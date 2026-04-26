Intentan asesinar a Donald Trump durante la tradicional Cena de Corresponsales

Por tercera vez en menos de dos años, alguien intentó matar a Donald Trump.

La noche del sábado 25 de abril, a las 8:40 hora local, un hombre armado irrumpió en la zona de control de seguridad del Washington Hilton durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

En el salón de baile había 2.600 personas: periodistas, políticos, miembros del gabinete y celebridades. Trump y Melania estaban dentro.

El agresor, Cole Tomas Allen, 31 años, originario de Torrance, California, portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Abrió fuego en el vestíbulo, justo fuera del salón principal.

Los agentes del Servicio Secreto respondieron de inmediato, lo redujeron y lo detuvieron antes de que pudiera acercarse al interior.

Trump salió ileso. Melania también. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el director del FBI Kash Patel y el resto de altos funcionarios presentes, sin daños.

Un agente recibió un impacto de bala a corta distancia: el chaleco antibalas lo protegió. Se encuentra en buen estado.

I am someone who dispise the way Trump and his administration works but,i am also against this type of attempts where they try to kill democratically elected President.

USA has made eneemy out of so manh nations dont even know who they are

Hope Trump & his Family is okay & well pic.twitter.com/EL3FeXf4z6 — Proud Human (@Dinesh_jain_ji) April 26, 2026

Lo que ocurrió dentro

Entre cinco y ocho detonaciones se escucharon en el salón de baile. Los asistentes se tiraron al suelo.

El pánico se extendió brevemente hasta que el Servicio Secreto confirmó que la situación estaba bajo control.

El evento fue suspendido de inmediato y Trump fue trasladado a la Casa Blanca.

Disparos en la cena de corresponsales han evacuado a Trump estamos dentro pic.twitter.com/OyfBTRVSzw — David Alandete (@alandete) April 26, 2026

Horas después ofreció una conferencia de prensa.

Compartió en Truth Social imágenes y vídeos de vigilancia del momento en que Allen se acerca al control de seguridad y es reducido.

Lo describió como «una persona enferma» y confirmó que actuó como «lobo solitario», sin vínculos identificados con grupos organizados. Anunció que la cena se reprogramará en 30 días.

Y recordó Butler. Y recordó Palm Beach.

El lugar y su historia

El Washington Hilton no es un escenario neutro en la historia de los atentados contra presidentes estadounidenses. El 30 de marzo de 1981, en la misma entrada del mismo hotel, John Hinckley Jr. disparó seis veces contra Ronald Reagan cuando salía de un acto. Reagan recibió un balazo en el pecho. Su secretario de prensa James Brady quedó con daños cerebrales permanentes. El agente del Servicio Secreto Timothy McCarthy también resultó herido.

Cuarenta y cinco años después, en el mismo vestíbulo, un hombre con escopeta intentó llegar hasta otro presidente republicano. Esta vez el Servicio Secreto lo detuvo antes de que se produjera ninguna víctima mortal.

Trump lo reconoció explícitamente: «Hicieron un trabajo mejor que en Butler».

Los tres intentos de asesinato contra Trump

Es la tercera vez en menos de dos años que alguien intenta matar al presidente.

El primero fue en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024, durante un mitin electoral. Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparó desde el tejado de un edificio a 130 metros del escenario. Una bala rozó la oreja derecha de Trump. El asistente Corey Comperatore murió protegiéndose; otras dos personas resultaron heridas graves. El Servicio Secreto abatió al tirador. Fue el atentado más cercano al éxito de los tres y generó una crisis profunda en el Servicio Secreto, con varias dimisiones en la cúpula y una revisión completa de los protocolos de seguridad en actos multitudinarios.

El segundo fue en West Palm Beach, Florida, el 15 de septiembre de 2024, mientras Trump jugaba al golf en su campo de Trump International. Ryan Wesley Routh, de 58 años, estuvo apostado durante doce horas en los matorrales junto al campo con un rifle AK-47. Un agente del Servicio Secreto lo detectó y lo redujo antes de que pudiera disparar. Trump nunca estuvo en la línea de fuego. Routh fue detenido y enfrenta múltiples cargos federales.

El tercero es este: Washington Hilton, 25 de abril de 2026. Cole Tomas Allen neutralizado antes de llegar al salón. El Servicio Secreto actuando con la rapidez y la eficiencia que el incidente de Butler había exigido que recuperaran.

El contexto en que se produce

El intento de asesinato se produce en uno de los momentos de mayor tensión geopolítica del segundo mandato de Trump. El alto el fuego con Irán expira en horas. Tres portaaviones estadounidenses están desplegados en Oriente Medio. Las negociaciones en Islamabad entre los enviados de Washington y el canciller iraní continúan sin resultado visible. Y Trump gestiona simultáneamente el conflicto con Teherán, la presión sobre los aliados de la OTAN y las tensiones comerciales con China.

Un presidente que maneja ese nivel de conflictos simultáneos y que ha sobrevivido a tres intentos de asesinato en menos de dos años es una figura que genera odios de una intensidad que el sistema político americano no había visto en décadas.

Trump llamó a los estadounidenses a «resolver nuestras diferencias» en su conferencia de prensa del sábado por la noche. Es un llamamiento que lleva haciendo desde Butler sin que los hechos sugieran que alguien con intenciones violentas lo esté escuchando.

El Servicio Secreto lo protegió las tres veces. La tercera con la eficacia que la primera había exigido.

Trump está vivo. La investigación sobre Allen continúa. Y la pregunta que nadie en Washington quiere formular en voz alta es si habrá una cuarta vez.