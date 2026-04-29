Trump revela súplica desesperada de Teherán para abrir Ormuz

El presidente Donald Trump lanzó una bomba informativa este martes en Truth Social: Irán acaba de confesar a Washington que está al borde del abismo, en pleno «colapso» total, y suplica con urgencia la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Según el mandatario republicano, el régimen teocrático lidia con una crisis de liderazgo que podría resolverse pronto. «Lo van a conseguir», ironizó Trump, que había guardado silencio sobre el conflicto desde el tiroteo en un hotel de Washington durante la cena de la Casa Blanca el sábado.

De fondo, Axios filtró que Teherán envió el lunes una oferta de diálogo a EE.UU. para desbloquear Ormuz, detener la guerra y archivar temporalmente las charlas sobre su programa nuclear.

Mientras, en el flanco libanés, el canciller israelí Gideon Saar desmintió cualquier plan de anexión territorial durante una rueda de prensa con su par serbio Marko Djuric. »

No queremos ni un centímetro de Líbano; solo blindamos nuestra frontera norte para defender a nuestra gente», sentenció, en medio de una ofensiva creciente contra Hezbolá –apoyado por Irán– pese al frágil cese al fuego en el sur.