Trump restablece los pelotones de fusilamiento como forma de ejecución en todo EEUU

Estados Unidos recupera los pelotones de fusilamiento como método de ejecución federal.

El Departamento de Justicia ha reactivado el protocolo por orden de Donald Trump, con el objetivo declarado de reforzar la pena de muerte y acelerar las ejecuciones una vez agotadas las apelaciones.

Hasta ahora, solo cinco estados utilizaban ese método: Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah.

En marzo de 2025, Carolina del Sur llevó a cabo su primera ejecución por fusilamiento en 15 años. Con la nueva orden federal, la práctica se extiende a todas las prisiones nacionales.

El Gobierno también estudia recuperar la inyección letal utilizada durante la primera administración Trump y construir nuevas instalaciones para el corredor de la muerte, posiblemente fuera del estado de Indiana, donde se ubica actualmente la prisión federal con ese estatus.

El contexto: un año récord y una tendencia al alza

2025 fue el año con más ejecuciones en EE.UU. en décadas: 47 en total, de las cuales 19 se produjeron solo en Florida.

Para 2026 hay programadas 32 ejecuciones, de las que ya se han llevado a cabo ocho.

La pena capital está vigente en 27 estados, aunque cuatro tienen moratorias. Los otros 23 estados más el Distrito de Columbia la han abolido. Durante la administración Biden, las ejecuciones federales fueron suspendidas. En su primer mandato, Trump llevó a cabo nueve ejecuciones en 2020, rompiendo una pausa de casi dos décadas en las ejecuciones federales.

Actualmente hay solo tres condenados en el corredor federal de la muerte, después de varias conmutaciones de sentencia. El Gobierno quiere expandirlo.

Los cambios procesales que aceleran las ejecuciones

Más allá del método, el Departamento de Justicia está impulsando cambios procesales que reducirían significativamente el tiempo entre la condena y la ejecución.

Las propuestas incluyen reducir los años disponibles para las revisiones de habeas corpus federales e impedir las peticiones de clemencia hasta que se agoten las apelaciones directas y las primeras colaterales. Son cambios que acortarían el proceso que actualmente puede durar décadas entre la condena inicial y la ejecución.

Los defensores de la medida argumentan que esas décadas de apelaciones prolongan innecesariamente el sufrimiento de las familias de las víctimas y que el sistema de recursos ha sido utilizado en algunos casos para retrasar indefinidamente sentencias que los tribunales han confirmado repetidamente.

Los opositores responden que esas mismas apelaciones han permitido exonerar a condenados a muerte que posteriormente se demostró que eran inocentes. Desde 1973, más de 190 personas en el corredor de la muerte en EE.UU. han sido exoneradas antes de su ejecución.

Las últimas palabras

Las declaraciones finales de los condenados son uno de los elementos más perturbadores del ritual de las ejecuciones americanas. Una ventana a lo que ocurre en la mente de alguien que sabe con exactitud cuándo va a morir.

Angel Maturino Reséndiz, ejecutado en 2006, habló de «el diablo que gobernó mi vida». Aileen Wuornos, ejecutada en 2002, reconoció su premeditación y su falta de respeto por la vida humana. Joseph Paul Franklin, ejecutado en 2013, dijo que el tiempo en prisión había modificado su postura racista. David Mason mostró remordimiento pero retiró voluntariamente sus propias apelaciones.

Christopher Tapp confesó un asesinato en 1997 pero se retractó posteriormente alegando coacción policial. Su caso ilustra la dificultad central del debate: en un sistema que puede ejecutar a personas inocentes, la irreversibilidad de la pena es su mayor objeción.

EE.UU. contra la tendencia global

La reactivación de los pelotones de fusilamiento profundiza el aislamiento internacional de EE.UU. en materia de pena capital.

Más de 170 países han abolido la pena de muerte o no la aplican desde hace al menos una década. Solo 55 países llevan a cabo ejecuciones actualmente. China ejecuta a miles de personas al año, aunque las cifras exactas son secreto de Estado. Irán ejecuta a cientos, con el récord de 1.639 en 2025. Arabia Saudí, Egipto e Irak también mantienen ejecuciones numerosas.

Europa la ha abolido completamente, incluyendo como requisito para la adhesión a la Unión Europea. Japón y Corea del Sur la mantienen legalmente pero la aplican con muy poca frecuencia.

EE.UU. queda en una posición incómoda en ese mapa: demasiado occidental para estar cómodo junto a Irán y Arabia Saudí en las estadísticas de ejecuciones, demasiado distinto de Europa para que esa comparación resulte favorable.

Trump no parece preocupado por esa comparación. Su electorado tampoco. Las encuestas muestran que una mayoría de estadounidenses apoya la pena de muerte para los delitos más graves, y la expansión de su aplicación tiene respaldo político suficiente entre los republicanos para avanzar sin grandes obstáculos legislativos.

El debate volverá a los tribunales. Las demandas sobre la constitucionalidad del fusilamiento como método de ejecución ya están siendo preparadas por organizaciones de derechos humanos. Y la pregunta que EE.UU. lleva décadas sin responder definitivamente, si el Estado tiene el derecho de matar a sus ciudadanos y en qué condiciones, seguirá sin respuesta mientras el corredor de la muerte se amplía y los pelotones de fusilamiento vuelven a las prisiones federales.