. Es el plan que el Pentágono tiene elaborado y que Trump ha confirmado públicamente.

Esta semana, explosiones sacudieron Teherán rompiendo la calma del alto el fuego del 8 de abril. El origen no ha sido confirmado oficialmente. La tregua, que Trump ha prorrogado tres semanas más, se mantiene formalmente. Pero sus bordes se erosionan.

Las negociaciones en Islamabad: una danza de distancias

Jared Kushner y Steve Witkoff viajan este fin de semana a Islamabad. El hecho de que Trump haya optado por sus emisarios personales en lugar del vicepresidente JD Vance indica que las conversaciones avanzan con lentitud y que Washington no quiere elevar el nivel diplomático hasta tener más certezas.

Por el lado iraní, el canciller Abbas Araghchi ha llegado a Islamabad con instrucciones claras: hablar con los pakistaníes y evitar el contacto directo con los estadounidenses. Pakistán actúa como mensajero entre dos partes que no se hablan directamente.

Es una negociación estructurada para avanzar despacio. Irán no puede aparecer ante su propia población cediendo ante la presión americana. EE.UU. no puede aparecer ante su electorado haciendo concesiones a un régimen que acaba de estar en guerra con sus aliados. El intermediario pakistaní proporciona la distancia necesaria para que ambas partes puedan moverse sin que parezca que se mueven.

La Casa Blanca habla de «avance leve» por parte de Irán. Es el lenguaje de quien no quiere generar expectativas pero tampoco cerrar la puerta.

La figura de Mojtaba: el veto desde las sombras

Hay una incógnita que complica cualquier acuerdo y que los analistas señalan como el factor más impredecible de toda la negociación.

Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo fallecido, ha desaparecido del ámbito público. Los informes que han filtrado fuentes iraníes describen a un hombre que perdió familiares en los ataques israelíes y que él mismo quedó gravemente herido: el rostro quemado, sin una pierna y sin una mano.

Un hombre con ese nivel de trauma personal difícilmente estará dispuesto a bendecir un acuerdo con los mismos actores que destruyeron a su familia. Y en el sistema de poder iraní, la familia del líder supremo tiene un peso informal pero real sobre las decisiones más importantes.

Si Mojtaba ejerce ese veto desde las sombras, cualquier acuerdo que los negociadores alcancen en Islamabad podría no sobrevivir al proceso de ratificación interno en Teherán.

Lo que se decide este fin de semana

Vahidi controla la Guardia Revolucionaria y tiene la llave de la respuesta militar si Trump intensifica los ataques. Araghchi negocia en Islamabad con un margen de maniobra limitado. Kushner y Witkoff llegan el sábado. Y Mojtaba observa desde algún lugar que nadie conoce con exactitud.

En paralelo, en Washington avanzan conversaciones con representantes de Israel y Líbano que Hezbolá califica de capitulación. Trump ve en este momento una posibilidad real de cerrar acuerdos regionales antes de que acabe el año.

Ocho semanas de guerra. Tres portaaviones. El Estrecho de Ormuz bloqueado. Un nuevo líder de la Guardia Revolucionaria sin experiencia previa en la cúspide del poder. Y un fin de semana de negociaciones en Islamabad que puede inclinar la balanza en cualquier dirección.

La pregunta es la misma que lleva semanas sin respuesta: ¿tiene Irán capacidad real para llegar a un acuerdo antes de que la economía colapse? ¿O prefiere aguantar esperando que la presión sobre Trump y sus aliados europeos fuerce concesiones que hoy Washington no está dispuesto a hacer?

El fin de semana puede aclarar algo. O puede no aclarar nada.