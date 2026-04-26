Fracasan las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán

El intento de reactivar el diálogo entre Estados Unidos e Irán ha saltado por los aires en cuestión de horas. La Casa Blanca decidió suspender a última hora el desplazamiento de sus enviados a Islamabad, frustrando una cita que pretendía rebajar la creciente escalada entre ambos países. Mientras tanto, la delegación iraní ya había abandonado la capital pakistaní tras presentar sus condiciones a Washington.

La decisión fue tomada directamente por Donald Trump, quien optó por frenar el viaje de Jared Kushner y Steve Witkoff, sus principales interlocutores para Oriente Próximo. El presidente defendió su postura asegurando que no está dispuesto a prolongar negociaciones estériles y lanzó un mensaje directo a Teherán: Estados Unidos no piensa seguir cediendo terreno.

Poco después, el propio Trump reveló un giro inesperado. Según explicó, Irán remitió una nueva propuesta apenas minutos después de que Washington cancelara el encuentro. Aunque reconoció que el documento mejoraba el anterior, dejó claro que sigue siendo insuficiente para alcanzar un acuerdo.

El trasfondo del conflicto sigue siendo el mismo: el pulso militar y económico en el estrecho de Ormuz. Irán mantiene su rechazo a negociar bajo presión mientras continúe el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos, que en los últimos días ha intensificado la interceptación de buques en la zona.

La tensión sobre el terreno no deja de crecer. Ataques a embarcaciones, órdenes de abrir fuego por parte de fuerzas estadounidenses y nuevas advertencias del alto mando iraní dibujan un escenario cada vez más volátil. Desde Teherán, las Fuerzas Armadas han elevado el tono y amenazan con responder con contundencia si persisten las acciones de Washington.

En el centro de la disputa se mantienen las exigencias estadounidenses: la paralización durante dos décadas del programa nuclear iraní y garantías de que Teherán renuncie definitivamente a desarrollar armamento atómico, condiciones que siguen bloqueando cualquier avance real en la negociación.