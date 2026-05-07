El petróleo se desploma ante un inesperado acercamiento entre EE. UU. e Irán

El mercado petrolero vivió una jornada de alta tensión este miércoles tras un abrupto retroceso en los precios del crudo, provocado por la posibilidad de un entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró ver “altas probabilidades” de alcanzar un acuerdo con Teherán, desataron una reacción inmediata entre los inversores.

El barril de Brent, referencia en Europa, registró una caída del 7,83% y cerró en 101,27 dólares para entrega en julio. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), principal indicador en Estados Unidos, descendió un 7,03%, situándose en 95,08 dólares para junio. En el transcurso del día, las pérdidas llegaron a superar el 12%, con el Brent tocando mínimos de 96,75 dólares.

Analistas del sector interpretan este desplome como una señal directa de expectativas en torno a una distensión en Oriente Medio. Stephen Schork, de The Schork Group, apuntó que los precios actuales reflejan una fuerte confianza en un posible escenario de estabilidad prolongada en la región.

Desde Washington, Trump afirmó haber sostenido conversaciones “muy positivas” en las últimas 24 horas, sugiriendo que un acuerdo podría estar más cerca que nunca. Incluso insinuó que el conflicto podría llegar a su fin si Irán acepta las condiciones planteadas.

En la misma línea, expertos como Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, consideran que este podría ser el momento más cercano en años para un pacto entre ambos países. Mientras tanto, desde Teherán se ha confirmado que la propuesta estadounidense está siendo evaluada.

Uno de los puntos clave en discusión sería la reactivación del tránsito normal en el estrecho de Ormuz, una arteria fundamental para el suministro global de petróleo. Según informaciones difundidas por Axios, el plan incluiría el levantamiento de restricciones en esta zona estratégica.

El impacto de esta posible apertura sería significativo. De acuerdo con analistas de ING, las exportaciones desde el Golfo han caído en torno a 13 millones de barriles diarios, lo que ha incrementado la fragilidad del mercado energético mundial. La recuperación de estos flujos se considera esencial para aliviar la presión actual sobre la oferta.