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Líder iraní desestima oferta de paz de Trump, mientras un alto mando militar advierte de posible confrontación armada

Trump ordena reactivar la guerra contra Irán

Bloqueo naval genera pérdidas estimadas en 4.800 millones de dólares para Teherán y tensiona el Estrecho de Ormuz

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La administración estadounidense ha intensificado su política de presión sobre Irán tras el rechazo del líder supremo Mojtaba Jamenei a la última iniciativa de paz presentada por el presidente Donald Trump. Un alto oficial militar iraní ha calificado de «probable» un conflicto directo con Washington, en declaraciones difundidas por medios oficiales de Teherán.

El presidente Trump defendió las operaciones navales de la Armada en el Golfo Pérsico, que incluyen el control de rutas marítimas y la interceptación de buques con carga petrolera. Según estimaciones del Pentágono, estas medidas han ocasionado a Irán pérdidas de aproximadamente 4.800 millones de dólares en ingresos por exportaciones de crudo. Al menos 31 petroleros, con unos 53 millones de barriles a bordo, permanecen varados o han optado por trayectos alternativos más costosos, particularmente en envíos destinados a China.

Trump expresó insatisfacción con las condiciones ofrecidas por Irán, señalando divisiones internas en el liderazgo persa como obstáculo para el avance diplomático. «No estoy conforme con lo propuesto en este momento», indicó, planteando la alternativa entre un acuerdo negociado o acciones más firmes, aunque prefirió evitar una escalada por razones humanitarias.

Desde Teherán, el general Mohammad Jafar Asadi acusó a Estados Unidos de incumplir compromisos previos, mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que el país está preparado para tanto la vía diplomática como un escenario de confrontación. El Estrecho de Ormuz, por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial, se erige como punto crítico de la tensión, con implicaciones directas en los mercados energéticos globales.

En paralelo, Israel ha convocado a su gabinete de seguridad para evaluar la situación, incluyendo posibles operaciones en la Franja de Gaza, ante el fracaso del reciente alto el fuego en contener el programa nuclear iraní o su capacidad militar. La combinación de sanciones económicas, presencia naval y estancamiento en las negociaciones eleva la incertidumbre en Oriente Medio.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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