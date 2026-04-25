El Pentágono sopesa suspender a España de la OTAN por no respaldar la guerra contra Irán

Un correo filtrado del Departamento de Defensa de EE.UU., revelado por fuentes anónimas a Reuters, ha puesto sobre la mesa algo que en los pasillos de la OTAN se murmuraba pero nadie formulaba en un documento oficial: Washington está evaluando sanciones contra los aliados que se negaron a colaborar en la ofensiva contra Irán.

España aparece expresamente en el texto junto al Reino Unido. Ambos países denegaron acceso a sus bases, uso de su espacio aéreo y derechos de sobrevuelo para las operaciones militares estadounidenses. El correo lo describe como «el mínimo imprescindible para la OTAN» y propone medidas para reducir «el sentido de derecho adquirido por parte de los europeos».

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, no desmintió el contenido. Se limitó a señalar que el Departamento de Guerra, denominación que ha recuperado la administración Trump, «presentará al presidente opciones creíbles para asegurar el cumplimiento por parte de los aliados».

Pedro Sánchez respondió con la tranquilidad de quien no tiene muchas cartas pero finge que no importa: «Somos un socio leal. No hay debate».

Las opciones de castigo que maneja Washington

El correo filtrado detalla varias propuestas concretas que el Pentágono está evaluando a niveles altos.

La suspensión simbólica de España de la OTAN tendría escaso impacto militar real para EE.UU. pero un significado político considerable. El problema técnico es que el artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte solo contempla salidas voluntarias, no expulsiones. No existe un mecanismo formal para suspender a un miembro.

La exclusión de posiciones relevantes dentro de la alianza es la opción más probable: apartar a oficiales españoles y británicos de mandos y cumbres sin romper formalmente la estructura. Alteraría la influencia de ambos países sin desencadenar una crisis institucional.

La más llamativa es la reevaluación del apoyo estadounidense a la reclamación británica sobre las Islas Malvinas. En 1982, EE.UU. respaldó a Londres en el conflicto con Argentina. El correo sugiere usar ese precedente como palanca de presión sobre el Reino Unido. Es un movimiento que, de materializarse, generaría tensiones dentro de la alianza atlántica que irían mucho más allá del conflicto con Irán.

Cuándo entró España en la OTAN y qué aporta

España ingresó en la OTAN el 30 de mayo de 1982, durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. Fue una decisión polémica que generó un debate nacional intenso y que culminó en el referéndum de 1986, convocado por Felipe González, en el que los españoles ratificaron la permanencia en la alianza por un 52% de los votos frente al 40% que pedía la salida.

Desde entonces, España ha participado en operaciones de la OTAN en los Balcanes, en Afganistán, en operaciones antipiratería en el Océano Índico y en misiones de vigilancia aérea en el Báltico y el Mar Negro. Ha tenido presencia en Kosovo, en Bosnia y en Irak en el período posterior a la invasión de 2003.

En términos de capacidad militar real, España es una potencia media dentro de la OTAN, lejos de los grandes contribuyentes pero con activos relevantes. Su Armada es la más potente del sur de Europa, con la clase de portaaviones Juan Carlos I como buque insignia, fragatas F-100 consideradas entre las más avanzadas del mundo en defensa antiáérea y submarinos de la clase S-80. Su Ejército del Aire opera cazas Eurofighter y participa regularmente en ejercicios aliados. El Ejército de Tierra tiene brigadas desplegables con capacidad expedicionaria.

El gasto en defensa español es del 1,3% del PIB, por debajo del 2% que exige la OTAN y del 5% que Trump ha llegado a pedir. En comparación, Polonia gasta el 4%, Grecia el 3,1% y Reino Unido el 2,3%. Esa brecha de financiación es el argumento principal de Washington para presionar a Madrid.

En experiencia bélica reciente, España acumuló su mayor despliegue en Afganistán, donde mantuvo hasta 1.500 soldados en la provincia de Badghis y sufrió 102 bajas mortales entre 2002 y 2014. Participó en la Guerra del Golfo de 1991 con buques de la Armada. Y tiene presencia continuada en el Líbano desde 1978 a través de la misión UNIFIL, con uno de los contingentes más numerosos.

Lo que España no ha hecho es participar en operaciones de combate ofensivas fuera del marco de la ONU o la OTAN cuando ha considerado que la legalidad internacional no estaba cubierta. Esa ha sido la posición del Gobierno de Sánchez respecto al conflicto con Irán: no es una operación de la OTAN, no tiene cobertura del Consejo de Seguridad y España no va a poner sus bases ni su espacio aéreo al servicio de una guerra unilateral estadounidense.

El antecedente de octubre de 2025

No es la primera vez que Trump amenaza a España. En octubre de 2025, el presidente estadounidense ya advirtió sobre la posibilidad de expulsar a España de la OTAN si no elevaba su gasto militar al 5% del PIB. Sánchez respondió entonces del mismo modo: reafirmando el compromiso con la alianza sin aceptar las condiciones.

Italia también restringió el uso de sus bases para las operaciones contra Irán. El Reino Unido limitó los derechos de sobrevuelo. La negativa española no es un caso aislado: es parte de una posición europea más amplia de incomodidad con una guerra que Washington decidió sin consultar formalmente con sus aliados atlánticos.

Lo que puede ocurrir

La exclusión de posiciones relevantes en la OTAN es el escenario más probable. España perdería influencia en cumbres y mandos, lo que debilitaría la posición de Sánchez internamente en un momento en que acumula escándalos judiciales y necesita proyectar imagen de estadista internacional.

La próxima cumbre aliada será el momento de tensión más visible. Trump necesita mostrar resultados a su electorado. Los aliados europeos necesitan mantener la apariencia de unidad mientras gestionan individualmente sus relaciones bilaterales con Washington.

Sánchez apuesta por la vía diplomática y por la cobertura que le da el hecho de que no está solo en su posición. Tiene razón en que no está solo. La pregunta es cuánto tiempo puede Europa mantener esa posición unida si Washington empieza a aplicar costes concretos a quien no coopera.

La OTAN sobrevivió a De Gaulle retirando a Francia del mando integrado en 1966. Sobrevivirá también a esta crisis. Pero el correo filtrado del Pentágono muestra que la paciencia de Washington con los aliados que dicen sí a los beneficios y no a los costes tiene un límite que se está acercando.