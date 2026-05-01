Trump se harta de Sánchez y estudia retirar sus tropas de España

El líder de la Casa Blanca, Donald Trump, soltó este jueves una bomba en rueda de prensa: evalúa replegar las fuerzas armadas de EE.UU. estacionadas en España e Italia, extendiendo su ofensiva verbal contra aliados que, a su juicio, le dieron la espalda en el conflicto con Irán. «Sí, lo estoy considerando. ¿Por qué mantenerlos si Italia no mueve un dedo y España ha sido un desastre total?», espetó el magnate, recordando cómo estos países brillaron por su ausencia cuando más se les necesitaba.

Trump no se contuvo con España y Italia. Ya había puesto en la mira a Alemania, tachando su gestión de «pésima» y señalando al canciller Friedrich Merz por sus líos con la inmigración, la crisis energética y el enredo ucraniano. «Están hundidos en problemas y no ayudan en nada», remachó, mientras su administración analiza drásticamente reducir los 35.000 soldados en territorio germano.

El malestar del presidente con la OTAN no es nuevo. Desde que estalló la campaña contra Irán el 28 de febrero, Trump critica a socios como España por bloquear el uso de bases como Rota y Morón —donde hay unos 3.200 militares estadounidenses— y por no sumarse a la reapertura del estrecho de Ormuz, clausurado por Teherán en represalia. Ha llegado a prometer salidas del bloque atlántico y boicots comerciales, e incluso un memo filtrado del Pentágono por Reuters apuntó a una posible expulsión de España de la Alianza.

Italia, con 12.000 tropas yankis, ocupa el segundo puesto en Europa por presencia militar de EE.UU., solo por detrás de Alemania. España, tercera en la lista, ahora tiembla ante la posible retirada que podría reconfigurar el mapa defensivo del Viejo Continente.