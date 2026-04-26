El vídeo de la eliminación de seis terroristas de Hezbolá en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado la eliminación de seis terroristas de Hezbolá en la localidad de Bint Jbeil, situada en el sur del Líbano.

Según ha indicado el portavoz militar, miembros de la Brigada de Paracaidistas detectaron signos de actividad en la entrada de un edificio, donde encontraron alimentos frescos y equipo militar.

Antes de actuar, enviaron un dron y un perro del equipo canino Oketz para evaluar la situación.

El perro localizó a los combatientes antes de ser abatido.

Posteriormente, los soldados cercaron el edificio y llevaron a cabo la operación utilizando armas ligeras, fuego de tanques y un dron explosivo, sin que ningún soldado israelí sufriera heridas.

Esta acción forma parte de una campaña más amplia que las FDI están llevando a cabo en territorio libanés, donde continúan eliminando lo que consideran amenazas provenientes de Hezbolá en el sur.

Estos seis terroristas de Hezbollah pensaron que esconderse en una azotea, y atacar en altura, era buena idea.

No, no lo fue.https://t.co/s0XqvtRHvh pic.twitter.com/vIOXdcUrOi — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio – ACOM (@ACOM_es) April 25, 2026

Ataques a Deir Aames y violaciones del alto el fuego

Pocas horas después de anunciar la extensión de la tregua por tres semanas más, Israel realizó tres bombardeos sobre la localidad de Deir Aames. Las FDI habían emitido previamente una orden para que los residentes evacuaran sus hogares inmediatamente y se alejaran al menos 1.000 metros debido a lo que calificaron como «actividad terrorista de Hezbolá».

El Ejército israelí justificó estos ataques argumentando que se dirigían a «estructuras militares» del grupo. Sin embargo, Hezbolá ha denunciado que el acuerdo sobre el alto el fuego es «insensato» dado los ataques continuos que están sufriendo. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, reconoció que el alto el fuego «no es absoluto», señalando que el Gobierno libanés no ejerce control total sobre Hezbolá, lo que permite al grupo lanzar cohetes para desestabilizar la tregua, obligando a Israel a responder ante cualquier amenaza percibida.

Intercambio de fuego en la frontera

La situación se tornó más tensa cuando Hezbolá reivindicó haber lanzado «una salva de cohetes contra el asentamiento de Shtula» en el norte de Israel. Las FDI respondieron atacando el lanzador desde donde se dispararon los cohetes. El Ejército israelí confirmó que sus fuerzas atacaron posiciones lanzacohetes en Deir Zahran, Kafr Raman y Al Saamiya, situadas al norte de la conocida «línea amarilla», que delimita las posiciones avanzadas israelíes tras su invasión al sur libanés.

Según las FDI, también destruyeron «otro lanzacohetes cargado y listo para disparar» que constituía una amenaza, acusando a Hezbolá de violar el alto el fuego y lanzar drones contra sus fuerzas en la zona de Qantara. Por su parte, Hezbolá continuó lanzando drones hacia el norte de Israel y hacia la zona segura donde están desplegadas las tropas israelíes.

Escala de la destrucción

Las imágenes satelitales muestran claramente la devastación sufrida en el sur del Líbano. El 14 de abril, se podía observar que Bint Jbeil había sido gravemente dañada, con patrones grises marcando los escombros. Para el 23 de abril, prácticamente todos los edificios y estructuras habían sido completamente destruidos. Las demoliciones siguen avanzando incluso tras anunciarse el alto el fuego, con excavadoras y vehículos blindados visibles en las imágenes aéreas.

El ministro de Defensa israelí intensificó su postura tras la tregua, afirmando que continuará con la «destrucción de casas en los pueblos libaneses cercanos a la línea de contacto», describiéndolos como «puestos avanzados terroristas». Las FDI han establecido lo que llaman una «línea amarilla» que separa 55 pueblos y aldeas del resto del país, prohibiendo así el regreso a sus hogares y disparando contra civiles que se acerquen demasiado a esta línea.

Durante los primeros diez días del conflicto iniciado en marzo, se registraron 523 edificios destruidos en 22 comunidades, incluyendo mezquitas, farmacias, cafés y talleres mecánicos. Las fuerzas israelíes justifican estas operaciones alegando que Hezbolá instala y almacena armamento dentro de viviendas civiles; además, han difundido imágenes mostrando armas y municiones halladas durante registros realizados.

Contexto diplomático

Mientras las hostilidades continúan, Estados Unidos e Irán han decidido reanudar contactos diplomáticos. Ambos países enviarán delegaciones a Pakistán para reiniciar negociaciones. El presidente Donald Trump destacó como un «gran éxito» la reunión mantenida entre embajadores de Israel y Líbano en Washington, donde surgió la extensión del alto el fuego. Sin embargo, queda claro que esta tregua es frágil ante los constantes enfrentamientos y las acusaciones recíprocas sobre violaciones del acuerdo.