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Escalada mortal en Ormuz: misiles, drones y fuego cruzado

Trump advierte a Irán: «Será borrado de la faz de la Tierra si atacan mis barcos»

Ataques iraníes incendian Emiratos Árabes Unidos, mientras EE.UU. escolta buques en el estrecho; Teherán niega todo y promete más guerra

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Trump PD.
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La confrontación en Oriente Medio alcanza niveles explosivos este lunes en el estratégico estrecho de Ormuz, donde el ‘Proyecto Libertad’ impulsado por Donald Trump ya enfrenta su primera prueba de fuego. El presidente estadounidense, en una dura entrevista con Fox News, lanzó una advertencia apocalíptica: si las fuerzas iraníes osan atacar los destructores de la Armada que protegen el paso de buques mercantes, «Irán será borrado de la faz de la Tierra».

Trump presumió de su superioridad militar: «Contamos con el arsenal más avanzado del planeta, bases en todos los rincones del mundo y municiones listas para arrasar si hace falta».

Mientras tanto, un nuevo foco de crisis estalló en Emiratos Árabes Unidos, donde las autoridades reportaron un brutal asalto con misiles y drones lanzados desde Irán. Aunque la mayoría de los proyectiles fueron derribados, uno logró su objetivo: un voraz incendio en una planta petrolera de Fuyaira dejó tres trabajadores heridos y humo negro elevándose al cielo. Abu Dabi se reserva «el derecho pleno a contraatacar» y acusa directamente a Teherán.

Del lado iraní, las declaraciones no se hicieron esperar. Funcionarios de la Guardia Revolucionaria jactaron haber repelido «destructores yankis-sionistas» en Ormuz, afirmando que dos misiles suyos alcanzaron una fragata estadounidense. Washington lo desmiente categóricamente: «Ningún navío nuestro ha sufrido daños», replicó el Pentágono, al tiempo que celebraba el cruce exitoso de dos barcos comerciales gracias a la escolta del ‘Proyecto Libertad’, lanzado por Trump el domingo para romper el bloqueo en la ruta vital del petróleo. Irán, por su parte, tilda la operación de «invasión flagrante de la frágil tregua» y advierte que «cualquier armada intrusa» será blanco legítimo.

La región hierve: con amenazas nucleares en el aire y el comercio global en jaque, el mundo contiene el aliento ante el riesgo de una guerra total.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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